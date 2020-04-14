Российские производители на фоне коронавируной пандемии предложили раздать 10 млн россиян продуктовые карточки

Заявление производителей с таким призывом к российской власти 14 апреля публикует РБК. Под ним подписались, например, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

800 млрд рублей предлагают потратить российские производители на то, чтобы обеспечить едой малоимущих россиян. К закрытому из-за отсутствия денег вопросу продуктовых карточек они вернулись из-за распространения коронавируса.

Теперь в списки тех, кто может получить карточки, предлагается включить разорившихся из-за коронавирусных ограничений россиян. Производители видят схему так: государство раздает 10 миллионам россиян карточки на еду, по 10 тысяч рублей, покупать по ним они смогут только продукты отечественного производства, а значит поддержка коснется и предприятий.



На финансирование, подсчитали авторы заявления, с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд рублей.



Впервые разговоры о продуктовых карточках (со времен СССР) прозвучали в 2015 году. Минпромторг оценил реализацию идеи в 300 млн рублей в год и дал свое согласие. Однако в 2017 году Минфин заявил, что средств на реализацию программы до 2020 года в бюджете не предусмотрено.

