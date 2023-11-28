Кому подойдёт профессия кассира
Всем, у кого крепкие нервы, неконфликтный характер, хорошая внимательность, нет непереносимости монотонной работы и высокая готовность общаться с людьми.
Новый проект «Фонтанки» и hh.ru
Карьерный вопрос
- Малоподвижная работа
- Материальная ответственность: если будет недостача, сумму могут высчитать из зарплаты
- Не все клиенты могут быть доброжелательны в общении
Плюсы и минусы работы
Зарплата
В Петербурге зарплата кассиров колеблется от 44 900 до 60 747 рублей. Доход может формироваться из количества отработанных смен или часов. Ночные выходы оплачиваются выше, чем дневные. Кстати: ближе к праздникам и в праздничные дни нагрузка на кассиров возрастает, но пропорционально этому растёт и доход. Поэтому выходить на подработку в такие дни выгодно!
- Нет строгих требований по образованию, но если необходимо, есть множество быстрых курсов. Компании очень часто бесплатно обучают новичков
- Можно планировать график и работать сменами
- Хороший старт для студентов и тех, кому нужна подработка
- Возможен карьерный рост
- Легко найти работу рядом с домом или учёбой
- Автоматизация облегчает работу
- Вакансии кассира есть в любом городе
Где искать работу
По данным hh.ru, кассиры входят в тройку самых востребованных профессий в Петербурге. Для них ежемесячно публикуется более 3000 вакансий. Наибольший спрос на таких сотрудников держится у работодателей из сферы розничной торговли, супермаркетов. И чаще всего их ищут крупные сетевые магазины, общепит (сети кафе, закусочных).
Также много вакансий для кассиров на заправочных станциях и в сетевых магазинах, торгующих электроникой, бытовой техникой, оборудованием.
Также много вакансий для кассиров на заправочных станциях и в сетевых магазинах, торгующих электроникой, бытовой техникой, оборудованием.
Подработка?
Кассир — очень популярный вариант подработки как в Петербурге, так и в любом городе страны.
Для тех, кто ищет кассира
Кассир — лидирующая по массовости и востребованности профессия как в Петербурге, так и по России в целом. Такие сотрудники нужны многим компаниям, начиная с небольшого магазина возле дома и заканчивая заправочной станцией или цветочным магазином. Правда, массовость оборачивается тем, что «своего» кандидата найти не так-то просто. Как же заинтересовать соискателей своей вакансией и побыстрее найти нужного?
Подключить доступ к базе резюме и, выбрав нужный регион, профобласть и длительность доступа, смотреть всех нужных и интересных кандидатов. При этом оплачивать нужно только те специализации, которые интересны. Рассчитать стоимость услуги можно тут.
Второй шаг (пока поступают резюме кандидатов) — подключить сервис Clickme. С его помощью можно разместить рекламу вакансии кассира на hh.ru, в ВК, ОК, «Мой мир» или «Яндекс». В общем, везде, где есть кандидаты. При этом реклама настраивается под нужную аудиторию — по возрасту, полу, уровню дохода и т. д.
Важно: компания платит не за просмотры, а за кандидатов, которые перешли по объявлению, от 30 рублей за клик. Аналитика сервиса покажет, в какие площадки стоит инвестировать, а в какие — нет. О дизайне рекламы тоже не придётся беспокоиться — его сделает hh.ru.
Важно: компания платит не за просмотры, а за кандидатов, которые перешли по объявлению, от 30 рублей за клик. Аналитика сервиса покажет, в какие площадки стоит инвестировать, а в какие — нет. О дизайне рекламы тоже не придётся беспокоиться — его сделает hh.ru.
Можно задействовать сразу два простых, но действенных инструмента:
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Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
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