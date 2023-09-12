Как устроить мероприятие, чтобы его услышали все
На суше и на воде
От военного парада до ивента — каждое событие требует тщательной подготовки. И речь не только про сценарий, реквизит или фуршет. Важная часть — звук: накладки и сбои могут испортить все впечатление от организации.
В этом материале мы расскажем, как создается звуковое сопровождение хорошо знакомых торжеств. Вы удивитесь, узнав, сколько усилий стоит за безупречным «голосом» праздников. А заодно узнаете, кому в Петербурге доверяют звукотехническое обслуживание мероприятий.
Профессиональные секреты для читателей «Фонтанки» приоткроет Константин Щеголихин. У него очень редкая должность — начальник цеха звукотехнических, монтажных и пуско-наладочных работ Санкт-Петербургских сетей вещания и оповещения (филиал ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»). Наш эксперт как никто знает, что происходит за кулисами всемирно популярных мероприятий. Без него же не обходятся многие, пусть и менее масштабные, но важные события.
Эти эпичные кадры в трансляции видел каждый, а кому-то даже посчастливилось лично наблюдать за происходящим на Дворцовой площади 9 мая: стройные колонны техники и личного состава, бравые марши в исполнении военного оркестра. Как «озвучивается» мероприятие столь высокого уровня, к тому же еще и весьма сложное с точки зрения «драматургии»? Ведь источники звука находятся не только в статике, на трибунах, но и в динамике — на плацу. Об этом обязательно расскажем вместе с экспертом, но сначала — немного теории.
Парад Победы на Дворцовой площади
Распространение в воздушной среде зависит от ее состояния: давления, температуры и даже влажности. Многие замечали, что в морозном воздухе звук становится более «звонким». На больших открытых площадках главный «враг» усиления — ветер. Он может «снести» звук, но может и просто поменять его направление — и вся акустическая «картинка» площадки изменится, часто не в лучшую сторону.
«В условиях городской застройки очень сильное влияние на распространение звука также оказывает отражение от стен зданий. Отражаясь, звук возвращается на площадку — возникает эхо, которое ухудшает качество звукоусиления. Бороться с этим сложно. Надо так подобрать расположение акустических систем, чтобы отраженные звуковые волны не возвращались назад. Звук должен «уходить» с площадки.
Очень сложна в этом плане Дворцовая площадь Петербурга. Там звук отражается множество раз и «крутится» по всему пространству. Не просто так при проведении «громких» мероприятий на Дворцовой сцену ставят не к Эрмитажу, а к арке Главного штаба, чтобы звук уходил к Адмиралтейству.
Очень сложна в этом плане Дворцовая площадь Петербурга. Там звук отражается множество раз и «крутится» по всему пространству. Не просто так при проведении «громких» мероприятий на Дворцовой сцену ставят не к Эрмитажу, а к арке Главного штаба, чтобы звук уходил к Адмиралтейству.
Звук представляет собой волновые колебания. От каких условий зависит их распространение — целая наука. Волны поглощаются, отражаются и накладываются друг на друга, все это влияет на то, куда и как они пойдут дальше.
«В условиях городской застройки очень сильное влияние на распространение звука также оказывает отражение от стен зданий. Отражаясь, звук возвращается на площадку — возникает эхо, которое ухудшает качество звукоусиления. Бороться с этим сложно. Надо так подобрать расположение акустических систем, чтобы отраженные звуковые волны не возвращались назад. Звук должен «уходить» с площадки.
Очень сложна в этом плане Дворцовая площадь Петербурга. Там звук отражается множество раз и «крутится» по всему пространству. Не просто так при проведении «громких» мероприятий на Дворцовой сцену ставят не к Эрмитажу, а к арке Главного штаба, чтобы звук уходил к Адмиралтейству.
Непросто приходится и участникам парада. Один из элементов действа — объезд на парадных автомобилях и приветствие командующим парадных расчетов на Дворцовой площади. Объезд проходит по всей площади, в том числе и на значительном удалении от трибун. Возникают сложности с гарантированным приемом сигнала микрофонов с машин, приходится использовать многоканальную схему цифровых радиопередатчиков.
Но это еще не все сложности. Усиленное приветствие от мощных звуковых порталов (массива акустических систем) приходит к парадной машине со значительной задержкой и «сбивает» речь. Конечно, локальная «подзвучка» (мониторная акустика) облегчает ситуацию, но все равно приходится непросто. Тут спасает выучка участников и предшествующие тренировки».
Очень сложна в этом плане Дворцовая площадь Петербурга. Там звук отражается множество раз и «крутится» по всему пространству. Не просто так при проведении «громких» мероприятий на Дворцовой сцену ставят не к Эрмитажу, а к арке Главного штаба, чтобы звук уходил к Адмиралтейству.
Непросто приходится и участникам парада. Один из элементов действа — объезд на парадных автомобилях и приветствие командующим парадных расчетов на Дворцовой площади. Объезд проходит по всей площади, в том числе и на значительном удалении от трибун. Возникают сложности с гарантированным приемом сигнала микрофонов с машин, приходится использовать многоканальную схему цифровых радиопередатчиков.
Но это еще не все сложности. Усиленное приветствие от мощных звуковых порталов (массива акустических систем) приходит к парадной машине со значительной задержкой и «сбивает» речь. Конечно, локальная «подзвучка» (мониторная акустика) облегчает ситуацию, но все равно приходится непросто. Тут спасает выучка участников и предшествующие тренировки».
Еще одно мероприятие на высшем уровне, чрезвычайно трудное в организации. Начинается оно с того, что Главком ВМФ встречает Верховного главнокомандующего на Комендантской пристани Петропавловской крепости. Затем катер с президентом обходит строй парадных кораблей, приветствуя экипажи. После поздравительной речи на Сенатской площади начинается последовательное прохождение вдоль Адмиралтейской набережной кораблей военно-морского флота в «сопровождении» диктора, который силой голоса «дирижирует» происходящим.
Главный военно-морской парад
в честь дня ВМФ
в честь дня ВМФ
Основная задача ФГУП РСВО – Санкт-Петербург во время парада — с высоким качеством транслировать речь, в том числе приветствие Верховного Главнокомандующего. А еще — на протяжении всего мероприятия обеспечить передачу дикторского текста, так как на трибуны Сенатской площади и набережные Невы звук транслируется в режиме реального времени.
«Торжественному событию в 2023 году предшествовало восемь тренировок с участием работников филиала и генеральная репетиция, которая состоялась 23 июля (за неделю до события — Прим. авт.). Сам алгоритм работы за 7 лет проведения парада уже отточен, но даже незначительные изменения в сценарии требуют тщательной проработки.
Для обеспечения идеального звука было задействовано большое количество технических средств и привлечено 11 сотрудников филиала разной квалификации. Аппаратная РСВО находилась в автобусе: сюда сводился звук со всех ключевых точек. В рабочей зоне оператора были установлены экраны с трансляцией парада с разных ракурсов для возможности оперативного реагирования.
Для обеспечения идеального звука было задействовано большое количество технических средств и привлечено 11 сотрудников филиала разной квалификации. Аппаратная РСВО находилась в автобусе: сюда сводился звук со всех ключевых точек. В рабочей зоне оператора были установлены экраны с трансляцией парада с разных ракурсов для возможности оперативного реагирования.
Здесь — своя специфика «озвучки». Необходимо обеспечить устойчивый прием сигнала с микрофонов парадного катера по всему маршруту следования, несмотря на большие расстояния и «паразитные» помехи от основного радиосигнала, отраженного от стальных бортов кораблей.
«Торжественному событию в 2023 году предшествовало восемь тренировок с участием работников филиала и генеральная репетиция, которая состоялась 23 июля (за неделю до события — Прим. авт.). Сам алгоритм работы за 7 лет проведения парада уже отточен, но даже незначительные изменения в сценарии требуют тщательной проработки.
Для обеспечения идеального звука было задействовано большое количество технических средств и привлечено 11 сотрудников филиала разной квалификации. Аппаратная РСВО находилась в автобусе: сюда сводился звук со всех ключевых точек. В рабочей зоне оператора были установлены экраны с трансляцией парада с разных ракурсов для возможности оперативного реагирования.
В дикторской на базе передвижной звукоусилительной станции филиала (ПЗУС) работали диктор и звукорежиссер. Рядом постоянно находились военные специалисты. Каждый из них был на прямой связи с коллегами, чтобы оперативно информировать диктора и звукорежиссера о ходе и порядке прохождения военных кораблей и об экстренных изменениях в сценарии.
В этом году также пришлось координировать работы со службами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во избежание помех от их оборудования и проводить дополнительные мероприятия по защите радиоканалов эфирной трансляции с парадных катеров».
Для обеспечения идеального звука было задействовано большое количество технических средств и привлечено 11 сотрудников филиала разной квалификации. Аппаратная РСВО находилась в автобусе: сюда сводился звук со всех ключевых точек. В рабочей зоне оператора были установлены экраны с трансляцией парада с разных ракурсов для возможности оперативного реагирования.
В дикторской на базе передвижной звукоусилительной станции филиала (ПЗУС) работали диктор и звукорежиссер. Рядом постоянно находились военные специалисты. Каждый из них был на прямой связи с коллегами, чтобы оперативно информировать диктора и звукорежиссера о ходе и порядке прохождения военных кораблей и об экстренных изменениях в сценарии.
В этом году также пришлось координировать работы со службами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во избежание помех от их оборудования и проводить дополнительные мероприятия по защите радиоканалов эфирной трансляции с парадных катеров».
Петербург стал столицей сап-серфинга — окончательно и бесповоротно. После того, как в VIII международном фестивале «Фонтанка SUP» приняли участие 10 тысяч человек, вряд ли кто-то сможет это оспорить. И именно растущее из года в год число участников ставит каждый раз все новые задачи перед звукорежиссерами и техническими специалистами. Необходимо обеспечить звуковое сопровождение не только происходящего на сцене, но и на воде, причем в динамике. Для этого профессионалам приходится использовать даже моторную лодку.
SUP-фестиваль «Фонтанка SUP»
«Восемь лет назад все мероприятие, в том числе стартовая зона, умещалось в акватории Мойки между 2-м и 1-м Садовыми мостами. Никаких больших сцен не было, все объявления и музыку в стартовом городке транслировали мы, загоняя наши ПЗУС на территорию. Была проблема с быстрым выездом передвижных установок из городка при старте заплыва, но мы ее оперативно решали, растаскивая сапы по сторонам…
В этом году участников стало намного больше. Потребовалась новая стартовая зона, которую организовали в акватории Фонтанки — от Пантелеймоновского моста до моста Белинского. Это уже более серьезное пространство, которое нам надо было озвучить, транслируя сигнал со сцены.
В этом году участников стало намного больше. Потребовалась новая стартовая зона, которую организовали в акватории Фонтанки — от Пантелеймоновского моста до моста Белинского. Это уже более серьезное пространство, которое нам надо было озвучить, транслируя сигнал со сцены.
«Восемь лет назад все мероприятие, в том числе стартовая зона, умещалось в акватории Мойки между 2-м и 1-м Садовыми мостами. Никаких больших сцен не было, все объявления и музыку в стартовом городке транслировали мы, загоняя наши ПЗУС на территорию. Была проблема с быстрым выездом передвижных установок из городка при старте заплыва, но мы ее оперативно решали, растаскивая сапы по сторонам…
В этом году участников стало намного больше. Потребовалась новая стартовая зона, которую организовали в акватории Фонтанки — от Пантелеймоновского моста до моста Белинского. Это уже более серьезное пространство, которое нам надо было озвучить, транслируя сигнал со сцены. Передвижные станции равномерно распределили на противоположной набережной Фонтанки — на всей протяженности стартовой зоны. Был организован специальный радиоканал связи всех ПЗУС с основной сценой. Задача, ввиду расстояний, сложная, но по сравнению с Главным военно-морским парадом, конечно, решается легче.
Также в 2023 году на маршруте появились и стационарные точки со своими ведущими, музыкой и даже живым оркестром. Приходилось оперативно приглушать нашу фонограмму, чтобы избежать наложений и, образно говоря, не сбивать «разнозвучием» участников заплыва.
Фестиваль «Фонтанка SUP», безусловно, развивается. Что будет дальше — посмотрим. Надеюсь, будет еще масштабнее и интереснее, в том числе и для нас — в плане озвучивания мероприятия».
В этом году участников стало намного больше. Потребовалась новая стартовая зона, которую организовали в акватории Фонтанки — от Пантелеймоновского моста до моста Белинского. Это уже более серьезное пространство, которое нам надо было озвучить, транслируя сигнал со сцены. Передвижные станции равномерно распределили на противоположной набережной Фонтанки — на всей протяженности стартовой зоны. Был организован специальный радиоканал связи всех ПЗУС с основной сценой. Задача, ввиду расстояний, сложная, но по сравнению с Главным военно-морским парадом, конечно, решается легче.
Также в 2023 году на маршруте появились и стационарные точки со своими ведущими, музыкой и даже живым оркестром. Приходилось оперативно приглушать нашу фонограмму, чтобы избежать наложений и, образно говоря, не сбивать «разнозвучием» участников заплыва.
Фестиваль «Фонтанка SUP», безусловно, развивается. Что будет дальше — посмотрим. Надеюсь, будет еще масштабнее и интереснее, в том числе и для нас — в плане озвучивания мероприятия».
Как говорят специалисты, рецепт идеального звука прост: его должно быть не «мало», но и не «много». Он должен превышать общий фон на определенное значение и не иметь никаких отражений (эха), наложений и «паразитных» частот. Вот только достичь этого в реальности практически невозможно — только приблизиться. Для этого каждую площадку «просчитывают». Выбирают количество, тип, мощность и расположение акустических систем.
Корпоративное мероприятие в формате квеста
Чтобы добиться близкого к идеалу звукового сопровождения, многие компании привлекают к организации специалистов ФГУП РСВО – Санкт-Петербург. Да-да, профессионалы высокого уровня работают не только на мероприятиях государственного и регионального масштаба.
«У нас большой опыт озвучивания подобных мероприятий — например, в формате квеста в лесной местности: наша передвижная звукоусилительная станция сопровождала участников, которые двигались по маршруту от точки к точке, выполняя различные задания, а ведущий в микрофон подбадривал и давал советы по прохождению испытаний.
Тут очевидны наши преимущества: прежде всего — озвучивание в любую погоду, так как аппаратная находится в кабине. Не надо думать, как доставить аппаратуру, как быстро ее разместить и перенести. Нет необходимости брать с запасом дополнительное оборудование на случай непредвиденных задач: все необходимое есть в составе станции.
Тут очевидны наши преимущества: прежде всего — озвучивание в любую погоду, так как аппаратная находится в кабине. Не надо думать, как доставить аппаратуру, как быстро ее разместить и перенести. Нет необходимости брать с запасом дополнительное оборудование на случай непредвиденных задач: все необходимое есть в составе станции.
Для каждой системы подбирают уровень сигнала, его задержку и частотную характеристику. На хорошо настроенной площадке участник мероприятия сразу не сможет определить, откуда исходит звук. Возникает ощущение, что он везде и идет отовсюду.
«У нас большой опыт озвучивания подобных мероприятий — например, в формате квеста в лесной местности: наша передвижная звукоусилительная станция сопровождала участников, которые двигались по маршруту от точки к точке, выполняя различные задания, а ведущий в микрофон подбадривал и давал советы по прохождению испытаний.
Тут очевидны наши преимущества: прежде всего — озвучивание в любую погоду, так как аппаратная находится в кабине. Не надо думать, как доставить аппаратуру, как быстро ее разместить и перенести. Нет необходимости брать с запасом дополнительное оборудование на случай непредвиденных задач: все необходимое есть в составе станции. Ну и нет никаких проблем, связанных с подключением к электропитанию, — станции могут работать автономно и без подзарядки до 8 часов. Заряжаться могут как от внешней электросети, так и от встроенного генератора.
Еще один наш плюс — быстрое развертывание (в пределах 15 минут — если требуется вынос микрофонов и акустических систем, если нет — то сразу при приближении).
Машины могут начинать и заканчивать работу в максимально сжатые сроки. Это очень удобно, когда требуется оперативность действий. Например, площадка (улица, сквер и т.п.) перекрыта для мероприятия строго в регламентированные часы, и нет времени на монтаж / демонтаж стационарного звукоусилительного оборудования. Или когда форматом мероприятия предусмотрены остановки в определенных точках маршрута и требуется оперативно выставить микрофоны для ведущего и участников мероприятия.
Мы можем озвучивать мероприятие как в движении (забеги, шествия, заезды, спортивное ориентирование, эстафеты), так и в статике (флешмобы, акции, шоу)».
Тут очевидны наши преимущества: прежде всего — озвучивание в любую погоду, так как аппаратная находится в кабине. Не надо думать, как доставить аппаратуру, как быстро ее разместить и перенести. Нет необходимости брать с запасом дополнительное оборудование на случай непредвиденных задач: все необходимое есть в составе станции. Ну и нет никаких проблем, связанных с подключением к электропитанию, — станции могут работать автономно и без подзарядки до 8 часов. Заряжаться могут как от внешней электросети, так и от встроенного генератора.
Еще один наш плюс — быстрое развертывание (в пределах 15 минут — если требуется вынос микрофонов и акустических систем, если нет — то сразу при приближении).
Машины могут начинать и заканчивать работу в максимально сжатые сроки. Это очень удобно, когда требуется оперативность действий. Например, площадка (улица, сквер и т.п.) перекрыта для мероприятия строго в регламентированные часы, и нет времени на монтаж / демонтаж стационарного звукоусилительного оборудования. Или когда форматом мероприятия предусмотрены остановки в определенных точках маршрута и требуется оперативно выставить микрофоны для ведущего и участников мероприятия.
Мы можем озвучивать мероприятие как в движении (забеги, шествия, заезды, спортивное ориентирование, эстафеты), так и в статике (флешмобы, акции, шоу)».
Любое деловое или частное массовое мероприятие — результат работы нескольких команд. Это цепочка, где каждое звено должно работать. Зачем вам идеально выстроенный звук, когда некому говорить? Или когда ведущий не пришел? Или пришел, но не умеет, не знает, что и как говорить? Или зачем вам высокопрофессиональный ведущий, когда его не услышат, не разберут его речи, потому что звукоусиление не работает как надо? Результат во всех случаях один — испорченное мероприятие.
Конечно, если событие «для галочки», то можно сэкономить на всем: взять бытовую колонку с караоке и что-то там «пошуметь». Но если ваша цель — праздник, который должен запомниться на всю жизнь, нужно выстраивать всю цепь. И экономить на этом не надо — да и не получится.
Конечно, если событие «для галочки», то можно сэкономить на всем: взять бытовую колонку с караоке и что-то там «пошуметь». Но если ваша цель — праздник, который должен запомниться на всю жизнь, нужно выстраивать всю цепь. И экономить на этом не надо — да и не получится.
Ивент на открытом воздухе
«Мы можем взять на себя звуковое сопровождение различных деловых или торжественных мероприятий и праздников. У нас есть опыт работы на акциях по посадке деревьев, открытии торговых и дилерских центров, праздничных церемоний.
Наши передвижные звукоусилительные станции — это не только, условно, колонки на крыше, но и «штабная» машина, в которой можно провести оперативную «планерку» мероприятия, перевезти и хранить сувениры и подарки. ПЗУС также может стать источником электропитания для оборудования заказчика без шума и выхлопа бензогенератора (нет надоедливого «треска»).
Наши передвижные звукоусилительные станции — это не только, условно, колонки на крыше, но и «штабная» машина, в которой можно провести оперативную «планерку» мероприятия, перевезти и хранить сувениры и подарки. ПЗУС также может стать источником электропитания для оборудования заказчика без шума и выхлопа бензогенератора (нет надоедливого «треска»).
«Мы можем взять на себя звуковое сопровождение различных деловых или торжественных мероприятий и праздников. У нас есть опыт работы на акциях по посадке деревьев, открытии торговых и дилерских центров, праздничных церемоний.
Наши передвижные звукоусилительные станции — это не только, условно, колонки на крыше, но и «штабная» машина, в которой можно провести оперативную «планерку» мероприятия, перевезти и хранить сувениры и подарки. ПЗУС также может стать источником электропитания для оборудования заказчика без шума и выхлопа бензогенератора (нет надоедливого «треска»).
У нас есть условия для брендирования передвижных звукоусилительных станций, размещения баннеров на корпусе автомобилей с тематикой мероприятия. Например, при проведении выездных мероприятий можно прикрепить к борту станции огромный баннер-афишу.
Мы предлагаем свои услуги как на суше, так и на воде. Например, если событие проходит на берегу, есть возможность задействовать катер. Он будет вещать с центра акватории или двигаться вдоль берега между участниками с еще более близким (персональным) звуком для вовлеченных в действо. На катере также можно разместить ведущего и фотографа.
Существенное наше преимущество — возможность одной станцией озвучить несколько площадок одновременно. Можно вынести дополнительные акустические системы и микрофоны и организовать работу «точки» со своей программой, не связанной с работой основной площадки.
Еще одна уникальная возможность — оперативное расширение зоны озвучивания мероприятия. Допустим, на площадке работает сцена, но из-за возросшего количества зрителей или изменения их размещения звук с нее слышен не везде. Мы можем выставить нашу передвижную звукоусилительную станцию в нужной точке, связать ее радиоканалом со сценой и обеспечить дополнительную передачу. Также можно обеспечить трансляцию мероприятия, которое проходит внутри помещения, на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих к происходящему внутри. Например, так было при проведении фестиваля в Филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Мы брали звук из зала и по радиоканалу транслировали его через станцию на площадь Искусств».
Наши передвижные звукоусилительные станции — это не только, условно, колонки на крыше, но и «штабная» машина, в которой можно провести оперативную «планерку» мероприятия, перевезти и хранить сувениры и подарки. ПЗУС также может стать источником электропитания для оборудования заказчика без шума и выхлопа бензогенератора (нет надоедливого «треска»).
У нас есть условия для брендирования передвижных звукоусилительных станций, размещения баннеров на корпусе автомобилей с тематикой мероприятия. Например, при проведении выездных мероприятий можно прикрепить к борту станции огромный баннер-афишу.
Мы предлагаем свои услуги как на суше, так и на воде. Например, если событие проходит на берегу, есть возможность задействовать катер. Он будет вещать с центра акватории или двигаться вдоль берега между участниками с еще более близким (персональным) звуком для вовлеченных в действо. На катере также можно разместить ведущего и фотографа.
Существенное наше преимущество — возможность одной станцией озвучить несколько площадок одновременно. Можно вынести дополнительные акустические системы и микрофоны и организовать работу «точки» со своей программой, не связанной с работой основной площадки.
Еще одна уникальная возможность — оперативное расширение зоны озвучивания мероприятия. Допустим, на площадке работает сцена, но из-за возросшего количества зрителей или изменения их размещения звук с нее слышен не везде. Мы можем выставить нашу передвижную звукоусилительную станцию в нужной точке, связать ее радиоканалом со сценой и обеспечить дополнительную передачу. Также можно обеспечить трансляцию мероприятия, которое проходит внутри помещения, на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих к происходящему внутри. Например, так было при проведении фестиваля в Филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Мы брали звук из зала и по радиоканалу транслировали его через станцию на площадь Искусств».
10 преимуществ передвижных звукоусилительных станций
Вы уже убедились, что специалисты ФГУП РСВО – Санкт-Петербург — это те, кто нужен вам для проведения безупречного мероприятия. В арсенале предприятия, как мы уже рассказали, есть передвижные звукоусилительные станции на базе автомобилей «Форд Транзит» и «ПАЗ», а также моторной лодки.
Профессиональное оборудование. Обычные усилители и акустические системы не смогут обеспечить качественный звук на открытых пространствах.
Опытные звукотехники. Они готовы выполнить задачи любой сложности: от озвучивания небольшого частного мероприятия до масштабного — типа парада ВМФ.
Развертывание в пределах 15 минут. Машины могут начинать и заканчивать работу в максимально сжатые сроки.
Озвучивание на воде и суше. В зависимости от задач специалисты подберут оптимальный вариант техники.
Использование нескольких единиц техники с возможностью синхронной работы и вещания звука из одного источника. Это необходимо, если мероприятие масштабное или протяженное.
Работа стационарно и в движении. Забег, шествие или ивент — неважно: у специалистов РСВО наработан большой опыт.
Увеличение площади озвучивания дополнительными выносными акустическими системами. Если надо, звук охватит еще большее пространство.
Рабочее место для диктора. Он может вещать прямо из кабины ПЗУС или с борта катера.
Компактность и практичность. Озвучивание в любую погоду и под ключ.
Возможность брендирования звукоусилительных станций. Баннер на корпусе автомобилей поможет дополнительному продвижению мероприятия.
Реклама, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены филиалом ФГУП РСВО – Санкт-Петербург
Другие источники фотографий: «Фонтанка.ру», Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены филиалом ФГУП РСВО – Санкт-Петербург
Другие источники фотографий: «Фонтанка.ру», Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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