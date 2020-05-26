Какой экспонат Интерактивного музея забытых фронтовых вещей самый интересный?

Читатели «Фонтанки.ру» поделились с нами фотографиями военных предметов, которые хранятся в их семьях. Получившуюся коллекцию мы собрали на этой странице
. Но какой из военных предметов, на ваш взгляд, производит самое сильное впечатление? Какой из них оказался самым интересным, трогательным или необычным? Проголосуйте за него, кликнув по красному кругу слева от читательской истории!
Экспонат, победивший по итогам народного голосования, займет особое место в Интерактивном музее забытых фронтовых вещей. Кроме того, «Фонтанка.ру» снимет и опубликует видеоинтервью с читателем, который его прислал.