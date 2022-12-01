Чтобы главный зимний праздник прошел наилучшим образом, многое нужно сделать заранее: найти подарки для родных и друзей, решить, где будете отмечать, спланировать меню и развлечения. В помощь вам — наша онлайн-елка, на которой «развешаны» полезные подсказки и интересные идеи. Заглядывайте в подарочные коробки и выбирайте то, что сделает встречу Нового года радостней, а неизбежные хлопоты — проще.
Нажимайте на подарки, чтобы узнать подробнее. Закрыть всплывающее окно можно, кликнув на любом месте экрана.
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