Июньский парад Победы в Петербурге состоялся. Но 9 Мая он не стал
Парад Победы не собрал аншлаг в Петербурге. Скромные в своей численности горожане следили за ним на подступах к Дворцовой. Невский проспект остался полупустым.
Основной костяк зрителей толпился утром 24 июня у Дворцовой площади. Мало кто из петербуржцев пришёл на массовое мероприятие в маске и практически никто не использовал перчатки. Под июньским солнцем горожане падали в обмороки.
У метро «Адмиралтейская» и на Невском проспекте продавцы предлагали военную атрибутику. Предложение, по-видимому, превысило спрос, поэтому к концу парада пилотки упали в цене с 400 до 100 рублей.
На парад в честь 75-летия Победы были приглашены 220 ветеранов, сообщалось ранее. На трибунах гостей рассаживали через кресло, но расстояние между ними все равно составляло меньше 1,5 метров. Всего Смольный раздал в этом году 750 проходок — вдвое меньше обычных полутора тысяч.
На КПП со стороны Миллионной улицы Роспотребнадзор измерял температуру тепловизорами, фейс-контроль отсекал несовершеннолетних, а удачливым раздавал маски и перчатки. Но все оказалось напрасным — малолетние дети сумели просочиться сквозь кордоны, средства защиты были отринуты зрителями, и надзорного окрика не последовало.
Парадные расчеты также маршировали без масок, в том числе юнармейцы, из-за участия которых накануне случился скандал. Пешие колонны в этот раз не выставили Военно-медицинская академия им. Кирова, Нахимовское училище, университет МВД и колледж Следственного комитета.
Механизированной колонне подивить искушенного зрителя тоже было нечем. Все это не раз уже было. Не считать же изюминкой парада дебют военной полиции и военной автоинспекции. Они вышли на первый в свой жизни парад на бронеавтомобилях «Тигр М» (на вооружении с 2005 года) и на служебных «Ладах Веста» и «Фордах». Даже упоминание ядерного оружия говорит скорее о небрежности составителей дикторского текста, нежели о милитаристском угаре.
Сразу после авиационной части публика стала массово покидать свои точки обзора. Пока 4,5-тысячный хор исполнял песню «Победа», Александровский сад пустел. Меньше половины зрителей проводили на Невский проспект колонну в исторической форме образца 1943–1945 годов.
Ещё до официального открытия движения транспорта петербуржцы стали перебегать дорогу. Традиционная очередь у столовой на Невском выстроилась за считанные секунды после официального завершения торжества.
Вместе с автомобилистами по главной городской магистрали пошли поливальные машины. Прохладной водой они не только успокаивали раскаленный июньской жарой асфальт, но и смывали последние признаки праздничного настроения. В переулках не звучала фронтовая музыка, ветераны не прогуливались по Невскому, и некому было дарить цветы.
Шествие «Бессмертного полка» перенесено на июль. Вечером на Петропавловской крепости дадут артиллерийский салют, но смотреть его нельзя — запрет на массовки никто не отменял, да и метро закроют за час до начала. 9 мая закончилось полтора месяца назад, и июньский военный парад не смог этого изменить.
Лена Ваганова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»
Петербург — один из 28 городов, где прошел именно парад, а вечером состоится артиллерийский салют. В остальных населенных пунктах военнослужащие и техника задействованы в торжественных шествиях — этот статус позволяет местным властям инициировать отмену. Как минимум десять регионов заявили об этом, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.
Юбилейный парад 9 Мая был перенесен 16 апреля. В тот день суточное число инфицированных коронавирусом по России составило 3448, а общее — почти достигло 30 тысяч. Через полтора месяца оперштаб говорил о 8 600 случаях в сутки и 345 тысячах всего. 24 мая президент Владимир Путин объявил, что смотры войск пройдут в день 75-летия победоносного марша по Красной площади — того самого, когда штандарты фашистской Германии бросали к подножию Мавзолея Ленина.
В 2020 году парад Победы прошел в режиме санэпидемиологической напряженности. Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия не закончилась, «ещё предстоит дожать, добить эту заразу». Стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 медикам продлены до сентября. В день парада официальная статистика перешагнула цифру в 600 тысяч инфицированных, больше 7 тысяч было выявлено за сутки.