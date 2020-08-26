Губернатор штата Висконсин ввел режим ЧС из-за протестов

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

По словам губернатора, введение режима ЧС позволит властям штата оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов. С этой же целью Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. Губернатор подчеркнул, что они не будут препятствовать реализации "права людей на мирный протест и не будут мешать сотрудникам СМИ освещать эту ситуацию".