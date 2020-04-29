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29.04.2020 23:18
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Количество жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч

Количество жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч, по данным университета Джона Хопкинса вечером 29 апреля их уже 60 207. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Из всех летальных исходов 18 076 зарегистрированы в городе Нью-Йорк.

.Эту цифру ранее называл президент США Дональд Трамп в качестве возможного максимального числа жертв по итогам уточненных прогнозов, хотя сначала он же озвучивал цифру 100 тысяч. Всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией, выздоровели более 116 тысяч американцев.

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Комментарии (1)

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