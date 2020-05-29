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29.05.2020 18:48
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Пенсионер на «Жигулях» не пропустил парня, переходившего Гостилицкое шоссе по «зебре»

Молодой парень попал под колеса автомобиля в Петродворцовом районе Петербурга. Водитель машины разменял восьмой десяток.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, ДТП произошло около 14:10 29 мая на Гостилицком шоссе. По предварительным данным, 83-летний водитель автомобиля ВАЗ в нарушение ПДД не пропустил 20-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

К счастью, обошлось без серьезных последствий и медицинская помощь пешеходу не потребовалась.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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