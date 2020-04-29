Минздрав: Коронавирус коварен, но природа бережёт новорождённых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что нельзя расслабляться на фоне улучшения коронавирусной инфекции. По его словам, течение болезни может внезапно изменить свой курс.



«На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», - заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» 29 апреля. Вирус он характеризует как «коварный».