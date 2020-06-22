Авария произошла 21 июня около 13:45 в курортном районе Кута (пригороде Денпасара) на проспекте Сансет Роуд. Как сообщает Baliforum со ссылкой на очевидца, 18-летняя девушка ехала на красном мотоцикле «Кавасаки Ниндзя», рядом с ней – её друг, тоже на красном байке, и они столкнулись. Глава подразделения дорожной полиции Денпасара Ни Лух Тивиасих рассказал изданию, что девушка не справилась с управлением, её отнесло вправо, она врезалась в разделительный бордюр и упала с мотоцикла. При падении девушка получила травму головы и скончалась.

По данным полиции, состояние асфальта на этом участке нормальное, дорожное движение тоже было в пределах нормы.

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