Росстат оценил снижение ВВП России во II квартале в 8,5%

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%. Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики», — говорится в сообщении.

ВВП России во II квартале, по предварительной оценке, снизился на 8,5% в годовом выражении, сообщил Росстат вечером 11 августа.

При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, в соответствии с которыми во II квартале 2020 года рост производства в сельском хозяйстве составил 3,1%, в промышленном секторе производство снизилось на 8,5% (при этом падение добычи полезных ископаемых — 10,3%), розничный товарооборот сократился на 16,6%, пассажирооборот — на 79,0%, сфера общественного питания — на 48,9%, объем платных услуг населению — на 37,2%.

Номинальные значения объема ВВП во II квартале 2020 года, индекс-дефлятор, а также уточненный (при необходимости) индекс физического объема Росстат опубликует 9 сентября.