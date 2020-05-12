Среди нарушителей оказались ТЦ «Парнас-сити» и «Меркурий»; универсам «Гаванский» на Наличной улице, который продолжил предлагать услуги по ремонту радиоаппаратуры, продаже текстиля и канцтоваров; ТК «Чкаловский» на Большой Разночинной, где продолжили продавать сувениры и подарки. В Доме быта на улице Пионерской в нарушение действующих ограничений работали магазин хозяйственных и канцелярских товаров и мастерская по изготовлению ключей.

Как рассказали в ведомстве 12 мая, по итогам рейда в минувшие выходные составлено 17 административных протоколов, более 50 потенциальных нарушителей получили предупреждение.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга насчитал почти два десятка торговых комплексов и ресторанов, нарушивших коронавирусные ограничения Смольного.

На Крестовском острове летняя площадка ресторана Villa ZimaLeto была открыта для посетителей. Кроме того, здесь же без каких-либо ограничений осуществлялась работа кафе на колёсах. Еще два нестационарных кафе с выносными летними столиками были выявлены сотрудниками на набережной Мартынова.

«Деятельность таких торговых комплексов провоцирует жителей отправиться за покупками и нарушить режим самоизоляции, которая, в свою очередь, является наиболее эффективной мерой по замедлению темпов распространения инфекции», — сообщили чиновники. В настоящее время решается вопрос о привлечении собственников к административной ответственности.