— В 2011 году я посещал RND-центр* одного из ведущих производителей мобильных устройств. Меня очень впечатлило, что уже тогда в качестве перспективных разработок были продемонстрированы смартфоны с гибкими экранами, встроенными проекторами и прочими на тот момент фантастическими технологиями. На мой вопрос, почему они не выводят это на массовый рынок, коллеги ответили: сам рынок еще не готов, нужно подождать лет 10. Ровно через 10 лет мы увидели смартфоны с гибкими экранами. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, предлагаю вместе пофантазировать на этот счет. Уверен, что даже самые смелые фантазии окажутся недалеки от реальности. Но я думаю, что «чипа в голове» все-таки не будет.