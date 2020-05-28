После попытки выдать Гитлера за ветерана Генпрокуратуре хотят дать право без суда блокировать онлайн-СМИ

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 28 мая, http://duma.gov.ru/news/48683/ соответствующий законопроект готовят члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Авторы инициативы предлагают внести поправки в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Генпрокуратуру России могут наделить правом блокировать интернет-ресурсы за оправдание экстремизма или терроризма. Сейчас для того, чтобы отправить сайты в бан, требуется решение суда, но такой порядок считают излишне долгим.

В действующей редакции Генпрокуратура может через Роскомнадзор блокировать доступ к сайтам за осуществление террористической или экстремистской деятельности. Другие причины ограничить доступ к сайтам требуют обратиться в суд. Если законопроект будет принят, то без суда по решению прокурора или его заместителей можно будет ограничить доступ к ресурсам за обоснование или оправдание экстремизма и терроризма.



Объясняя необходимость ускорить процедуру, председатель думской комиссии Василий Пискарёв привёл в пример попытку «ряда западных СМИ оправдать размещение фото нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка»». Он назвал это чудовищным и недопустимым.



На сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне среди фотографий ветеранов разместили снимки Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера. Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. По подозрению задержали четырёх человек, «рассказавших о шутке, которая не удалась».

