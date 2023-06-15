Уборка в доме? «Обожаю»!
Мало кто любит уборку, но и без нее — никак. Впрочем, наука и здесь пришла нам на помощь. Только представьте: чтобы освободить нас от рутины, ученые использовали аэродинамические технологии! Что из этого получилось, расскажем чуть позже. А пока — ответьте на вопросы.
Или как упростить себе жизнь
Пока консерваторы продолжают орудовать шваброй, опытные пользователи поручили уборку роботу-пылесосу. А самые продвинутые выбрали Dreame Bot L10s Ultra. Это кардинально изменило их быт. Чтобы навести в квартире порядок, им нужно всего лишь нажать кнопку в смартфоне. Все остальное сделает электронный помощник по дому.
При уборке устройство преодолевает пороги высотой до 2 см. Для удобства очистки помещений пылесос автоматически зонирует территорию на комнаты и составляет 3D-карту пространства. Время, маршрут, ключевые и запретные зоны пользователи могут настраивать под себя — в приложении Dreame. Благодаря большому резервуару для воды (2,5 л), робот с легкостью справляется с уборкой на площади до 200 м² на протяжении 210 минут (3,5 часа) беспрерывной работы. После умное устройство возвращается на станцию самоочистки. Там оно полощет швабры, которые используются для мытья полов, автоматически сушит их и очищает мешок.
При уборке устройство преодолевает пороги высотой до 2 см. Для удобства очистки помещений пылесос автоматически зонирует территорию на комнаты и составляет 3D-карту пространства. Время, маршрут, ключевые и запретные зоны пользователи могут настраивать под себя — в приложении Dreame. Благодаря большому резервуару для воды (2,5 л), робот с легкостью справляется с уборкой на площади до 200 м² на протяжении 210 минут (3,5 часа) беспрерывной работы. После умное устройство возвращается на станцию самоочистки. Там оно полощет швабры, которые используются для мытья полов, автоматически сушит их и очищает мешок.
Умный помощник
Что умеет робот-пылесос.
6 слагаемых автономной уборки
6 слагаемых автономной уборки
- 1Пополняет запас воды и сам дозирует чистящее средство.Вам не придется делать это вручную.
- 2Кастомизирует уборку, учитывая ваши вкусы и потребности.Можно выставить силу всасывания и влажность уборки, задать порядок и время работы.
- 3Распознает предметы на полу при помощи встроенной системы, состоящей из камеры и датчиков.К ней можно подключиться через смартфон в приложении Dreame Home.
- 4Бережно относится к ковровым покрытиям.При заезде на них приподнимает швабры и увеличивает мощность всасывания для эффективной уборки.
- 5Сам моет и сушит горячим воздухом швабры после использования.Это предотвращает появление грибков и плесени.
- 6Управляется при помощи голосового помощника «Алиса» или через приложение Dreame Home.Выбирайте, что для вас удобнее.
«Сердце» робота — уникальный двигатель, произведенный по технологии Dreame Space 3.0 Turbo.
Она основана на использовании высокоскоростных керамических подшипников авиационного класса, благодаря которым круглые швабры делают до 180 000 оборотов в минуту. Dreame Bot L10s Ultra — первый запущенный в массовое производство пылесос с поддержкой такой скорости. В результате робот буквально полирует пол, бережно очищая от грязи.
Среди других достоинств девайса — автоматическое опустошение мусоросборника. Ваше участие не потребуется благодаря эксклюзивной системе DualBoost 2.0. Подавая воздух в мусоросборник, она всасывает его содержимое в мешок для мусора объемом 3 л — этого хватит в среднем на 60 дней. После этого срока вам нужно будет выбросить мешок вместе с мусором.
К числу плюсов также относятся минимальный уровень шума и низкая вероятность засорения.
Она основана на использовании высокоскоростных керамических подшипников авиационного класса, благодаря которым круглые швабры делают до 180 000 оборотов в минуту. Dreame Bot L10s Ultra — первый запущенный в массовое производство пылесос с поддержкой такой скорости. В результате робот буквально полирует пол, бережно очищая от грязи.
Среди других достоинств девайса — автоматическое опустошение мусоросборника. Ваше участие не потребуется благодаря эксклюзивной системе DualBoost 2.0. Подавая воздух в мусоросборник, она всасывает его содержимое в мешок для мусора объемом 3 л — этого хватит в среднем на 60 дней. После этого срока вам нужно будет выбросить мешок вместе с мусором.
К числу плюсов также относятся минимальный уровень шума и низкая вероятность засорения.
Механизм чистоты
Робот-пылесос Dreame Bot L10s Ultra
Технические характеристики
Технические характеристики
- Тип уборки:сухая и влажная
- Режимы уборки:быстрая, обычная, вдоль стены, по спирали
- Управление:со смартфона
- Датчики:датчики препятствий
- Автоматические системы:парковка, построение карты помещения, опустошение мусоросборника, стирка/сушка швабры
- Сила всасывания:5300 Па
«Теперь я чистюля!» — пишет один из обладателей умного девайса. Робот-пылесос взял на себя рутинные обязанности по дому и справляется с ними не хуже, чем человек.
Кстати, для ценителей комфорта и уюта производитель Dreame предлагает интересный комплект: робот-пылесос Dreame L10s Ultra и фен Dreame Hair Artist*. Приобрести этот набор можно за 89 990 рублей** в онлайн- и офлайн-магазинах «М.Видео» и «Технопарк» с 6 по 19 июня, а также напрямую от производителя на сайте.
Реклама,DREAME TRADING (TIANJIN) CO ИНН 91120118MA06YD134Q
*Акция. Фен Dreame Hair Artist предоставляется при покупке робота-пылесоса Dreame Bot моделей L10s Ultra, L10 Ultra, W10 Pro White. Сроки проведения акции: 6-19 июня 2023 г. Организатор — ООО «МКТ» (официальным дистрибутор Dreame в России), ОГРН 1079847067046. Юридический адрес: 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27 - пом. LXXXVI. Подробности — по ссылке.
**Цена действительна на момент публикации. Точную стоимость уточняйте в магазине.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией DREAME TRADING (TIANJIN) CO, Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
*Акция. Фен Dreame Hair Artist предоставляется при покупке робота-пылесоса Dreame Bot моделей L10s Ultra, L10 Ultra, W10 Pro White. Сроки проведения акции: 6-19 июня 2023 г. Организатор — ООО «МКТ» (официальным дистрибутор Dreame в России), ОГРН 1079847067046. Юридический адрес: 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27 - пом. LXXXVI. Подробности — по ссылке.
**Цена действительна на момент публикации. Точную стоимость уточняйте в магазине.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией DREAME TRADING (TIANJIN) CO, Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 3944