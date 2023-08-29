

Почему так дорого? За что мы платим, когда делаем зубы

Имплантация разорит любой бюджет — может, лучше и не начинать? Так рассуждают многие, оттягивая лечение до последнего или вовсе от него отказываясь. Люди думают, что частная стоматология делает восстановление зубов неоправданно дорогим. Но так ли это? Мы спросили главного врача MIA Clinic Ивана Максимчука и узнали, из чего на самом деле складывается стоимость имплантации. А еще — почему качественная услуга не бывает дешевой.