Сеть электрических водных заправок может появиться в Петербурге

Концепцию создали Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти совместно с НПК «Морсвязьавтоматика». Она предполагает запуск зарядной инфраструктуры для судов на электротяге. Предполагается проектирование 16 береговых и плавучих зарядных станций мощностью от 150 до 2 мВт с подключением к сетям электроснабжения. Также предложены шесть маршрутов для их обслуживания судами, работающими на электротяге.

Сеть зарядных станций может быть развернута в акватории Северной столицы — разработана концепция развития электрического водного движения в Петербурге, сообщили 13 августа в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Также разработан перечень мер государственной поддержки для трех типов судов — Cityvolt, Ecovolt, Ecocruiser. Они могут получить бессрочное обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, льготную электроэнергию, временное обнуление тарифа на пользование причальной инфраструктурой и программу лизинга.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что судно на электротяге может быть использовано органами госвласти Санкт-Петербурга, в том числе для межведомственных осмотров акватории и прибрежной территории.

В ходе совещания Максим Соколов поддержал внедрение концепции, отметив — Смольный будет оказывать необходимую поддержку для ее дальнейшей реализации.