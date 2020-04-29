В создании женского совета Александр Бастрыкин не соригинальничал, зато перелопатил его миссию. Кастинг в новое подразделение будет суровым, но он объясним: отбившимся от рук следователям нужен Пиночет с лицом Джоконды.

автор фото Калинин Сергей/Фотохроника ТАСС

Новое звено воспитательной работы, о котором 29 апреля сообщила «Фонтанка», будет докладывать Александру Бастрыкину о морально-психологическом климате среди сотрудников Следственного комитета. Задача соответствует широте полномочий: женсовет получит право прямого доступа к семьям следователей, и они не посмеют сказать «нет».



Фото: «Фонтанка.ру»

В самой идее женсоветов нет ничего нового. Такие ячейки существуют, например, в МВД. Но Александр Бастрыкин возвел консультативный орган в ранг тайной канцелярии.

Положение о женском совете при председателе СКР умещено в шесть листов. Прежде всего обратили на себя внимание критерии членства. Преимущество отдано сотрудницам, имеющим троих и более детей, многодетным женам сотрудников-мужчин и вдовам. Бастрыкин предусмотрительно оставил за собой право включать в совет женщин со стороны.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Члены женсовета уполномочены вторгаться в личные дела сотрудников, выступать психоаналитиками, специалистами по разводу, доносчиками (доклад о состоянии дел в семье следователя - напрямую Бастрыкину).

Задача членов - любыми способами сохранить брак, если вдруг пара решила развестись, повышать престиж прочного семейного союза, материнства и отцовства. Эстетическое, нравственное и физическое воспитание сотрудников Следственного комитета не будет ограничено рабочим временем.

Функционал женсовета наводит на определенные мысли о коммуне. Это подразделение создается для «привития сотрудникам чувства коллективизма, организации культурного досуга, вовлечения в самодеятельность, спорт, туризм».

Еще одна проблема СКР - супруги пилят мужей за ночные отлучки, отсутствие по выходным, запароленные мобильники. Женсовету поставлена задача поработать с членами следовательских семей и сформировать у них «уважительное отношение к службе и стремление продолжать семейные традиции».

В целом, читая документ Бастрыкина, можно невзначай подумать, что в СКР повально разводятся, ссорятся, пьют и вешаются (в переносном смысле) от работы.

