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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 21:35
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Российские производители на фоне коронавируной пандемии предложили раздать 10 млн россиян продуктовые карточки

800 млрд рублей предлагают потратить российские производители на то, чтобы обеспечить едой малоимущих россиян. К закрытому из-за отсутствия денег вопросу продуктовых карточек они вернулись из-за распространения коронавируса.

Заявление производителей с таким призывом к российской власти 14 апреля публикует РБК. Под ним подписались, например, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Теперь в списки тех, кто может получить карточки, предлагается включить разорившихся из-за коронавирусных ограничений россиян. Производители видят схему так: государство раздает 10 миллионам россиян карточки на еду, по 10 тысяч рублей, покупать по ним они смогут только продукты отечественного производства, а значит поддержка коснется и предприятий.

На финансирование, подсчитали авторы заявления, с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд рублей.

Впервые разговоры о продуктовых карточках (со времен СССР) прозвучали в 2015 году. Минпромторг оценил реализацию идеи в 300 млн рублей в год и дал свое согласие. Однако в 2017 году Минфин заявил, что средств на реализацию программы до 2020 года в бюджете не предусмотрено.

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Комментарии (13)

oooorrrooz
интересно выступил забижаемый малый бизнес, на триллион... учитывая, что пенсионеры, учителя, ... (боджетники) как получали из казны, так и получают
oooorrrooz
Программа, реформирование которой продвигает американский лидер, существует с 30-х годов прошлого века. Она предполагает получение малоимущими жителями страны ежемесячных дотаций, которые могут быть потрачены на продукты питания. При этом действует ряд ограничений — например, на эти средства нельзя купить алкоголь и сигареты. Программа формально ведет свой отсчет с 1939 года, однако в действительности начала формироваться еще в разгар Великой депрессии (1929-1939) в 1933 году. В конце 30-х программа прервалась почти на 20 лет, однако затем была реанимирована и продолжает действовать по сей день. Первоначально она называлась «программой продовольственных талонов» (Food Stamps Program), свое нынешнее название (SNAP) проект получил в 2008 году при президентстве Барака Обамы.
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