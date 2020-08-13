Странный бородач в Колпино разнёс полдвора: на видео сняли, как он ездит и бьёт машины
Массовое ДТП в городе Колпино 13 августа совершил немолодой водитель. Последняя пара минут попала на видео. Причины неадекватного поведения водителя непонятны. Возможно, ему стало плохо.
Во дворе дома 46 по Тверской улице, у пересечения с Октябрьской улицей, «водитель чёрной машины половину двора разнёс», «ездил и бил машины», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места видно, что сильные повреждения получили несколько легковых автомобилей, снесено ограждение. «Я шла там, до сих пор трясёт. Женщина только крикнула, чтоб бежали. Хорошо, детей рядом не было», — пишет Светлана в группе «Автолюбители Колпино».
/vk.com/kolpinoask
Очевидцы предполагают, что мужчине стало плохо за рулём. «С ним что-то случилась, — рассказывает Алёнка. — Я подбежала к машине, открыла дверь, хотела вытащить ключи, а там кнопка. Кричу ему: «Глуши машину!», он смотрит сквозь меня и не понимает, что происходит, я говорю: «Убираем руку с передачи и глушим мотор». После он нажал на кнопку и вышел. Но взгляд был потерянный». Как раз этот момент снял на видео Михаил и выложил в группе «Колпино | Колпинский район» «ВКонтакте».
/vk.com/kolpinoask
По словам Юрия, на место для оформления ДТП приехали две машины ДПС. Скорой не было: видимо, с водителем всё в порядке, отмечает он.