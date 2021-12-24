Благоустройство — это придание пространству для жизни объёмов и форм, которые способствуют развитию человека. Благоустройство всё чаще и чаще становится одним из важных критериев выбора, средовая экосистема очень важна — и, я думаю, всё больше людей это понимает и чувствует. Психологи отмечают, что ребёнок, который растёт в качественной среде, в контакте с природой и интересным окружением, получит более качественные личностные характеристики, нежели человек, выросший в бездушной коробке.