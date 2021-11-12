В Петербурге наградили лучших «Строителей города». Выбрать их помогли читатели «Фонтанки»

Организатором премии выступило «Объединение строителей Санкт-Петербурга» при информационной поддержке городского портала «Фонтанка.ру». Награды строительным компаниям вручали в этот вечер вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев, глава Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, председатель КГИОП Сергей Макаров, а также координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу Александр Вахмистров и генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.
По четырем номинациям победитель был определен по максимуму голосов, отданных во время голосования на сайте «Фонтанка.ру».
- Реконструкция Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского компании «ПСБ «ЖилСтрой» стала «Проектом года».
- Центральный парк «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» победил в номинации «Лучший проект благоустройства».
- ЖК Ultra City от Группы RBI названа «Лучшим проектом зеленого строительства».
- В номинации «Ожидание года» награду получил детский сад в ЖК «Ясно. Янино» группы компаний «КВС».
В ряде номинаций победители были определены профессиональным сообществом, включая руководителей профильных комитетов и ведомств, профессиональных объединений и т.п.
В номинации «Сохранение наследия» вторую за вечер награду получил проект реконструкции Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского компании «ПСБ «ЖилСтрой».
Компанией года в премии «Строитель города» названо Объединение «Строительный трест».
Помимо основных наград, были объявлены победители и в нескольких спецноминациях.
Спецноминация «Забота года» была вручена Международному институту биологических систем им. С.М. Березина (ЛДЦ МИБС), который в этом году открыл новый лечебный корпус.
Неожиданностью для организаторов конкурса стало то, что одним из претендентов стала не организация, а группа активистов, представившая проект, направленный на изменение общественного пространства. В спецноминации «Лучший проект в области тактического урбанизма» приз получил парк «Заросли» — первый в истории конкурса проект, созданный жителями города.
В спецноминации «Возрождение территории» награду получила ГК «ПСК». В 2021 году застройщик приступил к возведению жилого комплекса «Северная корона» на месте печально известной гостиницы на Петроградской стороне, которая была построена еще в 90-е, но так и не открылась, а территория все это время была заброшенной.
Еще один специальный приз связан с отзывами читателей «Фонтанки», голосовавшими за лучшие проекты конкурса «Строитель города» на сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели в своих письмах неоднократно отметили плейхаб в ЖК «Новое Горелово», поэтому решено было наградить СК «ЛенРусСтрой» в номинации «Лучшая инфраструктура района — Приз читательских симпатий».
Также в финале церемонии был оглашен шорт-лист из 10 строительных компаний, вышедших в финал премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Их объявили генеральный директор АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Эксперты отрасли определили топ-10, исходя из данных об объемах строительства, сданного жилья и качества работ, опубликованных на Едином ресурсе застройщиков.
В десятку лучших вошли:
- ГК «Ленстройтрест»
- ГК «Полис Групп»
- Группа «Эталон»
- Группа RBI
- Группа компаний «КВС»
- Объединение «Строительный трест»
- ПАО «Группа ЛСР»
- Холдинг «РСТИ»
- Холдинг Setl Group
- LEGENDA Intelligent Development
С завтрашнего дня на сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует голосование. Победители во всех номинациях, включая лучшую строительную компанию, будут названы 16 декабря.