Если вы все-таки получили какое-то повреждение во время катания или стали свидетелем падения другого человека, нужно адекватно оценить степень тяжести травмы. Так, простую ссадину можно обработать самостоятельно. Сразу после ушиба есть смысл сделать тугое бинтование (эластичным бинтом или даже обычным) для того, чтоб добраться домой или до травматолога. Сильное кровотечение, быстрое нарастание отека, нарушение амплитуды движений или опорной функции — это повод сразу же обратиться к врачу.



Такие признаки, как выраженный болевой синдром, наличие деформации, невозможность движения в поврежденном сегменте, могут говорить о наличии перелома. В этом случае лучше сразу отправиться в травмпункт, но до этого можно выполнить импровизированную иммобилизацию — наложить шину. Основные принципы таковы: укрыть чем-то поврежденное место, ограничив контакт с самой шиной, а затем надежно зафиксировать сустав выше и ниже места перелома.

