Рассмотрим на примере жилого квартала «Новое Горелово»
Большая площадь – 4,5 га
Современный ландшафтный дизайн
Зоны для активного и спокойного отдыха
Площадки для всех возрастов:
Спортивные и игровые площадки
Велодорожки и дорожки для бега
Экологичность в материалах и дизайне
Качели, песочницы и домики — для малышей
Лабиринты и турники — для дошкольников
Теннисные столы, батут, тренажеры — для подростков и взрослых
Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой»
Благоустройство — это придание пространству для жизни объёмов и форм, которые способствуют развитию человека. Благоустройство всё чаще и чаще становится одним из важных критериев выбора, средовая экосистема очень важна — и, я думаю, всё больше людей это понимает и чувствует. Психологи отмечают, что ребёнок, который растёт в качественной среде, в контакте с природой и интересным окружением, получит более качественные личностные характеристики, нежели человек, выросший в бездушной коробке.
Справка
Плей-хаб в жилом квартале «Новое Горелово», созданный СК «ЛенРусСтрой», получил специальный приз в премии «Строитель города» — в номинации «Лучшая инфраструктура района – Приз читательских симпатий». На это повлияли отклики, которые приходили во время голосования.