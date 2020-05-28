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28.05.2020 16:06
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После попытки выдать Гитлера за ветерана Генпрокуратуре хотят дать право без суда блокировать онлайн-СМИ

Генпрокуратуру России могут наделить правом блокировать интернет-ресурсы за оправдание экстремизма или терроризма. Сейчас для того, чтобы отправить сайты в бан, требуется решение суда, но такой порядок считают излишне долгим.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 28 мая, http://duma.gov.ru/news/48683/ соответствующий законопроект готовят члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Авторы инициативы предлагают внести поправки в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В действующей редакции Генпрокуратура может через Роскомнадзор блокировать доступ к сайтам за осуществление террористической или экстремистской деятельности. Другие причины ограничить доступ к сайтам требуют обратиться в суд. Если законопроект будет принят, то без суда по решению прокурора или его заместителей можно будет ограничить доступ к ресурсам за обоснование или оправдание экстремизма и терроризма.

Объясняя необходимость ускорить процедуру, председатель думской комиссии Василий Пискарёв привёл в пример попытку «ряда западных СМИ оправдать размещение фото нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка»». Он назвал это чудовищным и недопустимым.

На сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне среди фотографий ветеранов разместили снимки Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера. Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. По подозрению задержали четырёх человек, «рассказавших о шутке, которая не удалась».

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Комментарии (3)

fw252
всё в природе должно быть уравновешено. Предлагаю создать общественные комиссии, наделённые правом увольнять и назначать прокуроров без согласования с кем-либо. Комиссии создавать исключительно из представителей сферы науки и искусств (кроме юристов), никаких "ветеранов КГБ".
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