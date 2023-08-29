Почему так дорого? За что мы платим, когда делаем зубы
Имплантация разорит любой бюджет — может, лучше и не начинать? Так рассуждают многие, оттягивая лечение до последнего или вовсе от него отказываясь. Люди думают, что частная стоматология делает восстановление зубов неоправданно дорогим. Но так ли это? Мы спросили главного врача MIA Clinic Ивана Максимчука и узнали, из чего на самом деле складывается стоимость имплантации. А еще — почему качественная услуга не бывает дешевой.
Почему так дорого? За что мы платим, когда делаем зубы
Имплантация разорит любой бюджет — может, лучше и не начинать? Так рассуждают многие, оттягивая лечение до последнего или вовсе от него отказываясь. Люди думают, что частная стоматология делает восстановление зубов неоправданно дорогим. Но так ли это? Мы спросили главного врача MIA Clinic Ивана Максимчука и узнали, из чего на самом деле складывается стоимость имплантации. А еще — почему качественная услуга не бывает дешевой.
СЛАГАЕМОЕ №1
Профессионализм врачей
Специалист, которому действительно можно доверить создание новой улыбки, получает солидную зарплату. Это важно, так как значительную ее часть он тратит на повышение собственной квалификации. И речь идет не о формальных «корочках», а о реальном обучении, которое позволяет оперировать лучше и доносить до пациентов передовые стоматологические технологии.
«В университете мы изучаем базовую хирургию, но гнойные заболевания, удаление зубов, имплантация — все это лишь вскользь упоминается. Чтобы быть хорошим врачом, ты должен за свой счет проходить повышение квалификации (руководители клиник в этом заинтересованы, но обычно расходы на себя не берут). Хорошие курсы, которые действительно позволяют чему-то научиться, чаще всего — перенимая опыт коллег, стоят от 100 тыс. рублей, — объясняет Иван Максимчук. — При этом не получится выучиться «раз и навсегда». Повышать квалификацию приходится, как минимум, несколько раз в год, ведь медицина непрерывно развивается. Вот, допустим, в Бразилии в этом году проходит конгресс по скуловой имплантации. Стоимость участия — миллион рублей, не считая перелета и проживания. И только среди моих знакомых есть три человека, которые точно туда поедут».
Слагаемое №1
Профессионализм врачей
Специалист, которому действительно можно доверить создание новой улыбки, получает солидную зарплату. Это важно, так как значительную ее часть он тратит на повышение собственной квалификации. И речь идет не о формальных «корочках», а о реальном обучении, которое позволяет оперировать лучше и доносить до пациентов передовые стоматологические технологии.
“
«В университете мы изучаем базовую хирургию, но гнойные заболевания, удаление зубов, имплантация — все это лишь вскользь упоминается. Чтобы быть хорошим врачом, ты должен за свой счет проходить повышение квалификации (руководители клиник в этом заинтересованы, но обычно расходы на себя не берут). Хорошие курсы, которые действительно позволяют чему-то научиться, чаще всего — перенимая опыт коллег, стоят от 100 тыс. рублей, — объясняет Иван Максимчук. — При этом не получится выучиться «раз и навсегда». Повышать квалификацию приходится, как минимум, несколько раз в год, ведь медицина непрерывно развивается. Вот, допустим, в Бразилии в этом году проходит конгресс по скуловой имплантации. Стоимость участия — миллион рублей, не считая перелета и проживания. И только среди моих знакомых есть три человека, которые точно туда поедут».
После обучения, подчеркивает Иван, важно отработать полученные навыки: без практики теоретическую часть нельзя превратить в реальный опыт хирурга. Он отмечает, что врач должен каждый день проводить хотя бы одну имплантацию, ведь лишь упражняясь в чем-то ежедневно, можно стать специалистом. А потом неожиданно цитирует... Брюса Ли: «Я не боюсь того, кто отрабатывал 10 000 ударов по одному разу. Я боюсь того, кто повторил один удар 10 000 раз».
В MIA Clinic не экономят на зарплатах врачей еще для того, чтобы им не приходилось одновременно оперировать в нескольких клиниках. Совместительство, как показывает опыт, сказывается на качестве услуги.
В MIA Clinic не экономят на зарплатах врачей еще для того, чтобы им не приходилось одновременно оперировать в нескольких клиниках. Совместительство, как показывает опыт, сказывается на качестве услуги.
После обучения, подчеркивает Иван, важно отработать полученные навыки: без практики теоретическую часть нельзя превратить в реальный опыт хирурга. Он отмечает, что врач должен каждый день проводить хотя бы одну имплантацию, ведь лишь упражняясь в чем-то ежедневно, можно стать специалистом. А потом неожиданно цитирует... Брюса Ли: «Я не боюсь того, кто отрабатывал 10 000 ударов по одному разу. Я боюсь того, кто повторил один удар 10 000 раз».
В MIA Clinic не экономят на зарплатах врачей еще для того, чтобы им не приходилось одновременно оперировать в нескольких клиниках. Совместительство, как показывает опыт, сказывается на качестве услуги.
«Были периоды, когда я работал в двух и даже трех местах, и это действительно сложно, — вспоминает Иван Максимчук. — Порой ты просто теряешь нить событий. Допустим, звонит администратор и говорит, что пациент хочет что-то уточнить. Начинаешь вспоминать: кто это, где лечился, что было сделано... Мы ведь не только проводим физические манипуляции, но и общаемся с пациентами. И в каждой клинике этот процесс организован по-своему. Переключаться тяжело, поэтому ты действуешь в постоянной суматохе».
“
«Были периоды, когда я работал в двух и даже трех местах, и это действительно сложно, — вспоминает Иван Максимчук. — Порой ты просто теряешь нить событий. Допустим, звонит администратор и говорит, что пациент хочет что-то уточнить. Начинаешь вспоминать: кто это, где лечился, что было сделано... Мы ведь не только проводим физические манипуляции, но и общаемся с пациентами. И в каждой клинике этот процесс организован по-своему. Переключаться тяжело, поэтому ты действуешь в постоянной суматохе».
СЛАГАЕМОЕ №2
Качественная техника
Частные клиники используют высокотехнологичное импортное оборудование, которое непрерывно дорожает из-за роста курса валют и окупается годами. Но оснащать кабинеты аналогами подешевле — решение не очень-то удачное.
«Рентгеновская установка стоит миллионы, хорошая стоматологическая — в среднем от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, — делится цифрами Иван Максимчук. — В интернете можно найти кресла и за 200 тыс. До MIA Clinic мне довелось поработать с одним из них. Установка ломалась каждый месяц: то выходили из строя гидравлические узлы, которые ее поднимают и опускают, то сбоила бормашина. Приходилось вызывать мастера и ждать починки. Прием пациентов в это время, естественно, прекращался».
Слагаемое №2
Качественная техника
Частные клиники используют высокотехнологичное импортное оборудование, которое непрерывно дорожает из-за роста курса валют и окупается годами. Но оснащать кабинеты аналогами подешевле — решение не очень-то удачное.
“
«Рентгеновская установка стоит миллионы, хорошая стоматологическая — в среднем от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, — делится цифрами Иван Максимчук. — В интернете можно найти кресла и за 200 тыс. До MIA Clinic мне довелось поработать с одним из них. Установка ломалась каждый месяц: то выходили из строя гидравлические узлы, которые ее поднимают и опускают, то сбоила бормашина. Приходилось вызывать мастера и ждать починки. Прием пациентов в это время, естественно, прекращался».
СЛАГАЕМОЕ №3
Расходные материалы
Как и оборудование, их закупают за рубежом, у производителей, в чьем качестве специалисты уверены. В MIA Clinic, например, используют южнокорейские и швейцарские имплантационные системы, которые стоят немалых денег и, к сожалению, продолжают дорожать. Приобретать их впрок и в больших количествах нецелесообразно: останется слишком много неиспользованных имплантатов тех размеров, которые не понадобились конкретным пациентам.
Слагаемое №3
Расходные материалы
Как и оборудование, их закупают за рубежом, у производителей, в чьем качестве специалисты уверены. В MIA Clinic, например, используют южнокорейские и швейцарские имплантационные системы, которые стоят немалых денег и, к сожалению, продолжают дорожать. Приобретать их впрок и в больших количествах нецелесообразно: останется слишком много неиспользованных имплантатов тех размеров, которые не понадобились конкретным пациентам.
СЛАГАЕМОЕ №4
Ответственность за результат
Надежная клиника не просто берет деньги и оказывает услугу. Она принимает на себя определенное обязательство перед пациентом: итог процесса — всех исследований, операций и манипуляций — должен его устроить, даже если что-то пошло не так. В MIA Clinic действует правило: если после восстановления зубов возникают осложнения, работа переделывается за счет клиники. Такие случаи единичны, но учитывать риск нужно обязательно.
Слагаемое №4
Ответственность за результат
Надежная клиника не просто берет деньги и оказывает услугу. Она принимает на себя определенное обязательство перед пациентом: итог процесса — всех исследований, операций и манипуляций — должен его устроить, даже если что-то пошло не так. В MIA Clinic действует правило: если после восстановления зубов возникают осложнения, работа переделывается за счет клиники. Такие случаи единичны, но учитывать риск нужно обязательно.
«Медицина — серьезная наука, однако в ней никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%, потому что всегда действует очень много факторов, — уточняет Иван Максимчук.— Мы, например, не можем контролировать, как пациент соблюдает послеоперационные указания. Бывали случаи, когда люди сразу начинали заниматься интенсивными физическими упражнениями или не принимали назначенные антибиотики. И даже в таких ситуациях мы обязаны устранить последствия».
“
«Медицина — серьезная наука, однако в ней никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%, потому что всегда действует очень много факторов, — уточняет Иван Максимчук.— Мы, например, не можем контролировать, как пациент соблюдает послеоперационные указания. Бывали случаи, когда люди сразу начинали заниматься интенсивными физическими упражнениями или не принимали назначенные антибиотики. И даже в таких ситуациях мы обязаны устранить последствия».
СЛАГАЕМОЕ №5
Расположение клиники
Расположение клиники
Неочевидный, но важный момент. Даже если восстанавливается всего один зуб, объяснил нам Иван, человек приходит в клинику не раз и не два. Сначала — на консультацию, потом — на операцию, контрольный осмотр, снятие швов. Через три-четыре месяца устанавливается формирователь десны, еще через две-четыре недели можно снимать слепок с челюсти, изготавливать и устанавливать коронку.
Всего получается как минимум семь визитов. Согласитесь, не хотелось бы превращать каждый в долгую поездку на машине или квест с несколькими пересадками на общественном транспорте. Поэтому неудивительно, что MIA Clinic, например, выбрала помещение в центре Петербурга, в нескольких минутах ходьбы метро «Лиговский проспект». Ежемесячная арендная плата в этом месте обозначается шестизначной цифрой.
Всего получается как минимум семь визитов. Согласитесь, не хотелось бы превращать каждый в долгую поездку на машине или квест с несколькими пересадками на общественном транспорте. Поэтому неудивительно, что MIA Clinic, например, выбрала помещение в центре Петербурга, в нескольких минутах ходьбы метро «Лиговский проспект». Ежемесячная арендная плата в этом месте обозначается шестизначной цифрой.
Слагаемое №5
Расположение клиники
Неочевидный, но важный момент. Даже если восстанавливается всего один зуб, объяснил нам Иван, человек приходит в клинику не раз и не два. Сначала — на консультацию, потом — на операцию, контрольный осмотр, снятие швов. Через три-четыре месяца устанавливается формирователь десны, еще через две-четыре недели можно снимать слепок с челюсти, изготавливать и устанавливать коронку.
Всего получается как минимум семь визитов. Согласитесь, не хотелось бы превращать каждый в долгую поездку на машине или квест с несколькими пересадками на общественном транспорте. Поэтому неудивительно, что MIA Clinic, например, выбрала помещение в центре Петербурга, в нескольких минутах ходьбы метро «Лиговский проспект». Ежемесячная арендная плата в этом месте обозначается шестизначной цифрой.
Сколько в сумме?
По оценке главного врача MIA Clinic при имплантации одного зуба под ключ можно ориентироваться на 80–100 тыс. рублей. Примерно половину стоит хирургический этап, еще половину — установка коронки. Если цена существенно ниже этого диапазона, стоит насторожиться.
Сколько в сумме?
По оценке главного врача MIA Clinic при имплантации одного зуба под ключ можно ориентироваться на 80–100 тыс. рублей. Примерно половину стоит хирургический этап, еще половину — установка коронки. Если цена существенно ниже этого диапазона, стоит насторожиться.
Или все-таки сэкономить?
Когда имплантация становится необходимостью, лечить как можно раньше дешевле, чем откладывать или не лечить вовсе. Расходные материалы дороги сегодня, но завтра они будут стоить еще больше — привет растущим валютам. С точки зрения медицины, чем больше времени проходит, тем серьезнее понадобится лечение. Вы рискуете превратить локальную работу по восстановлению одного или пары зубов в тотальную, когда специалисту придется удалять все и проводить полную реабилитацию челюстей.
Если зуб был по какой-то причине извлечен, врачи рекомендуют восстанавливать его не позже, чем через три месяца. Дело в том, что со временем на пустующем месте становится все меньше и меньше костной ткани, необходимой для имплантации. В критических случаях кость необходимо будет наращивать, а это и немалые дополнительные расходы, и довольно инвазивные манипуляции.
Тем, кто все равно хочет обмануть систему, поможет старинный принцип: предотвращение лучше лечения. Раз в полгода посещайте стоматолога, чтобы врач мог следить за актуальным состоянием полости рта. Несколько тысяч рублей, чтобы запломбировать небольшой кариес, — это ощутимо меньше, чем десятки тысяч за возможную имплантацию в будущем.
Чтобы радикально сэкономить на стоматологии, можно начать... в детстве. Главный врач MIA Clinic Иван Максимчук подсказал, на что обращать внимание родителям, чтобы детям не пришлось разориться на лечении.
Чтобы радикально сэкономить на стоматологии, можно начать... в детстве. Главный врач MIA Clinic Иван Максимчук подсказал, на что обращать внимание родителям, чтобы детям не пришлось разориться на лечении.
«Главным фактором, увеличивающим прочность зубов, является достаточное содержание фтора в воде, которую мы пьем в детском возрасте. В это время происходит становление зубо-челюстной системы, а фтор служит «клеем» для кальция в зубах. Поэтому фторированная вода в рационе ребенка намного снижает риск кариозного поражения в будущем.
Второй фактор — это прикус. Жевательные мышцы развивают давление до 500 кг. Когда зубы неровные, нагрузка на них распределяется неправильно, что чревато расшатыванием, парадонтитом и парадонтозом. Так что о прикусе тоже нужно заботиться с детства. Если вовремя отвести ребенка к ортодонту, это поможет избежать проблем».
Второй фактор — это прикус. Жевательные мышцы развивают давление до 500 кг. Когда зубы неровные, нагрузка на них распределяется неправильно, что чревато расшатыванием, парадонтитом и парадонтозом. Так что о прикусе тоже нужно заботиться с детства. Если вовремя отвести ребенка к ортодонту, это поможет избежать проблем».
Или все-таки сэкономить?
Когда имплантация становится необходимостью, лечить как можно раньше дешевле, чем откладывать или не лечить вовсе. Расходные материалы дороги сегодня, но завтра они будут стоить еще больше — привет растущим валютам. С точки зрения медицины, чем больше времени проходит, тем серьезнее понадобится лечение. Вы рискуете превратить локальную работу по восстановлению одного или пары зубов в тотальную, когда специалисту придется удалять все и проводить полную реабилитацию челюстей.
Если зуб был по какой-то причине извлечен, врачи рекомендуют восстанавливать его не позже, чем через три месяца. Дело в том, что со временем на пустующем месте становится все меньше и меньше костной ткани, необходимой для имплантации. В критических случаях кость необходимо будет наращивать, а это и немалые дополнительные расходы, и довольно инвазивные манипуляции.
Если зуб был по какой-то причине извлечен, врачи рекомендуют восстанавливать его не позже, чем через три месяца. Дело в том, что со временем на пустующем месте становится все меньше и меньше костной ткани, необходимой для имплантации. В критических случаях кость необходимо будет наращивать, а это и немалые дополнительные расходы, и довольно инвазивные манипуляции.
Тем, кто все равно хочет обмануть систему, поможет старинный принцип: предотвращение лучше лечения. Раз в полгода посещайте стоматолога, чтобы врач мог следить за актуальным состоянием полости рта. Несколько тысяч рублей, чтобы запломбировать небольшой кариес, — это ощутимо меньше, чем десятки тысяч за возможную имплантацию в будущем.
Чтобы радикально сэкономить на стоматологии, можно начать... в детстве. Главный врач MIA Clinic Иван Максимчук подсказал, на что обращать внимание родителям, чтобы детям не пришлось разориться на лечении.
Чтобы радикально сэкономить на стоматологии, можно начать... в детстве. Главный врач MIA Clinic Иван Максимчук подсказал, на что обращать внимание родителям, чтобы детям не пришлось разориться на лечении.
“
«Главным фактором, увеличивающим прочность зубов, является достаточное содержание фтора в воде, которую мы пьем в детском возрасте. В это время происходит становление зубо-челюстной системы, а фтор служит «клеем» для кальция в зубах. Поэтому фторированная вода в рационе ребенка намного снижает риск кариозного поражения в будущем.
Второй фактор — это прикус. Жевательные мышцы развивают давление до 500 кг. Когда зубы неровные, нагрузка на них распределяется неправильно, что чревато расшатыванием, парадонтитом и парадонтозом. Так что о прикусе тоже нужно заботиться с детства. Если вовремя отвести ребенка к ортодонту, это поможет избежать проблем».
Второй фактор — это прикус. Жевательные мышцы развивают давление до 500 кг. Когда зубы неровные, нагрузка на них распределяется неправильно, что чревато расшатыванием, парадонтитом и парадонтозом. Так что о прикусе тоже нужно заботиться с детства. Если вовремя отвести ребенка к ортодонту, это поможет избежать проблем».
6 причин выбрать MIA Clinic
Работает в Петербурге уже 10 лет. Опытные врачи восстанавливают улыбку в случаях любой сложности: полное отсутствие зубов, их мало или зубы в плохом состоянии.
Специалисты успешно проводят 150 тотальных протезирований зубов каждый месяц. С такой практикой невозможно не стать профессионалами.
В MIA Clinic используют качественные имплантаты и материалы для изготовления зубных протезов.
Клиника оснащена современным диагностическим оборудованием, сама проводит необходимый комплекс обследований.
Иногородним пациентам оплачивается проживание в гостинице поблизости от MIA Clinic.
Для пациентов из Ленобласти запущена акция: водитель за счет клиники будет привозить на прием.*
* Организатор акции: ООО «АДВАНСЕД МЕДИКАЛ ИНОВЕЙШНС КЛИНИК СЕВЕР», юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 4, литер А, помещ. 1-н, офис 1. ИНН: 7840087426, ОГРН: 1197847097139, КПП: 784001001. Сроки проведения акции: с 29 августа по 30 сентября 2023 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте или по телефону 8 (812) 220 65 96.
Медицинская лицензия ЛО-78-01-011105 от 16 сентября 2020 года
Реклама, ООО «АДВАНСЕД МЕДИКАЛ ИНОВЕЙШНС КЛИНИК СЕВЕР»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «АДВАНСЕД МЕДИКАЛ ИНОВЕЙШНС КЛИНИК СЕВЕР»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Медицинская лицензия ЛО-78-01-011105 от 16 сентября 2020 года
Реклама, ООО «АДВАНСЕД МЕДИКАЛ ИНОВЕЙШНС КЛИНИК СЕВЕР»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «АДВАНСЕД МЕДИКАЛ ИНОВЕЙШНС КЛИНИК СЕВЕР»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 5291