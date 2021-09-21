Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»
* ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
**Сроки акции: с 1 сентября по 20 сентября 2021 года. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефону 305 33 55 или 8 (800) 505 05 35 (бесплатный звонок из городов РФ).
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Л1»
Дизайнер: Екатерина Елизарова