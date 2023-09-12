Любое деловое или частное массовое мероприятие — результат работы нескольких команд. Это цепочка, где каждое звено должно работать. Зачем вам идеально выстроенный звук, когда некому говорить? Или когда ведущий не пришел? Или пришел, но не умеет, не знает, что и как говорить? Или зачем вам высокопрофессиональный ведущий, когда его не услышат, не разберут его речи, потому что звукоусиление не работает как надо? Результат во всех случаях один — испорченное мероприятие.



Конечно, если событие «для галочки», то можно сэкономить на всем: взять бытовую колонку с караоке и что-то там «пошуметь». Но если ваша цель — праздник, который должен запомниться на всю жизнь, нужно выстраивать всю цепь. И экономить на этом не надо — да и не получится.

