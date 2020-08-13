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13.08.2020 15:09
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Странный бородач в Колпино разнёс полдвора: на видео сняли, как он ездит и бьёт машины

Массовое ДТП в городе Колпино 13 августа совершил немолодой водитель. Последняя пара минут попала на видео. Причины неадекватного поведения водителя непонятны. Возможно, ему стало плохо.

Во дворе дома 46 по Тверской улице, у пересечения с Октябрьской улицей, «водитель чёрной машины половину двора разнёс», «ездил и бил машины», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места видно, что сильные повреждения получили несколько легковых автомобилей, снесено ограждение. «Я шла там, до сих пор трясёт. Женщина только крикнула, чтоб бежали. Хорошо, детей рядом не было», — пишет Светлана в группе «Автолюбители Колпино».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

/vk.com/kolpinoask

Очевидцы предполагают, что мужчине стало плохо за рулём. «С ним что-то случилась, — рассказывает Алёнка. — Я подбежала к машине, открыла дверь, хотела вытащить ключи, а там кнопка. Кричу ему: «Глуши машину!», он смотрит сквозь меня и не понимает, что происходит, я говорю: «Убираем руку с передачи и глушим мотор». После он нажал на кнопку и вышел. Но взгляд был потерянный». Как раз этот момент снял на видео Михаил и выложил в группе «Колпино | Колпинский район» «ВКонтакте».

/vk.com/kolpinoask

По словам Юрия, на место для оформления ДТП приехали две машины ДПС. Скорой не было: видимо, с водителем всё в порядке, отмечает он.

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Комментарии (11)

Maria Usenko
Странная история. Мужчина не похож ни на алкаша, ни на наркомана. И странно, что скорая не приехала, как минимум нужна экспертиза. Для него самого, вдруг в самом деле микроинсульт или сердечный приступ
prosto262130721
Плохо ему станет, когда будет подсчитана сумма вреда, нанесённого автомобилям и ограждению.
meditate
Добрый народ у нас. Только матерятся. Не поколотили бородача
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