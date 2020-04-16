Польша до конца апреля поэтапно отменит ряд ограничительных мер для противодействия коронавирусу
Ослабление противоэпидемических мер ожидается в Польше в текущем месяце, заявил 16 апреля глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
«Сегодня господин премьер презентует этапы отмены ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Более подробно, конечно, будет презентован первый этап, в котором будут отменены определенные ограничения», — цитирует Дворчика РИА Новости.
«Еще в этом месяце правила будут изменены», — добавил он, не уточнив, какие именно ограничения отменят.
С сегодняшнего дня в стране вводится обязательное ношение масок в общественных местах.
Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Польше составило 7582 человека, 286 из них скончались.