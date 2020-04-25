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25.04.2020 22:15
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У петербургского тюленя Крошика появилась «подружка». Их первая встреча попала на видео

Звезда центра помощи ластоногим в Репино тюлень Крошик обзавелся «подружкой». Видео их первой встречи появилось на странице «Фонда друзей балтийской нерпы» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, опубликованных в группе, запечатлен момент знакомства тюленя с его новой приятельницей. Последняя представляет собой герметичный мешок черного цвета, на котором для большой достоверности сотрудники центра нарисовали серые пятна, характерные для окраса некоторых ластоногих.

Комментаторы назвали увиденное «моделью самки в натуральную величину» и отметили, что на подобное видео впору ставить возрастное ограничение. Однако большинство зрителей видео умилило.

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