КАК РОДИЛИСЬ «ПОДСОЛНУХИ ВАН ГОГА» НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Собственный сервис доставки «Лента Онлайн» компания запустила очень вовремя — в декабре 2019 года, незадолго до начала пандемии. Сперва он назывался «Ленточкой» и работал лишь в трех районах Москвы. Заказы делались через приложение и привозились из небольших дарксторов. Покупатели могли выбирать из ограниченного ассортимента самых востребованных наименований, но оказалось, что для клиентов «Ленты» этого мало — они привыкли к ассортименту в два-три десятка тысяч позиций! Поэтому уже весной 2020 года в Череповце начали тестировать доставку прямо из гипермаркетов.



В пандемию интернет-шопинг стал актуален как никогда, так что сервис развивали ударными темпами. Уже через полгода «Лента Онлайн» работала в 100 городах, а сегодня доставляет свежие и качественные товары в более чем 160 городах по всей стране. Сервис учитывает запросы покупателей и предлагает как экспресс-доставку самых востребованных товаров (до 40 минут), так и доставку ассортимента гипермаркета (до нескольких часов). Покупатели так полюбили «Ленту Онлайн», что же в 11 городах сервис доступен круглосуточно, а в перспективе — заработает в этом режиме по всей России.

