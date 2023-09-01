- Миссия — сделать шопинг комфортным
- Появилась карта, помогающая экономить днем и ночью
- Собственные марки защищают кошельки покупателей
- Подсолнухи расцветают по всей России
- Сделали импортное дешевле
- Повседневный шопинг стал быстрее и свежее
- Экологичный шопинг
- «Лента» — в каждом смартфоне
- Теперь покупаем, не вставая с дивана
- «Лента» готовит для вас. В масштабах всей страны!
- Создана экосистема комфортных покупок на любой случай
- Настоящее впечатляет, будущее увлекает
КАК РОДИЛИСЬ «ПОДСОЛНУХИ ВАН ГОГА» НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
В природе этот цветок живет всего год. Подсолнухи на вывесках «Ленты» уже 30 лет подсказывают покупателям, где найти все самое нужное, вкусное, свежее да еще и сэкономить при этом. Секрет их долголетия — в постоянном росте и способности расцветать на любой почве: от щедрой южной до суровой сибирской.
1993
Миссия — сделать шопинг комфортным
В начале 90-х экономия была суровой необходимостью, а сам процесс похода за покупками был далек от идеала. Продуктовые базы, мелкооптовые рынки и киоски без сертификации — вот куда шли те, кто искал цены пониже. Олег Жеребцов, будущий основатель «Ленты», понимал, что нужна альтернатива.
Так в октябре 1993 года в Санкт-Петербурге появилась самая первая «Лента». Мелкооптовый магазин в формате Cash&Carry заработал в арендованном двухэтажном здании с парой кассовых аппаратов — скромное начало масштабной торговой экосистемы. Компания стала одним из первых ретейлеров постсоветской России, большинство розничных и мелкооптовых конкурентов открывались уже в конце десятилетия.
Так в октябре 1993 года в Санкт-Петербурге появилась самая первая «Лента». Мелкооптовый магазин в формате Cash&Carry заработал в арендованном двухэтажном здании с парой кассовых аппаратов — скромное начало масштабной торговой экосистемы. Компания стала одним из первых ретейлеров постсоветской России, большинство розничных и мелкооптовых конкурентов открывались уже в конце десятилетия.
«Я думал над названием примерно две недели, — вспоминал потом Олег Жеребцов. — Мне хотелось дать компании русское имя, которое легко склонялось бы и в какой-то мере отражало название города, в котором она родилась, — Ленинград. А внутренний смысл «Ленты» — это отсутствие складов, высокая оборачиваемость, гигантская скорость обработки грузов, возможность сократить все издержки. «Лента» — это конвейер, который крутится с огромной скоростью».
Второй магазин запустили в 1997 году, тоже в Петербурге, а еще через пару лет было решено поменять формат и перейти от пусть небольшого, но опта, к масштабной рознице.
Первый гипермаркет «Лента» вызвал неподдельный интерес горожан: сюда приезжали не только за покупками, но и из любопытства — посмотреть на новый необычный магазин. И оно того стоило, ведь с самого начала в «Ленте» предлагали шопинг, который приносит радость. Чистота и порядок в зале, яркое освещение, привлекательные цены за счет прямых закупок — все это отличало нового ритейлера от типичной торговли лихих девяностых.
Приятно познакомиться, «Гипер Лента»
Время на покупки:
до 40 минут
Приезжаем:
минимум 1 раз в неделю
За чем:
Торговая площадь:
2500–9000 кв.м
Количество товаров:
25000–55700
свежие мясо и рыба, овощи, фрукты, зелень, выпечка и кулинария собственного производства, товары для дома, дачи, спорта и автомобиля
2001
Появилась карта, помогающая экономить днем и ночью
В первой половине нулевых «Лента» сделала два важных шага навстречу покупателю. В 2001-ом компания начала выдавать скидочные карты, а в 2003-м — перевела все гипермаркеты на круглосуточный режим работы. Предполагалось, что число петербургских «сов», которые ходят за покупками после десяти вечера, составит примерно одну пятую от дневного потока посетителей. Кроме того, ночная жизнь шла на пользу самой «Ленте». Сотрудники могли в это время принимать продукцию и готовить торговый зал к продажам следующего дня.
2003
Собственные марки защищают кошельки покупателей
В 2003 году сеть предложила покупателям новый способ экономии: на полках появился самый первый товар под собственной торговой маркой «Лента». Это были влажные салфетки в семейных упаковках, универсальные и детские. В 2004-ом запустили бренд «365 дней», новый логотип впервые появился на ватных дисках. Чуть позже в портфель добавили бытовую химию и базовые продукты — макароны, масло, консервы.
Секрет привлекательной стоимости товаров собственных торговых марок (СТМ) в том, что «Лента» выпускает их по своей инициативе и под собственным контролем — и они поступают в магазины напрямую от производителя. При этом за качеством следят с особой строгостью. Запуская продукт, «Лента» оценивает не меньше 10 образцов от разных поставщиков. «Победителя конкурса» подвергают суровому аудиту. Специально обученный эксперт приезжает на производство с чек-листом и смотрит, соответствует ли оно стандартам качества. Товар еще раз оценивают при первой закупке, а потом непрерывно контролируют с помощью выборочных и внеплановых проверок.
Секрет привлекательной стоимости товаров собственных торговых марок (СТМ) в том, что «Лента» выпускает их по своей инициативе и под собственным контролем — и они поступают в магазины напрямую от производителя. При этом за качеством следят с особой строгостью. Запуская продукт, «Лента» оценивает не меньше 10 образцов от разных поставщиков. «Победителя конкурса» подвергают суровому аудиту. Специально обученный эксперт приезжает на производство с чек-листом и смотрит, соответствует ли оно стандартам качества. Товар еще раз оценивают при первой закупке, а потом непрерывно контролируют с помощью выборочных и внеплановых проверок.
Сейчас у «Ленты» есть более 30 собственных торговых марок и эксклюзивных брендов. К концу этого года их будет более 50.
Потребители распробовали этот способ экономии, и все чаще кладут в корзину товары с фирменными логотипами. Среди любимчиков покупателей — товары от брендов «Лента» и «365 дней», ассортимент для дома от HOMECLUB, полезные продукты от «Лента LIFE» и, конечно, вкусные готовые блюда, а также свежие мясо, рыба, фрукты и овощи от «Лента FRESH».
А какие бренды сети «Лента» знакомы вам?
Высокое качество по доступной цене на каждый день
Свежие продукты и готовые блюда с коротким сроком годности
Продукты и товары для здоровой и экологичной жизни
Продукты проверенного качества с максимальной экономией
Продукты профессионального качества в больших упаковках
Эксклюзивная коллекция премиальных товаров
Разнообразные десерты, которые дарят удовольствие
А какие бренды сети «Лента» знакомы вам?
скролльте вправо, чтобы увидеть больше
Высокое качество по доступной цене на каждый день
Свежие продукты и готовые блюда с коротким сроком годности
Продукты и товары без нежелательных компонентов
Продукты проверенного качества с максимальной экономией
Продукты профессионального качества в больших упаковках
Эксклюзивная коллекция премиальных товаров
Разнообразные десерты, которые дарят удовольствие
2006
Подсолнухи расцветают по всей России
К 2006 году петербургская сеть состояла из 10 гипермаркетов и чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы выйти за пределы города. Ее первой целью стал Новосибирск, где еще в 2003-м приобрели площадку под строительство. «Мы думали, что именно в Сибири найдем родственные питерцам души, — объясняет основатель компании. — Сибиряки были чем-то похожи на петербуржцев по уровню образования, доходов, жизненным ценностям». Тогда же — в октябре 2006 года — запустили «Ленту» в Астрахани. Оба открытия отметили праздниками для покупателей.
На 2009 год у «Ленты» уже было 30 магазинов в 17 городах России. Особенно впечатлял запуск в Волгограде: местные жители выстроились в длинную очередь, чтобы попасть в новенький гипермаркет в день открытия.
На 2009 год у «Ленты» уже было 30 магазинов в 17 городах России. Особенно впечатлял запуск в Волгограде: местные жители выстроились в длинную очередь, чтобы попасть в новенький гипермаркет в день открытия.
2010
Сделали импортное дешевле
Чтобы сделать иностранные товары и продукты дешевле, «Лента» занялась импортом сама — и в итоге предложила покупателям более привлекательные цены. Начали в 2010 году с непродовольственного ассортимента. Из Китая поставлялись товары для кухни, ухода за одеждой, спорта, автомобиля, а также бытовая техника. Новогодние украшения и игрушки привозили из Поднебесной, Индонезии и Голландии. Вскоре подоспели импортные овощи и фрукты. Только в 2013 году сеть продала в петербургских магазинах более 15 тыс. тонн свежей продукции — от рядовых моркови и картофеля до персиков, манго и винограда.
Импортом занимался специально созданный отдел, который успел за 1,5 года работы заключить договоры с 60 поставщиками из 23 стран.
В 2013 году в «Ленте» появляются первые «оранжереи» 40 с голландскими цветами, горшечными и свежесрезанными. Покупателям особенно приглянулись букеты из тюльпанов, роз, ирисов и гвоздик. Компания не скрывала: ее миссия — изменить культуру дарения цветов, убедив россиян, что вручать букеты можно не только на праздники, но и просто чтобы поднять настроение себе или другому человеку.
Почти сразу после запуска цветочного импорта «Лента» начинает участвовать в петербургском Фестивале тюльпанов, проходившем в парке на Елагином острове. Осенью 2013-го компания впервые подарила городу 30 тыс. голландских цветочных луковиц, а сотрудники сети помогли их посадить.
2013
Повседневный шопинг стал быстрее и свежее
Первый супермаркет «Лента» открылся в 2013 году в Москве, в 2015-м в Московской области работали уже 27 «Супер Лент», а сегодня — более 200. Новый формат экономил не только деньги покупателей, но и время, и силы. Не нужно было ехать на машине, долго бродить между стеллажами — заходишь после работы на четверть часа и складываешь в тележку все, что нужно на ближайшие пару дней. Супермаркет привлекал и поклонников свежего: овощи и фрукты, выпечка, кулинария, фермерские продукты — все, за чем мы так часто заходим в магазин после рабочего дня.
Приятно познакомиться, «Супер Лента»
Время на покупки:
около 15 минут
Приезжаем:
2–3 раза в неделю
За чем:
Торговая площадь:
800–1500 кв.м
Количество товаров:
5000–14000
свежие фрукты и овощи, хлеб и сдобная выпечка собственного производства, готовая еда на завтрак, обед и ужин, фермерские продукты от локальных производителей, самые необходимые товары для дома
2014
Экологичный шопинг
«Лента» присоединилась к тренду на экологичность еще в 2014 году, когда в магазинах появились многоразовые шопперы — альтернатива полиэтиленовым пакетам. Покупатели оценили и начинание пошло в народ. К примеру, только в прошлом году было продано 3,3 млн экосумок. А еще — 34 тыс. многоразовых мешочков для взвешивания овощей и фруктов.
Еще одно экологичная инициатива сети — сбор вторсырья — стартовала в 2017 году. Компания делает это совместно с проектами-партнерами. От «Ленты» — установка фандоматов, контейнеров и боксов на парковках и в гипермаркетах. От покупателей — ответственный подход и килограммы, а то и тонны, ненужного: пластиковые бутылки и крышечки от них, алюминиевые банки, банковские карты, бумага и т.д. Ну а партнеры передают вторсырье на переработку.
Еще одно экологичная инициатива сети — сбор вторсырья — стартовала в 2017 году. Компания делает это совместно с проектами-партнерами. От «Ленты» — установка фандоматов, контейнеров и боксов на парковках и в гипермаркетах. От покупателей — ответственный подход и килограммы, а то и тонны, ненужного: пластиковые бутылки и крышечки от них, алюминиевые банки, банковские карты, бумага и т.д. Ну а партнеры передают вторсырье на переработку.
Покупки в «Ленте» стали еще экологичнее в 2018 году, когда в магазинах появились отделы под вывеской «Эко Маркет». Здесь для поклонников здорового и естественного образа жизни собираются полезные продукты и бытовые товары без вредных компонентов. Всего доступно более 1,3 тыс. наименований — от средств для мытья посуды до здоровых перекусов и БАД. В некоторых «Лентах» есть особые зоны для диабетических и безглютеновых товаров.
2018
«Лента» — в каждом смартфоне
Синяя иконка со словом «Лента» появилась в телефонах покупателей осенью 2018 года. В приложении они могли пользоваться скидочной картой, копить и тратить бонусные баллы, следить за акциями в разных магазинах.
Довольно скоро в него добавили просмотр актуального ассортимента всех «Лент» во всех городах — об этой функции пользователи просили чаще всего. Теперь покупатели могли через приложение найти товар, узнать его цену и проверить наличие в определенном гипер- или супермаркете. Все это помогало спланировать шопинг, составить список покупок и заранее прикинуть общую стоимость. Разумеется, развитие приложения никогда не останавливалось: сегодня оно умеет еще больше, а число установок превысило 12 млн.
Довольно скоро в него добавили просмотр актуального ассортимента всех «Лент» во всех городах — об этой функции пользователи просили чаще всего. Теперь покупатели могли через приложение найти товар, узнать его цену и проверить наличие в определенном гипер- или супермаркете. Все это помогало спланировать шопинг, составить список покупок и заранее прикинуть общую стоимость. Разумеется, развитие приложения никогда не останавливалось: сегодня оно умеет еще больше, а число установок превысило 12 млн.
Одновременно с запуском приложения «Лента» начала менять свою программу лояльности, делая ее более индивидуальной, настроенной на конкретного покупателя. Сегодня «Карта №1» дает не только экономию до 70%, но и персональные предложения, и кешбэк на любимые категории товаров. А не так давно покупателям предложили модную и полезную фишку — подписку на дополнительную скидку на все, что есть во всех магазинах сети. Пока что этот сервис доступен жителям Пскова, но вскоре может заработать по всей стране.
2019
Теперь покупаем, не вставая с дивана
Собственный сервис доставки «Лента Онлайн» компания запустила очень вовремя — в декабре 2019 года, незадолго до начала пандемии. Сперва он назывался «Ленточкой» и работал лишь в трех районах Москвы. Заказы делались через приложение и привозились из небольших дарксторов. Покупатели могли выбирать из ограниченного ассортимента самых востребованных наименований, но оказалось, что для клиентов «Ленты» этого мало — они привыкли к ассортименту в два-три десятка тысяч позиций! Поэтому уже весной 2020 года в Череповце начали тестировать доставку прямо из гипермаркетов.
В пандемию интернет-шопинг стал актуален как никогда, так что сервис развивали ударными темпами. Уже через полгода «Лента Онлайн» работала в 100 городах, а сегодня доставляет свежие и качественные товары в более чем 160 городах по всей стране. Сервис учитывает запросы покупателей и предлагает как экспресс-доставку самых востребованных товаров (до 40 минут), так и доставку ассортимента гипермаркета (до нескольких часов). Покупатели так полюбили «Ленту Онлайн», что же в 11 городах сервис доступен круглосуточно, а в перспективе — заработает в этом режиме по всей России.
В пандемию интернет-шопинг стал актуален как никогда, так что сервис развивали ударными темпами. Уже через полгода «Лента Онлайн» работала в 100 городах, а сегодня доставляет свежие и качественные товары в более чем 160 городах по всей стране. Сервис учитывает запросы покупателей и предлагает как экспресс-доставку самых востребованных товаров (до 40 минут), так и доставку ассортимента гипермаркета (до нескольких часов). Покупатели так полюбили «Ленту Онлайн», что же в 11 городах сервис доступен круглосуточно, а в перспективе — заработает в этом режиме по всей России.
Сервис строго контролирует качество обслуживания, начиная с приема заказа, а работа комплектовщика для непосвященного выглядит как настоящий квест. Например, сборщик заказа проверяет не только все сроки годности, но также полную комплектацию товара, исправность и отсутствие дефектов (в частности, у бытовой техники).
Особый терминал подсказывает, в каком порядке собирать заказ, чтобы охлажденные и замороженные продукты попадали в него последними. Все тщательно упаковывается, пакеты передают курьеру, обязательно подсказав ему, где находится хрупкий товар, который нужно беречь от повреждений.
Что чаще всего заказывают в «Ленте Онлайн»?
Бананы
Картофель
Сахар
Свиной окорок
Филе грудки индейки
2021
«Лента» готовит для вас. В масштабах всей страны!
Первая пекарня и в гипермаркете на Пулковском шоссе открылась еще в 2002 году. Постепенно к сдобе и хлебу добавились торты и пирожные, салаты и вторые блюда от мастеров из кулинарных цехов, фирменные деликатесы из рыбы и мяса. К концу 2010-х перед покупателями раскинулась настоящая скатерть-самобранка из вкусностей собственного производства.
Со временем стало ясно, что горожанам некогда проводить время на кухне. Зато они охотно берут готовую еду с полки магазина, чтобы пообедать на работе или поужинать дома. И понимают, что это дешевле, чем каждый день ходить в кафе и тем более в ресторан. А значит скатерть-самобранка должна стать еще шире и... производительней. Поэтому в 2021 году «Лента» в дополнение к 30 пекарням, многочисленным кулинарным и кондитерским цехам в гипермакетах запустила три централизованных производства в распределительных центрах — в Подмосковье, Ленобласти и Новосибирске.
Со временем стало ясно, что горожанам некогда проводить время на кухне. Зато они охотно берут готовую еду с полки магазина, чтобы пообедать на работе или поужинать дома. И понимают, что это дешевле, чем каждый день ходить в кафе и тем более в ресторан. А значит скатерть-самобранка должна стать еще шире и... производительней. Поэтому в 2021 году «Лента» в дополнение к 30 пекарням, многочисленным кулинарным и кондитерским цехам в гипермакетах запустила три централизованных производства в распределительных центрах — в Подмосковье, Ленобласти и Новосибирске.
Оцените масштаб: суммарно на трех площадках готовится около 15 тонн кулинарии, 5 тонн выпечки, 10 тонн мясных изделий и 12 тонн рыбной продукции — и это за одни сутки! При этом здесь нет остатков и склада для хранения: все и всегда свежее, четко расписано под заказ магазинов, упаковано, расфасовано и уезжает строго по графику.
Вся продукция собственного производства сегодня выпускается под брендом «Лента FRESH», и ее легко найти в магазинах сети по яркому зеленому логотипу.
Вся продукция собственного производства сегодня выпускается под брендом «Лента FRESH», и ее легко найти в магазинах сети по яркому зеленому логотипу.
2021
Создана экосистема комфортных покупок на любой случай
В начале 2020-х в «Ленте» заметили, что горожане часто заходят в огромные гипермаркеты не ради масштабных закупок, а просто за хлебом или молоком. Получается — им нужны любимые продукты на каждый день, но в шаговой доступности! Так в 2021 году появились «Мини Ленты», расположенные в жилых кварталах и предназначенные, прежде всего, для жителей ближайших домов. На полки поместили все самое необходимое: свежую выпечку, овощи, фрукты, напитки и товары на каждый день. В некоторых магазинах установили кофе-машины, автоматы с соками, зоны гриля.
Приятно познакомиться, «Мини Лента»
Время на покупки:
до 10 минут
Приходим:
ежедневно
За чем:
Торговая площадь:
200–700 кв.м
Количество товаров:
3300–8300
товары на каждый день, включая свежий хлеб и выпечку, молочную продукцию, овощи и фрукты
Всего за 2021 год открылись 133 «Мини Ленты», и компания официально объявила о создании экосистемы, объединяющей четыре формата: гипер- и супермаркеты, магазины шаговой доступности и онлайн-торговлю.
«Если говорить о вызовах, то работа в разных форматах стала для нас, пожалуй, основным, — отмечает Владимир Сорокин, генеральный директор сети. — Ведь исторически «Лента» состоялась как гипермаркет, и по сей день мы сохраняем лидерство в этом сегменте. «Супер Ленты» и «Мини Ленты» появились в период бурного развития магазинов у дома, дискаунтеров и e-grocery, и нам пришлось быстро учиться работать с небольшими торговыми точками, много экспериментировать, кардинально перестраивать логистику, искать оптимальную ценовую модель, формировать лучшее ассортиментное предложение».
Также в 2021 году «Лента» обновила логотип. Привычный подсолнух по-прежнему легко узнать, но теперь он отражает изменения в стратегии компании.
«В основе креативной концепции бренда «Лента» — позитивная энергия и радость, а слоган «Экономия в каждой покупке» отражает наше предложение покупателям и заботу о том, что действительно важно: свежести и большом выборе товаров высокого качества по отличным ценам, — объясняет бренд-директор сети Татьяна Пушкина. — Современная семья Пушкиных, амбассадоров «Ленты», помогает раскрыть ключевые ценности бренда. Пушкины отличаются позитивным отношением к жизни, сочетанием оптимизма, ума и интеллигентности, что притягивает и располагает к себе. Это запоминающиеся герои, особенно — кот Подсолнух, который знает все об экономных покупках и стоит горой за семейный бюджет».
Пушкины уже успели подружиться с покупателями «Ленты», но если выбирать предельно лаконичное выражение ее сути — логотоп-подсолнух все-таки незаменим. Недаром цветок, символизирующий солнце и позитивную энергию, уже 30 лет является символом сети и все эти годы помогает «Ленте» оставаться территорией добра и радости.
2023
Настоящее впечатляет, будущее увлекает
Сегодня «Лента» — это 260 гипермаркетов и 513 супермаркетов и «Мини Лент», работающих более чем в 200 городах России. Вовремя ставить товары на полки помогают 15 собственных распределительных центров. В команде сети — более 60 тыс. сотрудников.
А что у «Ленты» в планах? «Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию и создавать «чемпиона российского ретейла», — поделился Владимир Сорокин. — Я верю, что в обозримом будущем мы реализуем все намеченные планы: у нас для этого есть все необходимое — отличная команда, страсть к переменам и покупатели, которые помогают нам не терять фокус на постоянных улучшениях».
А что у «Ленты» в планах? «Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию и создавать «чемпиона российского ретейла», — поделился Владимир Сорокин. — Я верю, что в обозримом будущем мы реализуем все намеченные планы: у нас для этого есть все необходимое — отличная команда, страсть к переменам и покупатели, которые помогают нам не терять фокус на постоянных улучшениях».
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За 30 лет «Лента» прошла путь от единственного гипермаркета в Петербурге до огромной сети, предлагающей экономный и комфортный шопинг во всех возможных форматах. Долголетие приветливого подсолнуха показывает: покупатели обязательно откликаются на внимание и заботу — и возвращаются в любимые «Ленты» снова и снова.
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Реклама, ООО «Лента»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Юрий Федяев, Денис Полуэктов
Фотографии также предоставлены ООО «Лента»
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографы: Юрий Федяев, Денис Полуэктов
Фотографии также предоставлены ООО «Лента»
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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