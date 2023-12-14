Кому подойдет профессия комплектовщика или упаковщика
Всем, кто готов много работать руками, не боится физических нагрузок, любит много ходить, не опасается сменной работы или большой загрузки перед праздниками.
Новый проект «Фонтанки» и hh.ru
Карьерный вопрос
Плюсы и минусы работы
- Специальное образнее и опыт не нужны: компании всему обучают
- Большая востребованность у работодателей — особенно в предпраздничный сезон
- Возможность гибкого графика, работа по выходным, по несколько часов или сменами
- Ежедневные или еженедельные выплаты
- Повышенная оплата в праздничные дни
- Можно найти работу близко к дому
Зарплата
- Материальная ответственность
- Общение с клиентами — люди не всегда корректны и доброжелательны
- Нагрузка на ноги, руки, спину — в общем,
труд преимущественно физический и темп высокий
- Зависимости от курьеров или приложений, через которые приходят заказы
- Оплата по факту выполненной работы
Средний размер зарплаты комплектовщика: до 75 000 руб.
Максимальная зарплата — около 160 500 руб.
Минимальная — около 20 500 руб.
Максимальная зарплата — около 160 500 руб.
Минимальная — около 20 500 руб.
Кстати! В преддверии любых праздников и тем более новогодних выходных и каникул у бизнеса резко растёт спрос на комплектовщиков. А значит, можно быстро найти подработку на пару дней или неделю и хорошо заработать. По статистике, за срочный выход на работу и высокую производительность компании готовы платить в 1,5−2 раза больше, чем обычно.
Где искать работу
Работа комплектовщиком всегда есть в сфере розничной торговли, доставки товаров и логистике, а еще у компаний — владельцев больших складов.
Совет! Особенно большой спрос на комплектовщиков в преддверии праздников и длинных каникул испытывают — и публикуют много вакансий — все маркетплейсы, крупные и мелкие кафе, рестораны, логистические компании и сервисы по доставке продуктов и других товаров. Поэтому если вдруг хочется заработать перед праздниками, за несколько недель самое время начать поиск работы: например, в качестве сборщика заказов онлайн-магазинов, сборщика продуктов или комплектовщика на склад.
Подработка?
Профессия комплектовщика даёт множество вариантов подработки по выходным, по несколько часов, а еще по вечерам или в ночные смены.
Для тех, кто ищет комплектовщиков
Еще один быстрый способ набрать персонал перед праздниками или в «горячий сезон» — это реклама вакансий через соцсети и площадки, где есть потенциальные соискатели. Здесь поможет сервис Clickme. Через него можно быстро подключить продвижение на конкретную аудиторию (по возрасту, полу, региону и даже зарплатным предпочтениям) в Яндексе, Одноклассниках, ВКонтакте и Mail.ru. Полезно и то, что с помощью сервиса Clickme работодатель может еще рекламировать свои услуги и продукцию. Делается это просто: через кабинет работодателя на hh.ru. А платить нужно будет только за отклики и результат.
Сейчас в Петербурге ищут работу на hh.ru более 10 тысяч сборщиков заказов и комплектовщиков. Их можно и нужно искать через умный поиск hh.ru. Для этого просто введите нужное название профессии, отсортируйте по дате, зарплатам. Если поисковый запрос был правильный, сайт выдаст вам список релевантных кандидатов, а вы сможете выбрать себе работников в нужном районе и с подходящими зарплатными запросами
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Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
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