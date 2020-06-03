Онлайн-голосование: Швейная машинка и супница тронули читателей «Фонтанки»

Обе вещи несут на себе следы ущерба: первая была пробита осколком снаряда, во второй есть глубокая трещина мирного, впрочем, происхождения. Однако хозяева бережно хранят их: ведь речь идет не просто о полезных бытовых предметах, но о живой памяти, которая передается от поколения к поколению.

Необходимо было выбрать предмет, производящий наиболее сильное впечатление: самый интересный, трогательный или необычный. 31 мая мы подвели итоги голосования. Оказалось, что особое внимание привлекли к себе военные истории двух совершенно не боевых предметов — швейной машинки и супницы.

Также участников голосования заинтересовали необычная трофейная открытка, планшетка с дарственной надписью, спасительный блокадный самоварчик и дневник военного времени с записью о победе от 9 мая 1945 года.



Если честно, все предметы в коллекции будущего Интерактивного музея достойны того, чтобы их внимательно рассмотреть их поближе. Здесь есть солдатская ложка и очки летчика, благодарность за взятие Берлина и открытка «Новогодний привет с фронта!». За всеми документами, письмами или фотографиями — человеческие истории, которые потрясают, даже если изложены лишь несколькими строками.



«Фонтанка» еще раз благодарит читателей, которые прислали нам фотографии и истории, а также участвовали в отборе. Экспонаты, победившие по итогам народного голосования, займут особое место в Интерактивном музее забытых фронтовых вещей. Кроме того, «Фонтанка.ру» снимет и опубликует видеоинтервью с читательницей, приславшей одну из историй-победительниц.

