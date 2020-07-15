Минобороны признало, что для воспитателей петербургских суворовцев разработана памятка о еженедельных анализах на COVID-19, но опровергает ее директивность.

Фото: Антон Ваганов/Коммерсантъ

Публикация о том, что в Суворовском училище обкатали практику принудительной и финансово обременительной сдачи тестов на коронавирус, отозвалась официальным опровержением от Минобороны. Формально оно подписано врио помощника командующего войсками Западного военного округа, но стиль письма выдает руку Москвы. На Дворцовой площади так не пишут.

Электронное письмо с пометкой «Комментарий к материалу» капнуло на редакционную почту во второй половине 14 июля. Отправлено пресс-службой ЗВО, адресовано главреду Александру Горшкову. Здесь и далее будем цитировать с сохранением орфографии, пунктуации и авторского стиля:



«13 июля на сайте возглавляемого Вами издания «Фонтанка» опубликована заметка безымянного авторства со ссылкой на анонимные источники «Педагогов Суворовского училища обязали каждую неделю сдавать тест на COVID-19. За свой счет, деньги — в кассу «собственной» лаборатории». Опубликованные Вашим изданием сведения не соответствуют действительности».

Следующие четыре абзаца, под которыми поставил подпись майор Дмитрий Андреевич Шепелявцев, к предмету разговора отношения не имеют. В них перечислены «исчерпывающие меры по обеспечению безопасности здоровья воспитанников и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции». Суть начинается с пятого абзаца, где говорится, что для гражданского персонала подготовлена памятка с перечнем медицинских исследований, но:

во-первых, о таковой просили родители суворовцев и даже сами преподаватели;

во-вторых, она носит рекомендательный характер;

в-третьих, пройти обследование можно добровольно и по полису ОМС, читай, бесплатно. «Никаких распорядительных документов руководства Суворовского военного училища, каким-либо образом «заставляющих» гражданский персонал проходить самостоятельно указанные обследования не было и нет», - говорится в комментарии к материалу «Фонтанки».



В распоряжении редакции есть скрины трех писем от имени Сергея Щербакова. Согласно сайту Суворовского училища, как минимум в 2017 году человек с такой фамилией занимал должность заведующего учебным отделом. Один скриншот был прислан анонимно в редакцию, по просьбе «Фонтанки», знакомые нам педагоги суворовцев поделились еще двумя. Метаданные одного письма, полученного из двух источников, полностью совпадают: дата, время, количество адресатов рассылки, объем приложенных файлов.

Это письмо от 15 июня Сергей Щербаков сопроводил текстом следующего содержания: «Коллеги, внимательно ознакомьтесь с Памяткой, возвращение к работе должно быть подготовлено каждым сотрудником своевременно для обеспечения безопасности его самого и окружающих. Выполнение пунктов Памятки является обязательным для всех сотрудников». Вопросы предлагается задавать начальнику медпункта Татьяне Викторовне Ивановой. К слову, такой в Суворовском училище нет, зато есть начальник медицинского пункта СВУ Татьяна Васильевна Иванова.

Третьего июля все тот же Сергей Щербаков напомнил «о необходимости выполнить требования памятки о сдаче анализов и готовности результатов ко дню выхода на работу!!!.» Три восклицательных знака поставили не мы — это Щербаков. Он же обозначил дату сдачи теста на коронавирус - «06.07 с 8.30 до 9.30 в училище на КПП».

Редакция «Фонтанки» внимательно читала и даже перечитывала послания Щербакова, пытаясь разглядеть слова «добровольно», «рекомендовано», «бесплатно» или «полис ОМС». Отсутствие этих слов можно было бы списать на ложно понятное чувство ответственности товарища Щербакова, если бы не текст самой памятки, которую нам также прислали из Суворовского училища. Но и там сплошное: «вам необходимо», «пройти следующее обследование и представить».

Далее перечень из пяти пунктов. Хотя нет. В паре мест встречается — в виде страдательного причастия («рекомендовано обследование на уровень метаболита витамина Д, глюкозы, АЛТ, АСТ, холестерина, СРБ») и глагола («мазок … на COVID-19 ... рекомендуется сдавать в училище, стоимость 800 руб.»).



Заканчивается памятка фразой:

«Также до нормализации эпидемиологической ситуации в г. Санкт- Петербурге все сотрудники нашего училища еженедельно в обязательном порядке будут сдавать мазки отделяемого из носа и глотки на COVID-19, стоимость одного исследования 800 рублей».

Подписанный врио начальника пресс-службы Западного военного округа комментарий содержит просьбу «опубликовать данное обращение в полном объеме в качестве официального опровержения». Но перед этим позволяет себе сентенцию в духе пресс-релизов департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны:

«С учетом изложенного, вызывает неподдельное удивление крайняя непоследовательность позиции «Фонтанки», ранее публиковавшей критические материалы на основе непроверенной информации о якобы «непринятии» командирами различных уровней Западного военного округа достаточных мер по недопущению заболевания новой коронавирусной инфекцией в подчиненных подразделениях и организациях, а в данном материале — с критикой за принятие исчерпывающих мер ради сохранения здоровья детей».



За все время пандемии на страницах «Фонтанки» не вышло ни одного материала, критикующего «командиров различных уровней Западного военного округа». Вероятно, речь идет о публикациях про массовое заражение ковидом курсантов Военно-медицинской академии и Военно-космической академии им. Можайского. Ни один из этих вузов не входит в зону ответственности командования ЗВО, они подчиняются напрямую Москве.

После статьи о Военмеде пресс-служба Минобороны подтвердила инфекцию у 55 курсантов, а начальник академии был уволен. Но департамент генерал-майора Конашенкова предпочел не заметить три материала о положении дел в Можайке. Ни комментариев, ни опровержений не поступило даже после публикации о коллективном обращении медиков вузовской поликлиники, которые сообщили администрации президента, что не получили правительственных выплат за работу с COVID-19.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»