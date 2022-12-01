Чтобы главный зимний праздник прошел наилучшим образом, многое нужно сделать заранее: найти подарки для родных и друзей, решить, где будете отмечать, спланировать меню и развлечения. В помощь вам — наша онлайн-елка, на которой «развешаны» полезные подсказки и интересные идеи. Заглядывайте в подарочные коробки и выбирайте то, что сделает встречу Нового года радостней, а неизбежные хлопоты — проще.
Нажимайте на подарки, чтобы узнать подробнее. Закрыть всплывающее окно можно, кликнув на любом месте экрана.
Невская палитра
Не знаете, что подарить ребёнку на Новый год? Набор для творчества «Цветик» пригодится и на занятиях, и для домашнего творчества, и чтобы сделать подарок своими руками на любой праздник. В коллекции на выбор: удобный пластиковый бокс с 9 предметами или практичный и симпатичный рюкзак, в котором этих предметов уже 13. Качественные материалы и приятная цена порадуют любого родителя. Подарите ребенку настоящую творческую сказку!
Эко-парк «Вереск»
Час езды от центра города — и новогодняя сказка станет явью! В экопарке «Вереск» сделали все, чтобы зимние каникулы были теплее и уютнее.
⠀
Все выходные бесплатный доступ на каток, прокат коньков, ватрушек и саней. Если вы нагуляли аппетит — тут, как говорится, на любой вкус и цвет. Уютная и демократичная пиццерия «Лавка» с зоной отдыха, смокер-станция со вкуснейшими свиными ребрышками и куриными крылышками BBQ. А в ресторане «Вереск» практически каждый день праздник:
Все подробности мероприятий ищите в соцсетях проекта.
⠀
Все выходные бесплатный доступ на каток, прокат коньков, ватрушек и саней. Если вы нагуляли аппетит — тут, как говорится, на любой вкус и цвет. Уютная и демократичная пиццерия «Лавка» с зоной отдыха, смокер-станция со вкуснейшими свиными ребрышками и куриными крылышками BBQ. А в ресторане «Вереск» практически каждый день праздник:
- в первый день года встречают бокалом игристого,
- в игровой комнате ждет аниматор,
- 3 января устраивают елку для детей,
- на Рождество — гуляния и музыкальный квартирник.
Все подробности мероприятий ищите в соцсетях проекта.
Название компании
Примите участие в онлайн мастер-классе, чтобы научиться варить настоящий глинтвейн или внести новые нотки в рецепт оливье. Поставьте смартфон прямо на кухне и, не откладывая в долгий ящик, сразу же попробуйте что-то приготовить. А чтобы не запачкать телефон, поместите его в прозрачный файл: и экран видно, и подвесить можно, и руки не надо каждый раз мыть.
Реклама, ООО ЮЗ «ПЛАТИНА», юр. адрес г. Кострома, ул Комсомольская, д. 4А, офис 38/3, ИНН 4415004465, platina-kostroma.com
Реклама, АО «ЗХК «Невская палитра» юр.адрес: Спб, ул. Сердобольская д. 68, литер Ф, пом. 17. ИНН 7814013756, nevskayapalitra.ru
Реклама, Эко-парк «Вереск», ООО «ЛИНТУЛА», veresk.club
Реклама, АО «ЗХК «Невская палитра» юр.адрес: Спб, ул. Сердобольская д. 68, литер Ф, пом. 17. ИНН 7814013756, nevskayapalitra.ru
Реклама, Эко-парк «Вереск», ООО «ЛИНТУЛА», veresk.club
Просмотров: 445