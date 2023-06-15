«Сердце» робота — уникальный двигатель, произведенный по технологииОна основана на использовании высокоскоростных керамических подшипников авиационного класса, благодаря которым круглые швабры делают до 180 000 оборотов в минуту. Dreame Bot L10s Ultra — первый запущенный в массовое производство пылесос с поддержкой такой скорости. В результате робот буквально полирует пол, бережно очищая от грязи.Среди других достоинств девайса — автоматическое опустошение мусоросборника. Ваше участие не потребуется благодаря эксклюзивной системе DualBoost 2.0. Подавая воздух в мусоросборник, она всасывает его содержимое в мешок для мусора объемом 3 л — этого хватит в среднем на 60 дней. После этого срока вам нужно будет выбросить мешок вместе с мусором.К числу плюсов также относятся минимальный уровень шума и низкая вероятность засорения.