Памятник героям вернулся на улицу Бабушкина после реставрации
2 декабря на улицу Бабушкина вернулся отреставрированный памятник Героям завода «Трубосталь», погибшим в боях Великой Отечественной войны и в блокадном Ленинграде.
Его установили на территории завода почти полвека назад, в 1975 году, к 30-летию Победы. Это была четырехгранная облицованная мрамором стела на гранитном постаменте. Под монументом заложили в латунной гильзе списки 238 рабочих и служащих завода, погибших в боях Великой Отечественной.
Когда на улице Бабушкина началось строительство жилого квартала, застройщик, Setl Group, обнаружил этот памятник в удручающем состоянии: часть мрамора была сколота, металлические детали пострадали от времени. Для обследования монумента привлекли профессиональных поисковиков из отряда спец-поиска «Крылья Родины». Стелу бережно демонтировали, а гильзу со списками погибших рабочих подняли из земли.
Сохранить памятник помогло и общественное движение «Волонтеры Победы». Его представители совместно с поисковыми отрядами Санкт-Петербурга нашли место для хранения мемориала.
В 2021 году, после завершения на ул. Бабушкина проекта «Стрижи в Невском», Setl Group подготовил площадку для установки памятника. Капсулу вернули на место, а над ней установили памятник с отреставрированными деталями и новым гранитным оформлением. Работы выполнила реставрационная мастерская «Каменный стиль» при участии доцента кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры, скульптора Артема Рычкова.
Воссозданный памятник торжественно открыли 2 декабря в присутствии руководства администрации Невского района и руководителей компании Setl City (Setl Group).
«Новости компаний» Фото предоставлены пресс-службой Setl Group