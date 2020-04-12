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12.04.2020 15:41
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Форс-мажор — не форс-мажор? Нерабочий месяц запутал строителей и покупателей квартир

Не один день строители пытались понять, можно ли, раз эпидемия, не отдавать вовремя клиентам ключи от построенных квартир. «Фонтанка» нашла тех, кто, на беду покупателей, ответил «да».

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ»

Если подходить строго формально, то в вопросах своевременной сдачи жилых домов строители сейчас могут чувствовать себя более-менее спокойно. Правительство страны постановило, что проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства за нарушение срока завершения строительства, не будут начисляться до 1 января 2021 года. Также госорганы не будут вносить не достроенные в этот период дома в реестр долгостроев. Об этом прямо говорит постановление правительства РФ № 423, изданное 2 апреля 2020 года.

Большинство опрошенных «Фонтанкой» компаний говорят, что у них нет нужды пользоваться такой лазейкой. В комитете по строительству Смольного и в Госстройнадзоре «Фонтанке» в пятницу, 10 апреля, сказали, что им неизвестно о переносе сроков ввода и отказах в выдаче ключей.

В нынешней ситуации налицо юридическая коллизия. Формально ни один из нормативных актов, выпущенных за последнее время, не имеет прямого указания на то, что они могут использоваться для обоснования форс-мажора — в юридическом толковании этого слова — и давать право на отказ от исполнения коммерческими организациями своих обязательств. Включая постановление правительства Петербурга №121 и указ президента от 25.03.2020 (об объявлении в России нерабочих дней).

Большинство петербургских строителей продолжают передавать покупателям достроенные квартиры. К примеру, в «Сэтл груп» «Фонтанке» рассказали, что стараются убеждать своих клиентов соблюдать рекомендованный городскими властями режим самоизоляции и переносить процедуру передачи квартир на более поздний срок. Однако в тех случаях, когда покупатели настаивают — ведь ситуации у всех бывают разные, — строители выполняют свои обязательства и отдают ключи.

О том, что никакого форс-мажора в нынешней ситуации юристы компании не видят, говорят и в ГК «КВС». «Строительные работы отнесены к работам непрерывного цикла, — напоминает глава компании Сергей Ярошенко. — Пока мы можем продолжать строительство, необходимости в корректировке планов по вводу жилья мы не видим».

Не видят оснований для срыва сроков ввода жилья и в «Главстрое Санкт-Петербург». «Сегодня ситуация в отрасли действительно непростая, однако для нас это не является поводом для снятия с себя каких-либо обязательств, — говорит Александр Лелин, генеральный директор компании. — Реализация наших проектов продолжается по графику, плановые сроки ввода объектов остаются неизменными».

«Строительство всех объектов группы в Москве, Подмосковье и Петербурге продолжается в соответствии с графиком для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию», — отмечают в пресс-службе группы «Эталон».

Однако редакции известны случаи, когда строители переносят выдачу покупателям ключей на неопределенный срок, ссылаясь на решение властей.

«Дата наступления форс-мажора: 30.03.2020 г. Дата окончания форс-мажора на текущий момент неизвестна… срок исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства продлевается на период времени, в течение которого действует форс-мажор», — письма с таким текстом с начала апреля стали получать покупатели квартир ГК «Пионер».

Это московские строители, которые в Петербурге возводили, например, жилой комплекс у станции метро «Лесная». По факту он уже достроен, но получить ключи от своих квартир их владельцы пока не могут. В самой компании «Фонтанке» подтвердили, что такие письма действительно рассылаются и исполнение обязательств действительно временно приостановлено — форс-мажор.

К примеру, строительным компаниям разрешено работать, нерабочие дни на них не распространяются. Однако офисы продаж и подразделения, работающие напрямую с клиентами, закрыты, объясняют в «Пионере». Именно это и является главным аргументом в пользу права компании отказаться от исполнения обязательств. Кроме того, власти Петербурга прямо запрещают оказывать услуги физлицам, предусматривающие очное присутствие. Если не пытаться придумать, как обойти этот запрет, и рассматривать выдачу ключей как передачу из рук в руки, то запрет и правда кажется строгим.

Юристы «Пионера» приводят доводы правильности своей позиции. Де-юре предоставление услуг, связанное с физическим присутствием клиентов, — это теперь действительно административное правонарушение. За него юрлиц ждет штраф до 300 тысяч рублей или даже до полумиллиона за повторное нарушение.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

С юридической точки зрения форс-мажор означает любое обстоятельство непреодолимой силы, о наступлении которого стороны не знали, когда заключали сделку, и которое делает невозможным исполнение обязательств. Вместе с тем юридическую значимость имеют не все из них. И чтобы говорить о форс-мажоре наверняка, отказываясь от исполнения обязательств, необходимо заручиться соответствующим сертификатом о его наступлении. Он выдается Торгово-промышленной палатой и касается только внешнеторговых отношений.

Если же речь о наших внутрироссийских делах, то юридическое заключение о возможности отнесения причин неисполнения обязательств по внутренним договорам к непредвиденным и чрезвычайным (то есть к форс-мажору) могут выдать территориальные палаты ТПП. Однако вряд ли петербургский бизнес, который сейчас массово страдает от «коронавирусных» ограничений, может в большинстве своем рассчитывать на получение таких заключений.

На сайте петербургского отделения ТПП прямо указывается, например, по договорам аренды палата не может свидетельствовать форс-мажор, так как введенные запреты и ограничения на обязанности по аренде напрямую не влияют.

«По договорам аренды вопросы внесения арендной платы решаются в порядке ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Аналогичная ситуация с договорами купли-продажи: отсутствие денег у покупателя в соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ не является обстоятельством непреодолимой силы», — поясняют в петербургской ТПП.

А Википедия говорит: «Форс-мажо́р (фр. force majeure — «высшая сила», лат. vis maior; в русскоязычных юридических документах встречается спорный термин «непреодолимая сила») — непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие или эпидемия), не зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. Формально в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260871581
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Иванов Ив Ив
Строители, форс-мажор, юристы... вы лучше скажите пожалуйста, куда вы своих больных вывозить будете? В область, или сразу в лес?
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