FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +17
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 00:16
0
Печать

Губернатор штата Висконсин ввел режим ЧС из-за протестов

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

По словам губернатора, введение режима ЧС позволит властям штата оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов. С этой же целью Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. Губернатор подчеркнул, что они не будут препятствовать реализации "права людей на мирный протест и не будут мешать сотрудникам СМИ освещать эту ситуацию".

В свою очередь власти округа Кеноша вновь ввели комендантский час, чтобы предотвратить беспорядки в ночное время суток. Как уточнила пресс-служба городского шерифа, ограничение будет действовать с 20:00 до 07:00 (04:00-15:00 мск). Комендантский час вводился также в ночь на вторник.

Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше, после того как в воскресенье полицейские несколько выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний