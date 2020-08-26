Губернатор штата Висконсин ввел режим ЧС из-за протестов
Губернатор штата Висконсин Тони Эверс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.
По словам губернатора, введение режима ЧС позволит властям штата оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов. С этой же целью Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. Губернатор подчеркнул, что они не будут препятствовать реализации "права людей на мирный протест и не будут мешать сотрудникам СМИ освещать эту ситуацию".
Tonight, and in the days ahead, if you are going to protest, please do so peacefully and safely. Please do not allow the actions of a few distract us from the work we must do together to demand justice, equity, and accountability.— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 25, 2020
В свою очередь власти округа Кеноша вновь ввели комендантский час, чтобы предотвратить беспорядки в ночное время суток. Как уточнила пресс-служба городского шерифа, ограничение будет действовать с 20:00 до 07:00 (04:00-15:00 мск). Комендантский час вводился также в ночь на вторник.
Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше, после того как в воскресенье полицейские несколько выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.