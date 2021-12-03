Памятник героям вернулся на улицу Бабушкина после реставрации

Его установили на территории завода почти полвека назад, в 1975 году, к 30-летию Победы. Это была четырехгранная облицованная мрамором стела на гранитном постаменте. Под монументом заложили в латунной гильзе списки 238 рабочих и служащих завода, погибших в боях Великой Отечественной.



Когда на улице Бабушкина началось строительство жилого квартала, застройщик, Setl Group, обнаружил этот памятник в удручающем состоянии: часть мрамора была сколота, металлические детали пострадали от времени. Для обследования монумента привлекли профессиональных поисковиков из отряда спец-поиска «Крылья Родины». Стелу бережно демонтировали, а гильзу со списками погибших рабочих подняли из земли.

