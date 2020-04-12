Форс-мажор — не форс-мажор? Нерабочий месяц запутал строителей и покупателей квартир
Не один день строители пытались понять, можно ли, раз эпидемия, не отдавать вовремя клиентам ключи от построенных квартир. «Фонтанка» нашла тех, кто, на беду покупателей, ответил «да».
Если подходить строго формально, то в вопросах своевременной сдачи жилых домов строители сейчас могут чувствовать себя более-менее спокойно. Правительство страны постановило, что проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства за нарушение срока завершения строительства, не будут начисляться до 1 января 2021 года. Также госорганы не будут вносить не достроенные в этот период дома в реестр долгостроев. Об этом прямо говорит постановление правительства РФ № 423, изданное 2 апреля 2020 года.
Большинство опрошенных «Фонтанкой» компаний говорят, что у них нет нужды пользоваться такой лазейкой. В комитете по строительству Смольного и в Госстройнадзоре «Фонтанке» в пятницу, 10 апреля, сказали, что им неизвестно о переносе сроков ввода и отказах в выдаче ключей.
В нынешней ситуации налицо юридическая коллизия. Формально ни один из нормативных актов, выпущенных за последнее время, не имеет прямого указания на то, что они могут использоваться для обоснования форс-мажора — в юридическом толковании этого слова — и давать право на отказ от исполнения коммерческими организациями своих обязательств. Включая постановление правительства Петербурга №121 и указ президента от 25.03.2020 (об объявлении в России нерабочих дней).
Большинство петербургских строителей продолжают передавать покупателям достроенные квартиры. К примеру, в «Сэтл груп» «Фонтанке» рассказали, что стараются убеждать своих клиентов соблюдать рекомендованный городскими властями режим самоизоляции и переносить процедуру передачи квартир на более поздний срок. Однако в тех случаях, когда покупатели настаивают — ведь ситуации у всех бывают разные, — строители выполняют свои обязательства и отдают ключи.
О том, что никакого форс-мажора в нынешней ситуации юристы компании не видят, говорят и в ГК «КВС». «Строительные работы отнесены к работам непрерывного цикла, — напоминает глава компании Сергей Ярошенко. — Пока мы можем продолжать строительство, необходимости в корректировке планов по вводу жилья мы не видим».
Не видят оснований для срыва сроков ввода жилья и в «Главстрое Санкт-Петербург». «Сегодня ситуация в отрасли действительно непростая, однако для нас это не является поводом для снятия с себя каких-либо обязательств, — говорит Александр Лелин, генеральный директор компании. — Реализация наших проектов продолжается по графику, плановые сроки ввода объектов остаются неизменными».
«Строительство всех объектов группы в Москве, Подмосковье и Петербурге продолжается в соответствии с графиком для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию», — отмечают в пресс-службе группы «Эталон».
Однако редакции известны случаи, когда строители переносят выдачу покупателям ключей на неопределенный срок, ссылаясь на решение властей.
«Дата наступления форс-мажора: 30.03.2020 г. Дата окончания форс-мажора на текущий момент неизвестна… срок исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства продлевается на период времени, в течение которого действует форс-мажор», — письма с таким текстом с начала апреля стали получать покупатели квартир ГК «Пионер».
Это московские строители, которые в Петербурге возводили, например, жилой комплекс у станции метро «Лесная». По факту он уже достроен, но получить ключи от своих квартир их владельцы пока не могут. В самой компании «Фонтанке» подтвердили, что такие письма действительно рассылаются и исполнение обязательств действительно временно приостановлено — форс-мажор.
К примеру, строительным компаниям разрешено работать, нерабочие дни на них не распространяются. Однако офисы продаж и подразделения, работающие напрямую с клиентами, закрыты, объясняют в «Пионере». Именно это и является главным аргументом в пользу права компании отказаться от исполнения обязательств. Кроме того, власти Петербурга прямо запрещают оказывать услуги физлицам, предусматривающие очное присутствие. Если не пытаться придумать, как обойти этот запрет, и рассматривать выдачу ключей как передачу из рук в руки, то запрет и правда кажется строгим.
Юристы «Пионера» приводят доводы правильности своей позиции. Де-юре предоставление услуг, связанное с физическим присутствием клиентов, — это теперь действительно административное правонарушение. За него юрлиц ждет штраф до 300 тысяч рублей или даже до полумиллиона за повторное нарушение.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»
С юридической точки зрения форс-мажор означает любое обстоятельство непреодолимой силы, о наступлении которого стороны не знали, когда заключали сделку, и которое делает невозможным исполнение обязательств. Вместе с тем юридическую значимость имеют не все из них. И чтобы говорить о форс-мажоре наверняка, отказываясь от исполнения обязательств, необходимо заручиться соответствующим сертификатом о его наступлении. Он выдается Торгово-промышленной палатой и касается только внешнеторговых отношений.
Если же речь о наших внутрироссийских делах, то юридическое заключение о возможности отнесения причин неисполнения обязательств по внутренним договорам к непредвиденным и чрезвычайным (то есть к форс-мажору) могут выдать территориальные палаты ТПП. Однако вряд ли петербургский бизнес, который сейчас массово страдает от «коронавирусных» ограничений, может в большинстве своем рассчитывать на получение таких заключений.
На сайте петербургского отделения ТПП прямо указывается, например, по договорам аренды палата не может свидетельствовать форс-мажор, так как введенные запреты и ограничения на обязанности по аренде напрямую не влияют.
«По договорам аренды вопросы внесения арендной платы решаются в порядке ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Аналогичная ситуация с договорами купли-продажи: отсутствие денег у покупателя в соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ не является обстоятельством непреодолимой силы», — поясняют в петербургской ТПП.
А Википедия говорит: «Форс-мажо́р (фр. force majeure — «высшая сила», лат. vis maior; в русскоязычных юридических документах встречается спорный термин «непреодолимая сила») — непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие или эпидемия), не зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. Формально в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности».