Кому подойдёт профессия программиста

Зарплата программистов напрямую зависит от опыта, знаний и успешных проектов кандидата. Начинающим ИТ-специалистам без опыта предлагают достаточно низкую зарплату — от 20 000 до 40 000 рублей. Но зато в ИТ-сфере можно достаточно быстро начать зарабатывать хорошо — при условии, что человек активно учится и много работает. Так, ИТ-специалистам со стажем в профессии более 3 лет готовы платить от 70 000 до 100 000 рублей, со стажем от 6 лет — от 135 000 до 200 000 рублей и даже выше.