В Петербурге наградили лучших «Строителей города». Выбрать их помогли читатели «Фонтанки»

Организатором премии выступило «Объединение строителей Санкт-Петербурга» при информационной поддержке городского портала «Фонтанка.ру». Награды строительным компаниям вручали в этот вечер вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев, глава Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, председатель КГИОП Сергей Макаров, а также координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу Александр Вахмистров и генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

По четырем номинациям победитель был определен по максимуму голосов, отданных во время голосования на сайте «Фонтанка.ру». Реконструкция Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского компании «ПСБ «ЖилСтрой» стала «Проектом года».

Центральный парк «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» победил в номинации «Лучший проект благоустройства».

ЖК Ultra City от Группы RBI названа «Лучшим проектом зеленого строительства».

В номинации «Ожидание года» награду получил детский сад в ЖК «Ясно. Янино» группы компаний «КВС».

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









В ряде номинаций победители были определены профессиональным сообществом, включая руководителей профильных комитетов и ведомств, профессиональных объединений и т.п. В номинации «Сохранение наследия» вторую за вечер награду получил проект реконструкции Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского компании «ПСБ «ЖилСтрой». Компанией года в премии «Строитель города» названо Объединение «Строительный трест».

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Помимо основных наград, были объявлены победители и в нескольких спецноминациях.



Спецноминация «Забота года» была вручена Международному институту биологических систем им. С.М. Березина (ЛДЦ МИБС), который в этом году открыл новый лечебный корпус.

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Неожиданностью для организаторов конкурса стало то, что одним из претендентов стала не организация, а группа активистов, представившая проект, направленный на изменение общественного пространства. В спецноминации «Лучший проект в области тактического урбанизма» приз получил парк «Заросли» — первый в истории конкурса проект, созданный жителями города.

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В спецноминации «Возрождение территории» награду получила ГК «ПСК». В 2021 году застройщик приступил к возведению жилого комплекса «Северная корона» на месте печально известной гостиницы на Петроградской стороне, которая была построена еще в 90-е, но так и не открылась, а территория все это время была заброшенной.

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще один специальный приз связан с отзывами читателей «Фонтанки», голосовавшими за лучшие проекты конкурса «Строитель города» на сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели в своих письмах неоднократно отметили плейхаб в ЖК «Новое Горелово», поэтому решено было наградить СК «ЛенРусСтрой» в номинации «Лучшая инфраструктура района — Приз читательских симпатий».



Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Также в финале церемонии был оглашен шорт-лист из 10 строительных компаний, вышедших в финал премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Их объявили генеральный директор АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Эксперты отрасли определили топ-10, исходя из данных об объемах строительства, сданного жилья и качества работ, опубликованных на Едином ресурсе застройщиков. В десятку лучших вошли: ГК «Ленстройтрест»



ГК «Полис Групп»



Группа «Эталон»



Группа RBI



Группа компаний «КВС»



Объединение «Строительный трест»



ПАО «Группа ЛСР»



Холдинг «РСТИ»



Холдинг Setl Group



LEGENDA Intelligent Development

Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С завтрашнего дня на сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует голосование. Победители во всех номинациях, включая лучшую строительную компанию, будут названы 16 декабря.

