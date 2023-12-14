Кому подойдет профессия комплектовщика или упаковщика

Кстати! В преддверии любых праздников и тем более новогодних выходных и каникул у бизнеса резко растёт спрос на комплектовщиков. А значит, можно быстро найти подработку на пару дней или неделю и хорошо заработать. По статистике, за срочный выход на работу и высокую производительность компании готовы платить в 1,5−2 раза больше, чем обычно.