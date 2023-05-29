- Что нужно знать велосипедисту в начале сезона
- Какие травмы велосипедисты получают чаще всего и как их избежать?
- Как помочь себе или другому человеку, получившему травму?
- Что такое перетренированность и почему она вредна
- Функциональная диагностика — залог тренировок без проблем для здоровья
- Как реабилитация помогает вернуться в спорт после травмы
Как спортивная медицина борется с ошибками ЗОЖ
Любительский спорт с умом
Здоровый образ жизни и связанные с ним занятия спортом могу сказаться на общем состоянии человека и негативно — если пустить их на самотек. Избежать этого помогают спортивные врачи, травматологи, реабилитологи и специалисты по функциональной диагностике. Многие исследования и подходы раньше были доступны только профессиональным спортсменам, а теперь ими может воспользоваться даже тот, кто только начинает занимается спортом на любительском уровне. И лучше бы этим не пренебрегать.
Что нужно знать велосипедисту в начале сезона
В 2023 году клиника «Мой медицинский центр» выступила медицинским партнёром фестиваля «ЗСД Фонтанка фест».
Для велосипедистов, которые уже готовятся к стартам ЗСД Фонтанка Фест, мы попросили рассказать о том, как правильно начать, продолжить и завершить велосезон, заведующего отделением травматологии и ортопедии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной, к.м.н. Дмитрия Святославовича Савицкого.
Для велосипедистов, которые уже готовятся к стартам ЗСД Фонтанка Фест, мы попросили рассказать о том, как правильно начать, продолжить и завершить велосезон, заведующего отделением травматологии и ортопедии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной, к.м.н. Дмитрия Святославовича Савицкого.
По его словам и по нашим наблюдениям, многие воспринимают катание на велосипеде как отдых и не придают значения его влиянию на организм. Но интенсивные, пусть и кратковременные, нагрузки требуют осознанного подхода. Особенно внимательными к себе нужно быть людям с хроническими заболеваниями: сколиозом, остеохондрозом, артрозом и др. Впрочем, советы врача вполне годятся и здоровым.
Если человек не тренируется с определенной регулярностью, начинать сезон нужно плавно. Перед любой тренировкой эксперт настоятельно рекомендует сделать легкую разминку и растяжку, а затем планировать активность «по нарастающей», так как интенсивные и продолжительные нагрузки после долгого перерыва могут негативно сказаться на самочувствии. Если проблема с опорно-двигательным аппаратом достаточно серьезная, стоит обратиться за консультацией к врачу-ортопеду: он подскажет, как лучше тренироваться, чтобы не усугубить состояние.
В целом, отмечает эксперт, наши суставы созданы для того, чтобы двигаться, и даже их питание обеспечивается специальной жидкостью, которая выделяется только при движении. Поэтому сама по себе физическая активность при заболеваниях суставов (артрозе и др.) даже полезна. Вопрос только в правильном подборе и распределении нагрузки, а с этим как раз и может помочь опытный врач.
Очень важный совет: ничего не надо делать через боль. Если катание на велосипеде (как и любая активность) вызывает болевой синдром, отек и другие жалобы, стоит от него отказаться.
Как помочь себе или другому человеку, получившему травму?
Если вы все-таки получили какое-то повреждение во время катания или стали свидетелем падения другого человека, нужно адекватно оценить степень тяжести травмы. Так, простую ссадину можно обработать самостоятельно. Сразу после ушиба есть смысл сделать тугое бинтование (эластичным бинтом или даже обычным) для того, чтоб добраться домой или до травматолога. Сильное кровотечение, быстрое нарастание отека, нарушение амплитуды движений или опорной функции — это повод сразу же обратиться к врачу.
Такие признаки, как выраженный болевой синдром, наличие деформации, невозможность движения в поврежденном сегменте, могут говорить о наличии перелома. В этом случае лучше сразу отправиться в травмпункт, но до этого можно выполнить импровизированную иммобилизацию — наложить шину. Основные принципы таковы: укрыть чем-то поврежденное место, ограничив контакт с самой шиной, а затем надежно зафиксировать сустав выше и ниже места перелома.
Такие признаки, как выраженный болевой синдром, наличие деформации, невозможность движения в поврежденном сегменте, могут говорить о наличии перелома. В этом случае лучше сразу отправиться в травмпункт, но до этого можно выполнить импровизированную иммобилизацию — наложить шину. Основные принципы таковы: укрыть чем-то поврежденное место, ограничив контакт с самой шиной, а затем надежно зафиксировать сустав выше и ниже места перелома.
Если же вы видите, что кто-то получил тяжелую травму, которая сопровождается потерей сознания, не пытайтесь самостоятельно что-то сделать, а сразу вызовите «скорую».
Что такое перетренированность и почему она вредна
А теперь перейдем от практических советов к полезной теории. Объясним, как неосторожно поступают те, кто начинает или продолжает тренировки (пусть даже не с самой большой нагрузкой) бессистемно, опираясь только на свои желания или чьи-то советы. Почему такой подход в корне неверен и как спортивная медицина помогает избежать многих проблем со здоровьем, объяснил главный врач клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной, врач-кардиолог, к.м.н. Дмитрий Александрович Долгушев.
Спорт — это здоровье, сила и энергия, с этим никто не спорит. Например, катание на велосипеде развивает выносливость, задействует самые крупные мышцы тела (ног, спины, ягодиц и пресса), укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует сжиганию жира и насыщает организм кислородом. Однако при неправильном подборе нагрузок тренировки, наоборот, приводят к постоянной усталости, частым травмам и ухудшению результатов. Кстати, так же ученые оценивают и влияние физической активности на иммунитет: адекватные нагрузки его стимулируют, а чрезмерные — снижают.
Тем, кто хочет тренироваться эффективно, получая максимум пользы и удовольствия от занятий, стоит начать с комплексной диагностики. Здесь нужно подчеркнуть: любые физические нагрузки могут выявить или спровоцировать скрытую патологию сердечно-сосудистой системы. А кардиообследование в достаточном объеме как раз и может дать информацию о ней.
На основании полной и объективной картины работы основных органов и систем спортивный врач совместно с тренером смогут составить индивидуальную программу тренировок, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, питанию и т.д. Задача спортивной медицины — помочь достичь хорошей спортивной формы, но избежать перенапряжения организма.
На основании полной и объективной картины работы основных органов и систем спортивный врач совместно с тренером смогут составить индивидуальную программу тренировок, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, питанию и т.д. Задача спортивной медицины — помочь достичь хорошей спортивной формы, но избежать перенапряжения организма.
Кроме того, важно давать себе достаточное время для отдыха и восстановления между тренировками; правильно питаться, не допуская возникновения дефицита витаминов и минералов; беречь здоровье и своевременно лечить любое заболевание под контролем врача (болеть «на ногах» вредно для сердца и многих других органов).
Перетренированность — распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, нагружающие организм сверх меры (кто-то из-за желания быстрее достичь цели, а кто-то просто по незнанию). При работе с тренером таких сложностей, как правило, не возникает, но если вы занимаетесь самостоятельно, старайтесь обращать больше внимания на сигналы тела.
Но если избежать перетренированности все же не удалось, важно правильно определить ее причину. В этом поможет медицинское обследование, которое обычно включает функциональные нагрузочные пробы, лабораторные исследования и консультации специалистов. В зависимости от результатов этого обследования врач даст рекомендации: это может быть просто изменение образа жизни и режима физической нагрузки, а может быть и применение медикаментозной терапии.
Функциональная диагностика —
залог тренировок без проблем для здоровья
залог тренировок без проблем для здоровья
Все профессиональные спортсмены регулярно проходят медицинские осмотры, включающие передовые функциональные исследования. Для них полное обследование организма, тщательный контроль его работы и знание собственных возможностей — залог победы. Но, как рассказала заведующая отделением функциональной диагностики клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной Оксана Геннадьевна Гуткина, большинство тех, кто просто ведет активный образ жизни и любит спорт, не знает о существовании и областях применения таких диагностических методов, как эргоспирометрия, стресс-эхокардиография и стресс-электрокардиография (тредмил-тест и велоэргометрия). Для них это просто непонятные слова.
Однако, сообщает наш эксперт, эти процедуры могут помочь в достижении самых разных целей — от обретения желаемого веса или формы до успешного выступления на любительских и профессиональных соревнованиях. Кроме того, это залог безопасности тренировок: знание возможностей организма позволяет не подвергать себя опасности, связанной с перегрузками или неправильными действиями.
Давайте посмотрим, что скрывается за незнакомыми терминами. Но запомните, пожалуйста, что подобрать нужные для человека исследования может только врач.
Эргоспирометрия — нагрузочный тест, во время которого у пациента в непрерывном режиме контролируется дыхание, газообмен, метаболизм и одновременно оцениваются все показатели работы сердца: снимается электрокардиограмма (ЭКГ), измеряется артериальное давление. Исследование помогает оценить уровень физической работоспособности и толерантности к нагрузке, выявить возможные причины их снижения, индивидуально спланировать тренировки и перспективы достижения результата, составить персональный план нагрузок в период восстановления после травм и болезней.
Стресс-электрокардиография (велоэргометрия или тредмил-тест) — самый доступный способ объективной диагностики ишемической болезни сердца, в т.ч. протекающей бессимптомно. Кроме того, исследование показано для определения тренирующего режима спортсменам и людям, занимающимся фитнесом. В ходе процедуры пациент имитирует езду на велосипеде (велоэргометре) или ходьбу (на беговой дорожке). Нагрузка постепенно увеличивается, а все показатели работы организма (ЭКГ, артериальное давление и т.д.) продолжают фиксироваться. При ограничении физических возможностей исследование можно эффективно выполнять даже полулежа (на горизонтальном велоэргометре).
Комплексная непрямая калориметрия — это исследование, определяющее количество потребляемой организмом энергии и тип метаболизма в покое и при нагрузке. Полученные результаты позволят определить оптимальную нагрузку для жиросжигания или набора мышечной массы, составить индивидуальную диету и режим питания с учетом особенностей организма, сбалансировать активность.
Результаты этих и других исследований позволяют оценивать эффективность тренировок и контролировать их результат, отслеживать процесс восстановления после травмы или операции, а главное — сохранять здоровье, получая от занятий спортом только пользу.
Как реабилитация помогает вернуться в спорт после травмы
Успешное восстановление и возвращение в спорт после травмы на 50% зависят от хорошо сделанной операции, а еще на 50% — от грамотной реабилитации, рассказала заведующая отделением реабилитации и спортивной медицины клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной Ольга Святославовна Хмара. Причем начинать работу врач-реабилитолог должен ещё до хирургического вмешательства. Почему это так и какими методами восстановления функций организма сегодня располагают специалисты?
Органы и ткани человека обладают некоторыми способностями к регенерации, однако их недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться после травмы или операции. Поэтому на помощь организму приходят реабилитологи. Их основная задача — восстановить функции поврежденных участков и вернуть пациента к полноценной жизни. Этот процесс не менее важен, чем само лечение, потому что как бы блестяще ни была выполнена хирургическая операция, при отсутствии полноценной реабилитации желаемого результата не будет.
Например, после перелома пациент вынужден какое-то время держать руку или ногу неподвижно. Когда все заживает и гипс снимают, визуально все в порядке, ткани восстановились. Но человек не может разогнуть конечность, не может свободно передвигаться. И сама по себе проблема не уйдет. Необходимо восстанавливать двигательный стереотип, и успешно это сделать можно только под контролем специалиста.
У большинства пациентов, особенно тех, кто серьезно занимается спортом, к реабилитологу всего один вопрос: «Доктор, когда я смогу вернуться к тренировкам?». Но восстановление — это достаточно длительный процесс, хотя врачи делают все для того, что сократить и облегчить его. Поэтому реабилитолог должен встретиться с пациентом еще до операции и фактически уже с этого момента приступить к работе.
У большинства пациентов, особенно тех, кто серьезно занимается спортом, к реабилитологу всего один вопрос: «Доктор, когда я смогу вернуться к тренировкам?». Но восстановление — это достаточно длительный процесс, хотя врачи делают все для того, что сократить и облегчить его. Поэтому реабилитолог должен встретиться с пациентом еще до операции и фактически уже с этого момента приступить к работе.
И для профессионалов, и для любителей спорта методы и технологии реабилитации одинаковые. Отличается только нагрузка — у обычных людей процесс более мягкий. В арсенале современных врачей есть классические методы (лечебная физкультура, физиотерапия) и современные технологии: тренажеры с биологической обратной связью для восстановления и укрепления мышц, кинезиотейпирование, лечебно-медикаментозные блокады и многое другое.
Реабилитация может проходить в амбулаторном режиме, когда пациент посещает назначенные занятия и процедуры. Однако более эффективным считается комплексный подход к восстановлению в санаторно-курортных учреждениях. Там человек находится под постоянным контролем врачей, ему могут прописать максимальное количество процедур, сбалансированное питание и т.д., что позволяет полноценно восстановить силы и быстрее вернуться к привычной жизни.
Реабилитация может проходить в амбулаторном режиме, когда пациент посещает назначенные занятия и процедуры. Однако более эффективным считается комплексный подход к восстановлению в санаторно-курортных учреждениях. Там человек находится под постоянным контролем врачей, ему могут прописать максимальное количество процедур, сбалансированное питание и т.д., что позволяет полноценно восстановить силы и быстрее вернуться к привычной жизни.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
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лицензия ЛО41-00110-47/00555069 от 15.10.2021 г
Автор: Алёна Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ММЦ»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 8
лицензия ЛО41-00110-47/00555069 от 15.10.2021 г
Автор: Алёна Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ММЦ»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
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