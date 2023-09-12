Петербург зовет гостей в путешествие по «Серебряному ожерелью России»
С 22 сентября по 1 октября
В конце сентября Петербург откроет для всех россиян окна на русский Север и Северо-Запад. Город на Неве отпразднует Всероссийский День туризма зажигательной ярмаркой «Натуральное путешествие» на Манежной площади. С 22 сентября по 1 октября там можно будет и вкусно поесть, и сделать что-то своими руками, и, конечно, узнать много нового о нашем городе и его соседях.
Проводить ярмарки в Петербурге начали едва ли не с его основания: со всей страны, а особенно с северных и северо-западных регионов приезжали в новую столицу, чтобы продать то, что вырастили и произвели за ее пределами. И этой осенью традиция возрождается. Петербург, Ленинградская область и другие регионы «Серебряного ожерелья России» представят на ярмарке то, чем могут по праву гордиться: гастрономические специалитеты, изделия местных умельцев и продукцию фермерских хозяйств.
Архангельская область
Ленинградская область
Вологодская область
Новгородская область
Мурманская область
Псковская область
Ненецкий автономный округ
Республика Коми
Республика Карелия
Калиниградская область
Петербург
Таким образом организаторам ярмарки — Комитету по развитию туризма и Комитету по промышленной политике, инновации и торговле — удалось объединить усилия, чтобы позвать всех на праздник осени.
В конце сентября и горожане, и гости Петербурга смогут увидеть город в непривычном амплуа: не столичный с парадными дворцами и площадями, памятниками и проспектами, а гостеприимный, веселый и хлебосольный, готовый обогреть, накормить и развлечь в любое время года.
Настоящие путешествия по «Серебряному ожерелью России» стартуют, как правило, из Петербурга: отсюда удобно отправляться в дорогу — по соседним областям. Так, за последний год число туристических поездок в округ увеличилось на 20.5% (а в Петербург — на 33%), что заметно опережает прирост в среднем по внутренним направлениям страны. По статистике, сейчас каждый третий турист, посетивший Петербург, затем продолжает путь в регионы Северо-Запада! Выборг, Калининград, Псков, Вологда, Печоры, Великий Новгород, Ивангород — самые популярные точки на карте «Серебряного ожерелья России».
На ярмарке в сентябре можно будет совершить такую поездку в миниатюре: получить все впечатления в концентрированном виде, выбрать направление на будущее и потом отправиться туда для более подробного знакомства.
На ярмарке в сентябре можно будет совершить такую поездку в миниатюре: получить все впечатления в концентрированном виде, выбрать направление на будущее и потом отправиться туда для более подробного знакомства.
«Натуральное путешествие» делится на три части: гастрономическую, фермерскую и ремесленную. Но не бойтесь оказаться «витязем на распутье»! Посмотреть, попробовать и поучаствовать можно во всех трех. Сверяйтесь по нашему путеводителю и не пропустите самое интересное.
Говорят, что о вкусах не спорят... Да и зачем спорить — надо пробовать! Ведь на ярмарке можно будет отведать локальные специалитеты всех регионов «Серебряного ожерелья России», а также Петербурга.
Кстати, вкусные блюда можно будет не только попробовать, но и приготовить самим на многочисленных мастер-классах под руководством профессиональных шеф-поваров и кулинаров. Например, с помощью известного шеф-повара из Петербурга, фуд-стилиста и фуд-фотографа Сергея Рабочева гости научатся делать псковские кокоры, вологодские витушки и карельские калитки. Шеф-повар Николай Акуличев проведет мастер-класс по приготовлению вологодских сочней с капустой из ржаной муки на сметане, а также пирожков-рагушек. Хранитель Музея-усадьбы народа сето из Изборска Юлия Лыйв научит посетителей готовить традиционный сыр и тыквенный компот.
Кулинарной теме посвящены и многие лекции. Например, о феномене петербургской кухни — что она представляет и чем привлекает туристов со всего мира — расскажет председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин.
Кстати, вкусные блюда можно будет не только попробовать, но и приготовить самим на многочисленных мастер-классах под руководством профессиональных шеф-поваров и кулинаров. Например, с помощью известного шеф-повара из Петербурга, фуд-стилиста и фуд-фотографа Сергея Рабочева гости научатся делать псковские кокоры, вологодские витушки и карельские калитки. Шеф-повар Николай Акуличев проведет мастер-класс по приготовлению вологодских сочней с капустой из ржаной муки на сметане, а также пирожков-рагушек. Хранитель Музея-усадьбы народа сето из Изборска Юлия Лыйв научит посетителей готовить традиционный сыр и тыквенный компот.
Кулинарной теме посвящены и многие лекции. Например, о феномене петербургской кухни — что она представляет и чем привлекает туристов со всего мира — расскажет председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин.
Героями второй части ярмарки станут фермерские хозяйства. Они не только выращивают на своей земле овощи и фрукты, производят мед или молочную продукцию, но и готовы рассказывать, как это делают, показывать — и даже привлекать добровольных помощников к работе на земле, в поле, в садах и с домашними животными.
Сам термин агротуризм (или сельский туризм) — совсем молодой. Он официально появился в России только в прошлом году. Но интерес к этой теме постоянно растет — особенно у жителей больших городов, которым хочется стать хоть ненадолго ближе к природе. Поэтому на ярмарке фермеры расскажут, где можно отдохнуть и телом, и душой: порыбачить, пособирать клубнику, как выбрать правильный мед и приготовить вкусный сыр своими руками.
От практики — к теории. Председатель Псковского областного союза туриндустрии, член Экспертного совета по определению национальных туристских маршрутов при Министерстве экономического развития РФ Светлана Баранова прочтет лекцию о национальном туристском маршруте «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают». Кстати, это единственный маршрут в сфере агротуризма в нашей стране.
Сам термин агротуризм (или сельский туризм) — совсем молодой. Он официально появился в России только в прошлом году. Но интерес к этой теме постоянно растет — особенно у жителей больших городов, которым хочется стать хоть ненадолго ближе к природе. Поэтому на ярмарке фермеры расскажут, где можно отдохнуть и телом, и душой: порыбачить, пособирать клубнику, как выбрать правильный мед и приготовить вкусный сыр своими руками.
От практики — к теории. Председатель Псковского областного союза туриндустрии, член Экспертного совета по определению национальных туристских маршрутов при Министерстве экономического развития РФ Светлана Баранова прочтет лекцию о национальном туристском маршруте «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают». Кстати, это единственный маршрут в сфере агротуризма в нашей стране.
Продолжая «Натуральное путешествие» по северным регионам, мы окажемся на улице ремесленников. Здесь можно будет не только купить изделия ручной работы: также мастера расскажут, какие ремесла существуют в разных регионах, а что-то можно будет сделать и своими руками.
Например, план может быть таким: сначала послушать лекцию ведущего мастера и руководителя Невских ремесленных палат Наталии Чеботковой об обрядовых куклах «Серебряного ожерелья России», а затем на мастер-классе изготовить карельскую куколку.
Традиционные ремесла — это предвестник развивавшейся в регионах промышленности. И хотя сейчас такие изделия чаще покупают как сувениры из поездки, в каждом из них — своя тайна, история, сказка. И второй такой тарелочки или куклы точно ни у кого не будет.
Например, план может быть таким: сначала послушать лекцию ведущего мастера и руководителя Невских ремесленных палат Наталии Чеботковой об обрядовых куклах «Серебряного ожерелья России», а затем на мастер-классе изготовить карельскую куколку.
Традиционные ремесла — это предвестник развивавшейся в регионах промышленности. И хотя сейчас такие изделия чаще покупают как сувениры из поездки, в каждом из них — своя тайна, история, сказка. И второй такой тарелочки или куклы точно ни у кого не будет.
Манежная площадь выбрана для проведения праздника не случайно. Еще в начале XVIII века по приказу Екатерины I тут разбили сад с огородом, вырыли рыбные пруды, а в оранжерее выращивали бананы, ананасы и другие экзотические фрукты.
А в конце XIX века уже непосредственно в Манеже проводились выставки продукции фермерского и сельского хозяйства под эгидой Императорского Российского общества садоводства и Русского общества птицеводства. Чаще всего выставка не ограничивалась внутренним пространством Манежа: прямо на площади возникали павильоны, теплицы, которые радовали достопочтенную публику своей продукцией.
А в конце XIX века уже непосредственно в Манеже проводились выставки продукции фермерского и сельского хозяйства под эгидой Императорского Российского общества садоводства и Русского общества птицеводства. Чаще всего выставка не ограничивалась внутренним пространством Манежа: прямо на площади возникали павильоны, теплицы, которые радовали достопочтенную публику своей продукцией.
Помимо ярмарки, которая займет основное пространство Манежной площади, программа мероприятия насыщена событиями, в которых бесплатно смогут принять участие все желающие.
У каждого выходного дня, приходящегося на время ярмарки, свой акцент:
У каждого выходного дня, приходящегося на время ярмарки, свой акцент:
В соответствии с тематикой всех ждут развлечения в интерактивных зонах «Качели», «Корюшка», «Петербургский кот» и «Велосипед». А в лектории гостям расскажут о том, что они уже до этого попробовали, купили или сделали своими руками на ярмарке, а также о регионах «Серебряного ожерелья России». И, конечно, о Петербурге. Отдельная программа разработана для школьников: они узнают, чем славятся северные регионы, послушают рассказы фермеров и ремесленников об их профессиях, а также поучаствуют в мастер-классах по традиционным ремеслам.
Отдельная программа развернется и на сцене, и на территории ярмарки — с артистами, квизами и викторинами, увлекательными мастер-классами. Днем в выходные артисты уличных театров — акробаты на ходулях, жонглеры и фокусники — покажут представления и проведут интерактивы для детей. А вечерами посетителей ожидает яркая концертная программа с участием популярных петербургских музыкантов: джазовых коллективов и кавер-бэндов. Среди участников концертной программы заслуженный деятель искусств РФ, певец и композитор Игорь Корнелюк и популярная кавер-группа «ФСБ».
Посетители ярмарки смогут принять участие в тематическом «Фотоквесте»: получив маршрутный лист с заданиями, команды должны сделать фотографии в указанных местах, совершив таким образом путешествие по самым интересным точкам ярмарки. Победителей ждет награда — участие в эксклюзивных кулинарных мастер-классах. Но даже если вы не готовы проходить квест, обязательно сделайте снимок на память на фоне тематических инсталляций из природных материалов.
Отдельная программа развернется и на сцене, и на территории ярмарки — с артистами, квизами и викторинами, увлекательными мастер-классами. Днем в выходные артисты уличных театров — акробаты на ходулях, жонглеры и фокусники — покажут представления и проведут интерактивы для детей. А вечерами посетителей ожидает яркая концертная программа с участием популярных петербургских музыкантов: джазовых коллективов и кавер-бэндов. Среди участников концертной программы заслуженный деятель искусств РФ, певец и композитор Игорь Корнелюк и популярная кавер-группа «ФСБ».
Посетители ярмарки смогут принять участие в тематическом «Фотоквесте»: получив маршрутный лист с заданиями, команды должны сделать фотографии в указанных местах, совершив таким образом путешествие по самым интересным точкам ярмарки. Победителей ждет награда — участие в эксклюзивных кулинарных мастер-классах. Но даже если вы не готовы проходить квест, обязательно сделайте снимок на память на фоне тематических инсталляций из природных материалов.
23 сентября
историко-культурный день
день активного отдыха
Всероссийский день туризма
день образовательного туризма
день эко-гастрономического туризма
24 сентября
27 сентября
30 сентября
день «Серебряного ожерелья России»
29 сентября
1 октября
Подробности о мероприятии можно узнать на сайте Visit-Petersburg.ru и в Telegram.
Актуальную информацию о программе мероприятий на день, участниках ярмарки, а также о городах «Серебряного ожерелья России», об истории блюд и ремесел можно будет узнать в группе ярмарки. Здесь же можно будет поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.
Актуальную информацию о программе мероприятий на день, участниках ярмарки, а также о городах «Серебряного ожерелья России», об истории блюд и ремесел можно будет узнать в группе ярмарки. Здесь же можно будет поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.
На видео: Празднование Всероссийского дня туризма в 2022 году
Подробности о мероприятии можно узнать на сайте Visit-Petersburg.ru и в Telegram.
Актуальную информацию о программе мероприятий на день, участниках ярмарки, а также о городах «Серебряного ожерелья России», об истории блюд и ремесел можно будет узнать в группе ярмарки. Здесь же можно будет поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.
Актуальную информацию о программе мероприятий на день, участниках ярмарки, а также о городах «Серебряного ожерелья России», об истории блюд и ремесел можно будет узнать в группе ярмарки. Здесь же можно будет поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.
На видео: Празднование Всероссийского дня туризма в 2022 году
Реклама, КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены СПб ГБУ «ЦКК» и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
Другие источники фотографий: Adobe Stock, Wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены СПб ГБУ «ЦКК» и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
Другие источники фотографий: Adobe Stock, Wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
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