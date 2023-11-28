Кассир — лидирующая по массовости и востребованности профессия как в Петербурге, так и по России в целом. Такие сотрудники нужны многим компаниям, начиная с небольшого магазина возле дома и заканчивая заправочной станцией или цветочным магазином. Правда, массовость оборачивается тем, что «своего» кандидата найти не так-то просто. Как же заинтересовать соискателей своей вакансией и побыстрее найти нужного?

