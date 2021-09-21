— На создание первого нашего РИАЛА, квартиры очень небольшого размера, примерно 25–28 метров — впоследствии все квартиры малого формата с совмещенными зонами станут называть студиями, — меня вдохновили сразу несколько событий. Во-первых, к 2001 году я уже достаточно попутешествовал, пожил во всех европейских и американской столицах и понял, что удобно и комфортно может быть даже в небольших помещениях, если только они правильно пространственно организованы и находятся в удобных локациях. Кроме того, в конце 90-х на экраны вышел гениальный, на мой взгляд, фильм «Пятый элемент». Там главный герой (Брюс Уиллис) жил в очень небольшой квартирке где-то на «седьмом небе», но все у него было устроено очень технологично и удобно.

К тому же, мы как раз в это время перестраивали две башни по 23 и 27 этажей на Кузнецовской улице — вплоть до 2003 года это были самые высокие здания в Петербурге. Вот именно в них я и решил построить первые квартиры-студии, РИАЛы. А вся история «закольцевалась» названием этого жилого комплекса, «Седьмое небо», куда мы и вписали свой «пятый элемент».



Эти РИАЛы были выкуплены первыми — по цене за квадратный метр, которая превосходила все наши самые смелые ожидания. Поэтому в следующих домах мы уже сделали примерно 20% таких квартир и снова не только получили весьма впечатляющий экономический эффект, но и экспериментально подтвердили высочайший спрос на этот формат.



В классике бизнес-процессов есть понятие «голубой океан» — когда кто-то первым реализует проект, который впоследствии становится бестселлером. Это примерно полтора-два года, когда он на рынке один со своим суперхитом, без всякой конкуренции. Как в голубом океане. Разумеется, через полтора-два года — примерно столько времени требуется на внедрение всех технологических процессов — квартиры-студии появились в ассортименте всех застройщиков и до сих пор находятся там на самых востребованных позициях. Но первой была Компания №1, Л1.