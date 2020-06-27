Хватит сбрасывать. Сделает ли отказ от мусоропроводов новостройки чище

Общественники направили в Минстрой предложение законсервировать существующие мусоропроводы и перестать их проектировать в новых домах. «Фонтанка» обнаружила, что в новостройках чаще всего мусоропроводы либо изначально не предусмотрены, либо их заваривают после сдачи по инициативе самих жильцов.

автор фото Михаил Метцель/ТАСС

Министерство должно подготовить предложения по внедрению нововведений к 1 августа. Кроме того, отказ от мусоропроводов уже вошел в дорожную карту по внедрению в России раздельного сбора отходов. Однако для развития раздельного сбора и переработки 10 млн тонн городского мусора ежегодно одной этой меры все же недостаточно. Против крыс и битого стекла Отказ от мусоропроводов, как считают авторы предложения, направленного в Минстрой, мог бы улучшить экологическую ситуацию и ускорить раздельный сбор и утилизацию. Существующие мусоропроводы сегодня все реже используются, а в новых домах застройщики и сами стараются обойтись без этого элемента инфраструктуры.

— Заваренные мусоропроводы в новостройках совершенно не редкость, — говорит Анастасия Новгородская, директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг». — Особенно на время строительных работ после сдачи дома. Такой способ позволяет избежать поломки или засорения стока строительным мусором и другими отходами. Достаточно часто заваривание мусоропровода является инициативой самих жильцов, чтобы не было неприятного запаха, грызунов и насекомых. Стоит сказать, что даже после завершения 70-80% строительных работ функционирование мусоропроводов может оставаться под вопросом. — Ответственные застройщики стараются проектировать мусорные и лифтовые шахты так, чтобы они находились на противоположной от квартир стороне лестничной площадки, — пояснил Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Лентройтрест». — Но, когда по мусоропроводу с 12-го этажа на первый летит стекло — это всегда создает шум и дискомфорт для жителей дома. В целом, по его словам, отказ от системы мусоропроводов вряд ли будет сопряжен с какими-либо техническими сложностями для застройщиков. Организовать альтернативный способ сбора мусора несложно. УК закупает контейнеры и выделяет специальную зону в пешей доступности от каждого корпуса, один раз в день утром подъезжает автомобиль и опустошает контейнеры. Единственное, что потребуется продумать заранее — удобный широкий подъезд для мусоровоза.

В домах ГК «Ленстройтрест» мусоропроводы и проектом предусмотрены, и установлены, так как этого требуют действующие нормативы. Но при этом они не используются и закрыты для жителей. А в жилых комплексах Setl Group они и вовсе не проектируются, что связано, как уточнили в компании, в том числе с их повышенной пожарной опасностью. — Использование мусоропровода сводит на нет попытки внедрить раздельный сбор мусора во дворе: в них стекло, бумага и пластик попадают в один пакет, а затем отправляются в мусоропровод, — уточняет Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Даже в тех домах, где он предусмотрен, мусоропровод часто заваривают, чтобы не было неприятных запахов, не появились крысы и насекомые, и им попросту не пользуются. Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» ещё на стадии проектирования жилых комплексов «Образцовые кварталы» отказалась от мусоропроводов. В одном из построенных ранее объектов застройщика в г. Пушкине они были, но жильцы уже на первом собрании собственников подняли вопрос об их использовании.

— Новосёлы, имея личный опыт жизни в домах, где они были, почти единогласно высказались за отказ от их использования в новых домах, — рассказал исполнительный директор управляющей компании «Капитель» Александр Зайцев (обслуживает ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга). — Клапаны мусоропроводов были сразу заварены. Это позволяет поддерживать в подъездах образцовую санитарную обстановку: отсутствует характерный запах, никогда не было ни крыс, ни насекомых. Основываясь на этом опыте, следующие дома строятся уже без мусоропроводов. Жители воспринимают это только положительно. При этом сбор и утилизацию бытовых отходов управляющим организациям перестраивать не нужно. — Современные жилые комплексы проектируются без мусоропроводов, — подтвердил и Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development. — Мы реализуем проекты комфорт-, бизнес- и премиум-класса, и во всех сегментах предполагается наличие нескольких мусоросборных камер на территории двора. Организовать раздельный сбор мусора в этом случае можно по желанию жителей, координировать процесс должна управляющая компания, которая обозначит назначение камер и будет следить за процессом вывоза. Технически это не сложно, но исполнение полностью зависит от ответственности жителей.

Отказались от мусоропроводов и в новостройках ГК «КВС» — В последние годы мы реализуем экологическую программу, которая включает и внедрение ресурсосберегающих решений при строительстве, и организацию раздельного сбора мусора в кварталах, — добавляет Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», — Сейчас специализированные контейнеры установлены уже на территории четырех наших жилых комплексов — это больше 10 точек по раздельному сбору. Я уверена, что за таким разумным подходом будущее, и прививать эту культуру нужно уже сейчас. — Во многих современных домах, построенных с мусоропроводами, жильцы в процессе эксплуатации принимали решение о том, что его необходимо заварить, — говорит Дмитрий Ефремов, руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург». — Сегодня дома могут строиться изначально без мусоропроводов, если застройщик получит на это необходимые согласования, организует удобную альтернативную схему сбора и вывоза мусора с территории. Норма есть, но есть и альтернатива

Те застройщики, которые уже отказались от мусопропроводов, стараются следовать европейским стандартам — для сбора мусора создают специальные площадки и камеры. — Наличие мусоросборных камер прописывается на этапе проектирования дома, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой». — Насколько я знаю, в законе есть требование строительства мусоропровода, но там же написано, что при обосновании его можно и не ставить. Поэтому как всегда: кто-то борется за бесконечное переписывание законов, а остальные работают. Наличие современной мусоросборной камеры как раз является достаточным обоснованием, чем и пользуются сейчас многие застройщики. По словам Николая Гражданкина, в такой камере отдельный вход — с помощью электронного ключа, который есть только у жильцов этой парадной и УК — своя вентиляция, есть кран с водой для мытья камеры и трап, куда сливается вода. Мусор регулярно вывозит УК, убирает саму камеру. В большинстве новых домов Группы ЦДС также на первом этаже рядом с выходом из подъезда расположены мусоросборные камеры.

— Это отдельное помещение, закрытое на магнитный ключ, где установлены мобильные баки для ТБО. Потом содержимое этих баков вывозят мусоровозы, — говорит специалист по маркетингу Группы ЦДС Наталья Кукушкина. — Как показывает практика, это более гигиеничное и удобное решение как для УК, так и для собственников, так как мусоропроводы имеют тенденцию забиваться, распространять неприятный запах на жилые этажи и вызывать другие бытовые неудобства. На улице рядом с домом, но не во дворе, конечно, проектируется площадка для ТБО, там обычно устанавливают большой контейнер для крупногабаритного мусора. Это очень актуально в первые пару лет жизни нового дома, когда люди делают отделку, собирают мебель и т.п. Основным аргументом за строительство мусоропроводов в домах была забота о пожилых и маломобильных гражданах, однако такая мотивация постепенно также уходит в прошлое, напоминают в «КВС». Сейчас все дома компании включая малоэтажные, оборудованы лифтами и полностью соответствуют требованиям доступной среды — все люди могут свободно и комфортно перемещаться по дому и территории. — Наша практика показывает, что чистота в парадных является более приоритетной для всех категорий новоселов, -— считает Анжелика Альшаева. — Кроме того, если жильцу нужна помощь, он может круглосуточно обратиться к специалистам управляющей компании или воспользоваться поддержкой соседей. Принять как должное Если мусоропроводы будут отменены в принципе, это потребует организации таких мусоросборных камер в обязательном порядке, добавила Наталья Кукушкина. То есть, для новых домов на этапе проектирования нужно будет их предусмотреть в удобном месте. — От застройщиков потребуется грамотная и четкая работа по организации площадки для сбора мусора, — поясняет Ян Фельдман, — В наших кварталах изначально обустроены площадки с мусорными контейнерами, система отлажена, в ней нет ничего сложного. Кроме того, мы устанавливаем дополнительные баки для раздельного сбора мусора: пластика, стекла, бумаги, картона и прочих фракций. А в некоторых парадных — боксы для использованных батареек. Как отдельный вид мусора собираются пластиковые крышки. — Если положить на одну чашу весов комфорт (жителям не надо идти на улицу, чтобы вынести мусор), а на другую — антисанитарию (тараканов и крыс как вечных спутников такого «комфорта»), то вторая чаша явно перевесит, — считает начальник проектного отдела СК «Дальпитерстрой» Ирина Иванова. — Наша компания отказалась от проектировки мусоропроводов в МКД более 10 лет назад именно в целях борьбы с антисанитарией. Конечно, отсутствие мусоропроводов в домах предполагает необходимость проектирования на придомовой территории специальных контейнерных площадок. Было бы правильным, если бы застройщикам выдавали технические условия по устройству таких площадок, считает Ирина Иванова. Необходимо проектировать их так, чтобы было удобно и жителям, и организациям по сбору, сортировке и утилизации. Не помешало бы тесное сотрудничество таких организаций с застройщиками еще на этапе проектировки. При этом идея раздельного сбора и экологичной утилизации мусора должна воплотиться не только практично, но и эстетично - контейнерные площадки для сбора мусора должны быть, во-первых, огороженными, во-вторых, крытыми. Такие «отдельные домики», закрывающиеся на замок, ключи от которого выдаются каждому жителю дома. Шаг к раздельному сбору Далеко не все участники рынка считают, что эта мера может наладить разделение отходов. Раздельный сбор и утилизация бытового мусора — не модное поветрие, а вполне определенная перспектива развития городской среды, считает маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. Однако проблема требует системного подхода. — В первую очередь, нужны значительные мощности по переработке и сепарации твёрдых бытовых отходов — ресурс, которого город, к сожалению, пока не имеет, — говорит эксперт. — В устранении проблемы со сбором, сортировкой и рециклингом десяти миллионов кубометров мусора, ежегодно пополняющего городские свалки, отсутствие мусоропроводов в жилых домах значительной роли не сыграет и экологическую ситуацию в принципе не изменит. — Сам по себе отказ от мусоропроводов вряд ли как-то ускорит переход к раздельному сбору, — соглашается Ян Фельдман. — Все же для этого требуется чуть больше, чем перенести бак для мусора из подъезда во двор. Просто установить контейнеры для раздельного сбора часто тоже недостаточно. Прежде всего, необходимо повышать уровень знаний населения об экологии, проводить мастер-классы по организации раздельного сбора и хранения мусора в квартире, мотивировать жителей через социальные акции. Отказ от мусоропроводов должен повысить гигиеническую обстановку в домах, но, возможно, ухудшит её во дворах, так как бытовые отходы переместятся на улицу, считает Наталья Кукушкина. — Для ускорения раздельного сбора и утилизации нужна, во-первых, материальная база, то есть сама возможность раздельного сбора и, во-вторых, информирование жителей, — добавляет она. — Например, в этом году с помощью наших партнёров мы почти полностью оснастили все дома в управлении Группы ЦДС контейнерами для сбора пластика и постепенно устанавливаем контейнеры для сбора стекла. Эти контейнеры быстро заполняются сырьём, буквально за несколько дней, что говорит о высокой экологической сознательности жителей и готовности к разделению отходов. — Организовать раздельный сбор во дворе новостройки сегодня вполне под силу инициативной группе жильцов, - говорит Ольга Трошева. — Для этого нужно заручиться поддержкой большинства жителей и обратиться в свою управляющую компанию, которая уже будет вести переговоры с переработчиками мусора (подробно схема установки контейнеров для раздельного сбора описана, например, на сайте движения «Раздельный сбор»). У Setl Group, к примеру, контейнеры для раздельного сбора мусора: макулатуры, пластика, металла и стекла — есть в нескольких ЖК. Иногда инициатива идет от самих жителей, которых поддерживает УК, иногда раздельный сбор начинает УК, и жители подтягиваются. В нескольких ЖК компании также есть контейнеры для сбора пластика - оператором стало предприятие по переработке ПЭТ-бутылок. Из собранного сырья будет получено вторсырье для производства волокна, геотекстиля, упаковочной пленки, синтепона, пэт-листа для теплиц, пластиковой тары. — Конечно, если в доме есть работающий мусоропровод, большинство жильцов будет пользоваться им, а значит, собирать весь мусор в один пакет и выбрасывать вперемешку, не сортируя, — добавляет Трошева. — В случае отказа от мусоропровода, а также если в доме найдется хотя бы один инициативный человек, сумевший объяснять своим соседям важность сортировки, установить контейнеры для раздельного сбора или хотя бы отдельного вида реально, но процесс потребует времени и совместных усилий жильцов и управляющей компании. Разумеется, далеко не все по разным причинам готовы заводить дома несколько контейнеров для разных видов мусора и разделять его, соблюдая все правила. Но управляющая компания при содействии застройщика может без проблем создать на территории квартала условия для раздельного сбора, уточняют в ГК «Ленстройтрест». — Наши кварталы спроектированы европейскими архитекторами, и поэтому в них учтены те же требования к организации жилого пространства, в том числе и сбор и утилизация мусора за пределами дома, — говорит Ян Фельдман. — Так что для нас отмена мусоропроводов не станет проблемой, мы к этому готовы. — Организация раздельного сбора при устройстве мусоропроводов в домах проблематична, — говорит Анжелика Альшаева, — само строительство мусоропровода затратнее, чем устройство отельных площадок для сбора ТБО, требует дополнительного пространства в МОП и помещений для контейнеров. Поддержание мусоропровода в надлежащем состоянии также будет увеличивать общую сумму коммунальных услуг для жильцов. Кроме того, зачастую даже при современных системах сбора мусора жильцы домов с мусоропроводами сталкиваются с запахами и засорами. Вместе с тем раздельный сбор, напротив, в перспективе позволит экономить, добавила эксперт. Часть мусора в этом случае отправляется как вторсырье. Для жильцов эта услуга бесплатна, с их стороны нужно только обеспечить минимальный объем собранных отходов, и тогда компания-оператор за свой счет будет их вывозить. УК ООО «Капитель» в обслуживаемых домах тоже внедряет элементы раздельного сбора бытовых отходов: пластика и картона (макулатуры). — Вызывает сожаление тот факт, что несмотря на громкие заявления о мусорной реформе, вопрос раздельного сбора мусора отдан целиком на откуп управляющих организаций и инициативных предпринимателей, — добавляет Александр Зайцев. — Ни организационной, ни финансовой помощи административных органов исполнители раздельного сбора мусора не получают. Предприниматели, решившиеся заняться этим видом деятельности, испытывают всё возрастающие трудности. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что УК ООО «Капитель» за год сменило уже трёх операторов по вывозу пластика и двух по вывозу макулатуры. Анна Романова, «Фонтанка.ру»