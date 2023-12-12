Кому подойдёт профессия программиста
Всем, кто готов постоянно и много учиться, ежедневно преодолевать сложности, решать проблемы, исправлять свои и чужие ошибки и все время общаться с командой, а также привычен к долгим часам за компьютером.
Новый проект «Фонтанки» и hh.ru
Карьерный вопрос
Плюсы и минусы работы
- Востребованность
- Карьерный рост
- Возможность удалёнки и гибкого графика
- Множество направлений деятельности (программирование и разработка, дизайн, кибербезопасность, тестирование и др.)
- Быстрый рост зарплаты
Зарплата
- Высокая конкуренция среди начинающих ИТ-специалистов (более 19 человек на вакансию)
- Быстрое устаревание знаний
- Постоянное решение проблем и исправление ошибок
- Малоподвижная работа
- Нагрузка на глаза, спину, руки
Зарплата программистов напрямую зависит от опыта, знаний и успешных проектов кандидата. Начинающим ИТ-специалистам без опыта предлагают достаточно низкую зарплату — от 20 000 до 40 000 рублей. Но зато в ИТ-сфере можно достаточно быстро начать зарабатывать хорошо — при условии, что человек активно учится и много работает. Так, ИТ-специалистам со стажем в профессии более 3 лет готовы платить от 70 000 до 100 000 рублей, со стажем от 6 лет — от 135 000 до 200 000 рублей и даже выше.
Где искать работу
Программисту лучше всего размещать резюме на разных job-сайтах и активно откликаться на вакансии. При этом можно и нужно искать варианты трудоустройства или проекты в соцсетях компаний или прямо на их сайтах в разделе «Карьера» или «Работа».
Также стоит изучить специализированные телеграм-каналы, отраслевые сайты, чаты специалистов и профессиональные сообщества, специальные платформы, конференции. Но будьте внимательны и отсеивайте подозрительные вакансии.
Начинающему ИТ-специалисту лучше всего постараться
попасть на стажировку или обучение в компанию. Часто работодатели переводят лучших стажеров в штат на постоянную работу с увеличением зарплаты.
Также стоит изучить специализированные телеграм-каналы, отраслевые сайты, чаты специалистов и профессиональные сообщества, специальные платформы, конференции. Но будьте внимательны и отсеивайте подозрительные вакансии.
Начинающему ИТ-специалисту лучше всего постараться
попасть на стажировку или обучение в компанию. Часто работодатели переводят лучших стажеров в штат на постоянную работу с увеличением зарплаты.
Подработка?
Профессия программиста даёт множество вариантов подработки и участия в проектах. Это полезно для начинающих и тех, кто хочет расширить круг профессионального общения.
Для тех, кто ищет программиста
Начинающие программисты обитают в самых неожиданных местах, и одно из самых популярных — hh.ru.
На данный момент в Петербурге
разместили и обновили свои резюме на hh.ru более 500 тысяч программистов. Их можно и нужно искать через умный поиск сервиса. Просто введите нужное название профессии, отсортируйте по дате, зарплатам. Если поисковый запрос был правильный, сайт порадует хорошими кандидатами.
На данный момент в Петербурге
разместили и обновили свои резюме на hh.ru более 500 тысяч программистов. Их можно и нужно искать через умный поиск сервиса. Просто введите нужное название профессии, отсортируйте по дате, зарплатам. Если поисковый запрос был правильный, сайт порадует хорошими кандидатами.
В случае поиска программиста — далеко не массовой профессии — полезно подключать дополнительные силы:
Популярны для поиска сторонние сайты для разработчиков, но, возможно, вам придётся применить смекалку и использовать разные запросы и методы поиска. Ещё работает публикация вакансий на других форумах программистов.
Например, HRspace. Это агрегатор частных рекрутеров и кадровых агентств от команды HeadHunter. В поиске ценного кадра вам помогут рекрутеры с опытом, знанием рынка и рейтингом. Особенно приятно: документооборот— за командой HRspace. По статистике, каждого третьего ИТ-кандидата находят именно через этот источник.
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Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
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