Молодой парень попал под колеса автомобиля в Петродворцовом районе Петербурга. Водитель машины разменял восьмой десяток.



Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, ДТП произошло около 14:10 29 мая на Гостилицком шоссе. По предварительным данным, 83-летний водитель автомобиля ВАЗ в нарушение ПДД не пропустил 20-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

К счастью, обошлось без серьезных последствий и медицинская помощь пешеходу не потребовалась.