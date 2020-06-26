Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. 26 июня
В Петербурге за сутки зарегистрировали почти полсотни новых смертей от коронавируса. Заболели еще 223 человека. А губернатор Александр Беглов объявил о новом этапе снятия ограничений, который начнется уже в предстоящие выходные. Главное за 26 июня — в онлайн-трансляции «Фонтанки».
Нововведение для переболевших коронавирусом. Их здоровьем врачи будут интересоваться длительное время и после выписки.
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, за переболевшими людьми необходимо установить «длительное диспансерное наблюдение». Она полагает, что объем и периодичность мониторинга могут выбираться в зависимости от тяжести перенесенного заболевания.
Возвращаясь к хорошему. В Петербург уже в воскресенье возвращаются туристические кораблики!
Комитет по транспорту подписал распоряжение об открытии водных путей для организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Корабли поплывут в 10 утра 28 июня. Причалы для них скоро вернутся на реки и каналы.
А вот смертельная статистика по коронавирусу в Петербурге не радует - она перевалила за 1000 умерших.
За последние сутки в городе на Неве COVID-19 в качестве причины смерти подтвердили у 47 человек. Таким образом, общее число умерших достигло 1008. Всего по стране смертельная статистика увеличилась на 176 человек. Заболевшие скончались в 39 регионах, но Петербург — на первом месте. Москва лишь на втором.
Для начала о хорошем. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России впервые за два месяца упало ниже семи тысяч.
Лидером по ежедневному приросту заболевших является Москва — всего 813 случаев, затем идет Московская область — 390. Петербург остается в четверке с 223. С начала пандемии в городе выявили уже 23 294 заболевших.
Вот так выглядит раскладка по регионам:
Губернатор Александр Беглов рассказал, как в ближайшие дни Петербург продолжит возвращаться к привычной жизни.