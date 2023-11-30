Где нет сотовых вышек и оптоволокна. Как провести интернет в труднодоступные районы
В наши дни доступ в интернет — такая же важная часть жизни, как, к примеру, еда. Без связи гораздо сложнее решать проблемы с документами, распоряжаться деньгами, очень трудно (а в некоторых случаях совсем невозможно) работать и общаться. И пропадать из Сети надолго — просто опасно: родственники могут поднять тревогу. Но как быть, если по работе надо уехать в отдаленный поселок или, например, на месторождение? Или хочется провести все лето на природе?
Где нет сотовых вышек и оптоволокна. Как провести интернет в труднодоступные районы
В наши дни доступ в интернет — такая же важная часть жизни, как, к примеру, еда. Без связи гораздо сложнее решать проблемы с документами, распоряжаться деньгами, очень трудно (а в некоторых случаях совсем невозможно) работать и общаться. И пропадать из Сети надолго — просто опасно: родственники могут поднять тревогу. Но как быть, если по работе надо уехать в отдаленный поселок или, например, на месторождение? Или хочется провести все лето на природе?
В Ленинградской области без цифровой связи никак
Если говорить о Ленинградской области, то вот простой пример: самая красивая природа, самая чистая вода и самые богатые грибные и ягодные места обычно там, где связи нет совсем или она — «в час по чайной ложке». И вот представьте: в таком райском месте стоит глэмпинг или коттеджный поселок, где вы бы с удовольствием провели не только отпуск, но и все лето — с детьми и старшими родственниками, всей семьей. И на работе пошли вам навстречу — отпустили на несколько месяцев на удаленку. Но там нет интернета, только голосовая связь — и та какая-то неуверенная.
И дело не только в работе. Никаких вам Госуслуг, приложения банка, телемедицины тоже нет. Ни свежих мультфильмов для детей, ни новых треков для подростка, ни ток-шоу для пожилой тещи (или свекрови), ни онлайн-определителя ядовитых грибов, ни заказа резиновых сапог в ближайший пункт доставки, если старые развалились… В общем, разве нынче без интернета жизнь?
И дело не только в работе. Никаких вам Госуслуг, приложения банка, телемедицины тоже нет. Ни свежих мультфильмов для детей, ни новых треков для подростка, ни ток-шоу для пожилой тещи (или свекрови), ни онлайн-определителя ядовитых грибов, ни заказа резиновых сапог в ближайший пункт доставки, если старые развалились… В общем, разве нынче без интернета жизнь?
А есть люди, которые работают или постоянно живут в таких местах, где нет никакой связи. На островах Ладоги, например, в лесах, в отдаленных деревнях или на месторождениях, на морских или речных судах. Вне нашего региона таких мест, куда не протянуто оптоволокно или не «добивает» ближайшая базовая станция, еще больше. И для живущих там или работающих нормальная связь еще важнее, чем для отдыхающих, — те-то могут просто остаться в городе.
Как обеспечить интернет там, где его нет?
А если есть проблема — должно быть и решение. И оно есть: это спутниковая связь. И не простая, а специально разработанная услуга на ее основе, удобная как для больших компаний, так и для маленьких поселков, как для судов, так и для баз отдыха или охотничьих хозяйств, на островах или в горах.
У компании РТКОММ, лидера среди российских спутниковых операторов*, такое решение называется HotSpot — широкополосный доступ в Интернет по Wi-Fi.
Сервис обеспечивает качественный сигнал и безопасную цифровую среду для работы и общения в местах разведки и добычи полезных ископаемых, природных заповедниках, территориальных водах. Покрытие — вся Российская Федерация, включая ее шельф.
Владельцы туристических баз, глэмпингов, загородных домов отдыха с помощью точек доступа HotSpot смогут предложить высокоскоростной интернет своим гостям. Добывающие компании – обеспечат связью персонал и тем самым значительно улучшат условия труда и пребывания сотрудников на производственных площадках и в вахтовых поселках.
На морских и речных судах с услугой HotSpot можно создать зоны Wi-Fi для экипажа и пассажиров. Это позволит, не загружая основной корпоративный канал связи, предоставить людям доступ в интернет для частного использования.
На морских и речных судах с услугой HotSpot можно создать зоны Wi-Fi для экипажа и пассажиров. Это позволит, не загружая основной корпоративный канал связи, предоставить людям доступ в интернет для частного использования.
Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»:
«Обширная зона покрытия особенно важна судовладельцам, работающим в акватории Северного морского пути. РТКОММ располагает технологической платформой, которая в автоматическом режиме переключает судовые системы связи между 16 космическими аппаратами, предлагая наилучший вариант. Таким образом мы обеспечиваем клиенту бесшовный переход из зоны покрытия одного спутника в другую. А судно заказчика получает устойчивую связь на всем пути следования – от южнокорейского порта Пусан до Калининграда».
Как это работает
На территории, которую надо охватить связью в привычном для пользователей виде «есть Wi-Fi — и я в нем регистрируюсь», ставят маршрутизатор, подключенный к спутниковой антенне и раздающий, как при подключении к обычному провайдеру с оптоволокном, беспроводную сеть.
Для малых территорий — например, деревни от 100 жителей, гостиницы или месторождения — зона Wi-Fi создается вокруг комплекса. Для территорий побольше можно создать специальный радиомост до каждого домовладения.
Пропускную емкость канала выбирает заказчик. Он же может поставить задачу — разделить канал на два, чтобы по одной его полосе шел корпоративный трафик, соответствующим образом зашифрованный и защищенный, а по второй — трафик для общего потребления.
Для малых территорий — например, деревни от 100 жителей, гостиницы или месторождения — зона Wi-Fi создается вокруг комплекса. Для территорий побольше можно создать специальный радиомост до каждого домовладения.
Пропускную емкость канала выбирает заказчик. Он же может поставить задачу — разделить канал на два, чтобы по одной его полосе шел корпоративный трафик, соответствующим образом зашифрованный и защищенный, а по второй — трафик для общего потребления.
Через специальное приложение для Android и iOS пользователи регистрируются в беспроводной сети и заключают абонентский договор с РТКОММ. А потом — как с обычным сотовым оператором: каждый платит за свой трафик. В личном кабинете можно следить за расходом гигабайтов, покупать новые пакеты, а также связываться с техподдержкой.
РТКОММ предоставляет подписчикам HotSpot единые по всей России тарифы от 610 руб./мес. на пакеты интернета с разным объемом трафика. Это делает расходы на спутниковую связь такими же прозрачными (и вовсе не заоблачными), как на сотовую или обычный интернет по оптоволокну. Потребителю нет нужды разбираться в тонкостях подключения и покупать специальную технику — он с привычного смартфона или ноутбука остается на связи.
РТКОММ предоставляет подписчикам HotSpot единые по всей России тарифы от 610 руб./мес. на пакеты интернета с разным объемом трафика. Это делает расходы на спутниковую связь такими же прозрачными (и вовсе не заоблачными), как на сотовую или обычный интернет по оптоволокну. Потребителю нет нужды разбираться в тонкостях подключения и покупать специальную технику — он с привычного смартфона или ноутбука остается на связи.
Кто может заказать услугу Hotspot
Михаил Муттерперл, коммерческий директор АО «РТКомм.РУ»:
«Спрос на HotSpot среди владельцев бизнеса на труднодоступных территориях ежегодно растет. На удаленных промышленных или туристических объектах мы организовываем дополнительный канал связи для частного использования сотрудниками и посетителями. Это позволяет снизить нагрузку на корпоративные сети без лишних трат для заказчика: расходы по поставке, монтажу и обслуживанию оборудования РТКОММ берет на себя».
Для подключения услуги HotSpot надо оставить заявку на сайте компании, по электронной почте hotspot@rtcomm.ru или позвонить по телефону 8-800-707-77-83. От заказчика требуется как можно подробнее рассказать об условиях на площадке: где она находится, какой там рельеф, какие здания и строения есть на территории, сколько человек приблизительно будут использовать доступ в Сеть.
На основе этой информации РТКОММ разрабатывает индивидуальный проект, рассчитывает оптимальное количество точек доступа с учетом количества потенциальных пользователей. Затем оператор устанавливает на площадке заказчика спутниковую антенну и разворачивает необходимую для зоны Wi-Fi инфраструктуру.
Реклама, АО «РТКомм.РУ», ИНН 7708126998
* РТКОММ — лидер среди российских спутниковых операторов по количеству действующих VSAT-станций (источник — ComNews)
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: АО «РТКомм.РУ»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
* РТКОММ — лидер среди российских спутниковых операторов по количеству действующих VSAT-станций (источник — ComNews)
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: АО «РТКомм.РУ»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
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