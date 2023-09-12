В соответствии с тематикой всех ждут развлечения в интерактивных зонах «Качели», «Корюшка», «Петербургский кот» и «Велосипед». А в лектории гостям расскажут о том, что они уже до этого попробовали, купили или сделали своими руками на ярмарке, а также о регионах «Серебряного ожерелья России». И, конечно, о Петербурге. Отдельная программа разработана для школьников: они узнают, чем славятся северные регионы, послушают рассказы фермеров и ремесленников об их профессиях, а также поучаствуют в мастер-классах по традиционным ремеслам.



Отдельная программа развернется и на сцене, и на территории ярмарки — с артистами, квизами и викторинами, увлекательными мастер-классами. Днем в выходные артисты уличных театров — акробаты на ходулях, жонглеры и фокусники — покажут представления и проведут интерактивы для детей. А вечерами посетителей ожидает яркая концертная программа с участием популярных петербургских музыкантов: джазовых коллективов и кавер-бэндов. Среди участников концертной программы заслуженный деятель искусств РФ, певец и композитор Игорь Корнелюк и популярная кавер-группа «ФСБ».



Посетители ярмарки смогут принять участие в тематическом «Фотоквесте»: получив маршрутный лист с заданиями, команды должны сделать фотографии в указанных местах, совершив таким образом путешествие по самым интересным точкам ярмарки. Победителей ждет награда — участие в эксклюзивных кулинарных мастер-классах. Но даже если вы не готовы проходить квест, обязательно сделайте снимок на память на фоне тематических инсталляций из природных материалов.

