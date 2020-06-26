Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. 26 июня

Нововведение для переболевших коронавирусом. Их здоровьем врачи будут интересоваться длительное время и после выписки.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, за переболевшими людьми необходимо установить «длительное диспансерное наблюдение». Она полагает, что объем и периодичность мониторинга могут выбираться в зависимости от тяжести перенесенного заболевания.