Чтобы главный зимний праздник прошел наилучшим образом, многое нужно сделать заранее: найти подарки для родных и друзей, решить, где будете отмечать, спланировать меню и развлечения. В помощь вам — наша онлайн-елка, на которой «развешаны» полезные подсказки и интересные идеи. Заглядывайте в подарочные коробки и выбирайте то, что сделает встречу Нового года радостней, а неизбежные хлопоты — проще.

