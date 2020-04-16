FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 09:00
2
Печать

Польша до конца апреля поэтапно отменит ряд ограничительных мер для противодействия коронавирусу

Ослабление противоэпидемических мер ожидается в Польше в текущем месяце, заявил 16 апреля глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Сегодня господин премьер презентует этапы отмены ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Более подробно, конечно, будет презентован первый этап, в котором будут отменены определенные ограничения», — цитирует Дворчика РИА Новости.

«Еще в этом месяце правила будут изменены», — добавил он, не уточнив, какие именно ограничения отменят.

С сегодняшнего дня в стране вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Польше составило 7582 человека, 286 из них скончались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

mik70
Чему завидовать? 286 умерших из 7582 против 198 из 24490 у нас?
Mozg
Вот у людей виден свет в конце тонеля. Мы можем только позавидовать.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний