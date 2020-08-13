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13.08.2020 16:13
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Сеть электрических водных заправок может появиться в Петербурге

Сеть зарядных станций может быть развернута в акватории Северной столицы — разработана концепция развития электрического водного движения в Петербурге, сообщили 13 августа в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Концепцию создали Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти совместно с НПК «Морсвязьавтоматика». Она предполагает запуск зарядной инфраструктуры для судов на электротяге. Предполагается проектирование 16 береговых и плавучих зарядных станций мощностью от 150 до 2 мВт с подключением к сетям электроснабжения. Также предложены шесть маршрутов для их обслуживания судами, работающими на электротяге.

Также разработан перечень мер государственной поддержки для трех типов судов — Cityvolt, Ecovolt, Ecocruiser. Они могут получить бессрочное обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, льготную электроэнергию, временное обнуление тарифа на пользование причальной инфраструктурой и программу лизинга.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что судно на электротяге может быть использовано органами госвласти Санкт-Петербурга, в том числе для межведомственных осмотров акватории и прибрежной территории.

В ходе совещания Максим Соколов поддержал внедрение концепции, отметив — Смольный будет оказывать необходимую поддержку для ее дальнейшей реализации.

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Комментарии (4)

hedgehog_
во. я заметил что надо выделить чушь и нажать цтрл+интер и объяснить в чем неправильность. ок. буду бесплатно трудиться
hedgehog_
алё редактор 2. "зарядных станций мощностью от 150 до 2 мВт" маленькая м это милли-. т.е. мощность станции зарядки даже на лампочку не хватит?
общий смысл очередного прожекта - кто-то хочет электрический кораблик продать, который никому не нужен и даром.
hedgehog_
заголовок "Сеть электрических водных заправок может появиться в Петербурга". может правильно будет "на петербургу"? алё редактор?
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