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29.04.2020 23:08
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Минздрав: Коронавирус коварен, но природа бережёт новорождённых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что нельзя расслабляться на фоне улучшения коронавирусной инфекции. По его словам, течение болезни может внезапно изменить свой курс.

«На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», - заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» 29 апреля. Вирус он характеризует как «коварный».

Министр также отметил, что в России на сегодняшний день нет ни одного новорождённого, заболевшего COVID-19. В Минздраве это объясняют иммунитетом матерей и особенностями распространения инфекции, которая поражает определённые типы эпителия.

«Это очень хороший фактически вариант течения этого заболевания, и природа бережет новорожденного ребенка, это очень хорошо», - цитирует Мурашко РИА Новости.

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Комментарии (3)

VotONOkak
Чиновники и Минздрав очень коварны, но простые люди не дохнут, продолжают жить и работать..
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Коронавирус коварен, но смертность всё равно только 0,8%
Короновирус коварен, но каждую неделю процент выздоровевших неуклонно растёт.
Короновирус коварен, но половина населения уже имеет иммунитет, т.к. переболела и не заметила....

Минздраву уже можно печатать вкладыши для жвачек
"Коронавирус коварен, но..."
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