Вышел за хлебушком - получил «трешечку». Удастся ли сдержать коронавирус репрессиями

В России впервые создана полновесная система наказаний под точечную проблему. Она рассчитана на все случаи нарушений самоизоляции. Теперь, чтобы рассадить по домам 140 миллионов человек, не нужно вводить чрезвычайное положение.

«Фонтанка» представляет карательный гид по коронавирусу. Принятый 31 марта Федеральным собранием пакет жестких санкций fontanka.ru/2020/03/31/69062857/ или убьет эпидемию, или разорит население. С депутатом Михаилом Романовым и адвокатами редакция разобрала житейские ситуации, с которыми скоро столкнутся все граждане России.

Новейшая 20.6.1

В стране на данный момент действует так называемый «режим повышенной готовности». Его вводят главы регионов. В Петербурге губернатор подписал соответствующее постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 13 марта.



До сегодняшнего дня постановление создавало рядовым гражданам лишь бытовые неудобства - закрытые магазины, школы и сады, удаленная работа, отсутствие развлечений.

Госдума 31 марта дополнила КоАП статьей 20.6.1. Она определяет штрафы за нарушение «правил поведения при режиме повышенной готовности».

Напомним, в Петербурге лица старше 65 лет обязаны не покидать квартиры ни при каких обстоятельствах. Гражданам моложе 65-ти запрещено посещать храмы, парки и сады, оказывать услуги на дому (массаж, депиляция, стрижка и т.п.), ходить на работу (если предприятие попадает под нерабочую неделю Путина). В виде рекомендаций действуют другие ограничения - выходить на улицу в исключительных случаях, выгуливать собак в радиусе 100 метров от дома, закупаться в ближайших магазинах.

За нарушение правил гражданам положен штраф до 30 000 рублей. За повторное - до 50 000.

Суть этой статьи, по словам депутата Госдумы Михаила Романова, - наказывать нарушителей здесь и сейчас, не дожидаясь введения в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Субъекты 20.6.1 КоАП - все без исключения физлица, игнорирующие постановления глав регионов. Эта новелла - прямое следствие пикников и массовых гуляний в Москве после того, как Сергей Собянин подписал указ о всеобщей изоляции, признают депутаты Госдумы.



Ожидается, что 20.6.1 станет самой применяемой статьей в стране в ближайшие недели. Госдума по максимуму расширила перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы. Это сотрудники Роспотребнадзора, МВД, МЧС и обычные чиновники. Рассматривать дела будут районные суды.

Усовершенствованная 6.3

В обозримом будущем Россия почти наверняка, судя по развитию ситуации в других странах, будет вынуждена перейти в режим ЧС. Вводить его теперь имеет право правительство.

На случай ЧС у Госдумы тоже припасена репрессивная заначка. Она оформлена в существенное расширение статьи 6.3 КоАП, состоящей на данный момент из одного пункта, а будет три.

Самым востребованным станет пункт № 2: «Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления карантина, либо невыполнение предписания или требования Роспотребнадзора о проведении профилактических мероприятий».



Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Поэтому применение 6.3 КоАП возможно и сейчас. Статья предусматривает штрафы для физлиц до 40 000 рублей, для должностных лиц - до 150 000, для ИП - до 150 000 или приостановление деятельности до 90 суток, для юрлиц - до 500 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Однозначно статья 6.3 КоАП будет применяться и без режима ЧС к носителям коронавируса - в зависимости от тяжести последствий.

«Например, у гражданина Иванова подтвержден диагноз «коронавирус», который он переносит в легкой форме, - теоретизирует Михаил Романов. - Его оставляют лечиться дома. Гражданин Иванов навещает кого-то из знакомых, в результате чего человек заболевает. И течение болезни у заболевшего уже не в легкой форме, как у Иванова, а приводит к осложнениям или вовсе к летальному исходу. В этом случае возможно применение части 3 статьи 6.3 КоАП, она предусматривает штраф до 300 000 рублей».

Скорее всего, основными субъектами 6.3 станут предприниматели. В Петербурге и в целом в России запрещена торговля, за исключением товаров первой необходимости. Наверняка рейды Роспотребнадзора и чиновников наподобие недавнего, когда нашли 111 работающих точек и составили на всех протоколы по 6.3, участятся.



Составлять протоколы получат право сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Коварная 236

Отдельная категория граждан, о дисциплине которых позаботился законодатель, - потенциальные носители коронавируса. В эту группу определяют тех, кто в марте вернулся из-за границы. На данный момент их количество составляет около 800 000, и они продолжают прибывать.

«Туристам» предписана добровольная самоизоляция на 14 дней. Очень многие её не выдерживают. Репрессивный инструментарий до сегодняшнего дня был скуден - это протокол по статье 19.4 КоАП за неповиновение распоряжению Роспотребнадзора со штрафом до 1000 рублей и принудительная изоляция в обсерватор.

Госдума решила раздвинуть границы уголовной статьи 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» до необъятных размеров. До поправок она предусматривала ответственность лишь при массовом заболевании или отравлении людей, или хотя бы одной смерти.

Теперь по 236-й можно привлекать за умышленное создание угрозы массового заражения. Санкции - штраф до 2 миллионов рублей либо лишение свободы от трех до пяти лет и до семи лет в случае смерти стороннего человека.



По словам адвоката Сергея Лукьянова, в сложившихся условиях эпидемии любой контакт человека с человеком можно подвести под угрозу массового заражения.

«Но не думаю, что любой вышедший из дома будет привлекаться к уголовной ответственности, - говорит он. - Иначе потеряется смысл в административной. Угроза должна носить реальный характер. Думаю, у субъекта 236-й статьи должен быть в обязательном порядке выявлен коронавирус. Во-вторых, должен быть доказан факт массового контактирования гражданина с иными лицами. Еще может быть ситуация, когда здоровый человек контактирует с больным, после чего общается с другими здоровыми. Для этого законодатель должен разъяснить - угроза может носить предполагаемый характер или непременно реальный».

Как показывает практика последних дней, при возбуждения 236-й статьи следствие не считается с «коронавирусным» статусом подозреваемого. Достаточно, чтобы он был в группе риска - например, приехавшим из-за границы.

Депутат Романов полагает, что санкции вплоть до уголовной применимы ко всем лицам, независимо от состояния здоровья, если они целенаправленно нарушают режим самоизоляции.

