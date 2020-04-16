Польша до конца апреля поэтапно отменит ряд ограничительных мер для противодействия коронавирусу

Ослабление противоэпидемических мер ожидается в Польше в текущем месяце, заявил 16 апреля глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Сегодня господин премьер презентует этапы отмены ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Более подробно, конечно, будет презентован первый этап, в котором будут отменены определенные ограничения», — цитирует Дворчика РИА Новости.

«Еще в этом месяце правила будут изменены», — добавил он, не уточнив, какие именно ограничения отменят.