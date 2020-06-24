Парад Победы не собрал аншлаг в Петербурге. Скромные в своей численности горожане следили за ним на подступах к Дворцовой. Невский проспект остался полупустым.

Июньский парад Победы в Петербурге состоялся. Но 9 Мая он не стал

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Основной костяк зрителей толпился утром 24 июня у Дворцовой площади. Мало кто из петербуржцев пришёл на массовое мероприятие в маске и практически никто не использовал перчатки. Под июньским солнцем горожане падали в обмороки.

У метро «Адмиралтейская» и на Невском проспекте продавцы предлагали военную атрибутику. Предложение, по-видимому, превысило спрос, поэтому к концу парада пилотки упали в цене с 400 до 100 рублей.

На парад в честь 75-летия Победы были приглашены 220 ветеранов, сообщалось ранее. На трибунах гостей рассаживали через кресло, но расстояние между ними все равно составляло меньше 1,5 метров. Всего Смольный раздал в этом году 750 проходок — вдвое меньше обычных полутора тысяч.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На КПП со стороны Миллионной улицы Роспотребнадзор измерял температуру тепловизорами, фейс-контроль отсекал несовершеннолетних, а удачливым раздавал маски и перчатки. Но все оказалось напрасным — малолетние дети сумели просочиться сквозь кордоны, средства защиты были отринуты зрителями, и надзорного окрика не последовало.

Парадные расчеты также маршировали без масок, в том числе юнармейцы, из-за участия которых накануне случился скандал. Пешие колонны в этот раз не выставили Военно-медицинская академия им. Кирова, Нахимовское училище, университет МВД и колледж Следственного комитета.

Механизированной колонне подивить искушенного зрителя тоже было нечем. Все это не раз уже было. Не считать же изюминкой парада дебют военной полиции и военной автоинспекции. Они вышли на первый в свой жизни парад на бронеавтомобилях «Тигр М» (на вооружении с 2005 года) и на служебных «Ладах Веста» и «Фордах». Даже упоминание ядерного оружия говорит скорее о небрежности составителей дикторского текста, нежели о милитаристском угаре.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Сразу после авиационной части публика стала массово покидать свои точки обзора. Пока 4,5-тысячный хор исполнял песню «Победа», Александровский сад пустел. Меньше половины зрителей проводили на Невский проспект колонну в исторической форме образца 1943–1945 годов.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру» автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

Ещё до официального открытия движения транспорта петербуржцы стали перебегать дорогу. Традиционная очередь у столовой на Невском выстроилась за считанные секунды после официального завершения торжества. Вместе с автомобилистами по главной городской магистрали пошли поливальные машины. Прохладной водой они не только успокаивали раскаленный июньской жарой асфальт, но и смывали последние признаки праздничного настроения. В переулках не звучала фронтовая музыка, ветераны не прогуливались по Невскому, и некому было дарить цветы.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Шествие «Бессмертного полка» перенесено на июль. Вечером на Петропавловской крепости дадут артиллерийский салют, но смотреть его нельзя — запрет на массовки никто не отменял, да и метро закроют за час до начала. 9 мая закончилось полтора месяца назад, и июньский военный парад не смог этого изменить.



Лена Ваганова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

