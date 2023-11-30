Где нет сотовых вышек и оптоволокна. Как провести интернет в труднодоступные районы

В Ленинградской области без цифровой связи никак

Если говорить о Ленинградской области, то вот простой пример: самая красивая природа, самая чистая вода и самые богатые грибные и ягодные места обычно там, где связи нет совсем или она — «в час по чайной ложке». И вот представьте: в таком райском месте стоит глэмпинг или коттеджный поселок, где вы бы с удовольствием провели не только отпуск, но и все лето — с детьми и старшими родственниками, всей семьей. И на работе пошли вам навстречу — отпустили на несколько месяцев на удаленку. Но там нет интернета, только голосовая связь — и та какая-то неуверенная.



И дело не только в работе. Никаких вам Госуслуг, приложения банка, телемедицины тоже нет. Ни свежих мультфильмов для детей, ни новых треков для подростка, ни ток-шоу для пожилой тещи (или свекрови), ни онлайн-определителя ядовитых грибов, ни заказа резиновых сапог в ближайший пункт доставки, если старые развалились… В общем, разве нынче без интернета жизнь?