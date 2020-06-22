Полиция Бали рассказала о смерти 18-летней блогерши. Накануне отец упрекал, что «мотоциклист тянет её вниз»
Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель (Тропи).
Авария произошла 21 июня около 13:45 в курортном районе Кута (пригороде Денпасара) на проспекте Сансет Роуд. Как сообщает Baliforum со ссылкой на очевидца, 18-летняя девушка ехала на красном мотоцикле «Кавасаки Ниндзя», рядом с ней – её друг, тоже на красном байке, и они столкнулись. Глава подразделения дорожной полиции Денпасара Ни Лух Тивиасих рассказал изданию, что девушка не справилась с управлением, её отнесло вправо, она врезалась в разделительный бордюр и упала с мотоцикла. При падении девушка получила травму головы и скончалась.
По данным полиции, состояние асфальта на этом участке нормальное, дорожное движение тоже было в пределах нормы.
На странице Насти Тропицель «ВКонтакте» указано, что она родилась в Санкт-Петербурге, в своих видео упоминала, что живёт в Москве. В соцсетях она рассказывала о путешествиях, саморазвитии, бизнесе и фрилансе. Она стала популярна как блогер несколько лет назад и в 15-летнем возрасте заработала свой первый миллион. Тогда она перешла на домашнее обучение, а в прошлом году, по данным «МК», бросила школу, чтобы полностью посвятить себя влогам: в Instagram у неё больше миллиона подписчиков, в YouTube – 366 тысяч.
Последние месяцы Настя жила на Бали с семьёй. Накануне она рассказала в Telegram-канале о ссоре с отцом, передаёт РИА «Новости». Она опубликовала скриншот сообщений в мессенджере, где отец упрекал её в том, что она «ни одно дело не доводит до конца» и подводит мать в бизнес-вопросах. «Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — написал ей отец. Настя призналась, что ей стыдно, и что у неё «сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация, и нужна поддержка и силы».