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Сентябрь, студенты, студии

Как изменились квартиры для молодежи за 20 лет

С началом осени студенты и их родители задумываются о покупке первого жилья. Многие при этом выбирают студии. Но знаете ли вы, что этот формат в 2021 году отмечает юбилей? Первые такие квартиры появились в Петербурге 20 лет назад в новостройках Л1. Их продавали под слоганом «Квартира по цене комнаты», который стал революционным для нашей северной и одновременно коммунальной столицы. А придумал его руководитель компании Л1 (тогда еще ЛЭК) Павел Андреев.
ЖК «Байрон»
— На создание первого нашего РИАЛА, квартиры очень небольшого размера, примерно 25–28 метров — впоследствии все квартиры малого формата с совмещенными зонами станут называть студиями, — меня вдохновили сразу несколько событий.

Во-первых, к 2001 году я уже достаточно попутешествовал, пожил во всех европейских и американской столицах и понял, что удобно и комфортно может быть даже в небольших помещениях, если только они правильно пространственно организованы и находятся в удобных локациях.

Кроме того, в конце 90-х на экраны вышел гениальный, на мой взгляд, фильм «Пятый элемент». Там главный герой (Брюс Уиллис) жил в очень небольшой квартирке где-то на «седьмом небе», но все у него было устроено очень технологично и удобно.
К тому же, мы как раз в это время перестраивали две башни по 23 и 27 этажей на Кузнецовской улице — вплоть до 2003 года это были самые высокие здания в Петербурге. Вот именно в них я и решил построить первые квартиры-студии, РИАЛы. А вся история «закольцевалась» названием этого жилого комплекса, «Седьмое небо», куда мы и вписали свой «пятый элемент».

Эти РИАЛы были выкуплены первыми — по цене за квадратный метр, которая превосходила все наши самые смелые ожидания. Поэтому в следующих домах мы уже сделали примерно 20% таких квартир и снова не только получили весьма впечатляющий экономический эффект, но и экспериментально подтвердили высочайший спрос на этот формат.

В классике бизнес-процессов есть понятие «голубой океан» — когда кто-то первым реализует проект, который впоследствии становится бестселлером. Это примерно полтора-два года, когда он на рынке один со своим суперхитом, без всякой конкуренции. Как в голубом океане. Разумеется, через полтора-два года — примерно столько времени требуется на внедрение всех технологических процессов — квартиры-студии появились в ассортименте всех застройщиков и до сих пор находятся там на самых востребованных позициях. Но первой была Компания №1, Л1.
Павел Андреев, руководитель компании Л1
Пешком на стройплощадку
Елена
— В то время основным источником информации были газеты. Приходилось долго выбирать и присматриваться, самостоятельно изучать варианты, оценивать застройщиков. В какой-то момент, отобрав пять новостроек, мы обратились за консультацией к знакомым знакомых, работавшим в отрасли. Важно было понять, кому можно доверять, не возникнут ли проблемы.
Двадцать лет назад Елена училась в одном из гуманитарных вузов Петербурга на факультете связей с общественностью. Приехала из другого города, поэтому жилье поначалу снимала. Искать квартиру в новостройке начала в 2001 году.
Мама студентки взяла отпуск и на месяц отправилась в Петербург — помогать дочери в поисках. Критериев отбора было всего три: качественная квартира, близость к метро и парк рядом. Район был не так уж важен, а о внутреннем благоустройстве жилого комплекса и окружающей инфраструктуре тогда вообще не задумывались.
— Каждый день мы ездили на стройплощадки в разных частях города, чтобы посмотреть на все своими глазами. Онлайн-камер еще не было, как и регулярных фотоотчетов в интернете. Поэтому мы были вынуждены очень много ходить. Обычно на площадку нас не пускали. Если в заборе были щели, мы пытались через них посмотреть, идет ли стройка, есть ли движение на объекте. Некоторые прорабы соглашались что-то нам показать, предварительно выдав каски. Иногда — что-то объясняли. Но никаких шоу-румов и организованных экскурсий не существовало. Единственное, что предлагали, — поехать в офис продаж и выбирать квартиру... по макету жилого комплекса.
В итоге родители приобрели для студентки однушку в доме на этапе котлована. Сделка состоялась в 2002-м, а ввод объекта в эксплуатацию — только через четыре года. Отпраздновать новоселье наша героиня смогла в 2006 году — к тому времени она уже оканчивала вуз.

Елена признается, что процесс поиска и покупки квартиры в 2021 году, в условиях цивилизованного рынка, нравится ей намного больше, чем пешие прогулки и информационный вакуум двадцатилетней давности. Во-первых, работают многочисленные интернет-сервисы, где по фотографиям и описаниям можно изучить проект и квартиру, не выходя из дома. А онлайн-карты подсказывают, какая инфраструктура есть в определенном районе. Во-вторых, сами застройщики предлагают много полезной информации. Выбрав планировку, покупатели сразу получают рекомендации: как подстроить пространство под себя, сделать его эргономичным и зонировать так, чтобы всем членам семьи хватило места для работы и хобби.
Когда Александра поступила в НИУ ВШЭ, сразу же стало понятно, что каждый день ездить на учебу из родного Всеволожска очень неудобно. Да и по выходным все самое интересное происходит в Петербурге. Общежитие студентке не полагалось, а съемная квартира «съела» бы всю стипендию. Что делать? Родители решили купить квартиру в городе. Для этого выделили дочери сумму, в которую нужно было уложить весь переезд — и квадратные метры, и мебель, и ложки с полотенцами.

Поиски подходящего варианта начали в 2017 году, когда Александра училась на первом курсе. Как будущий урбанист она с самого начала хорошо понимала рынок жилья: много времени проводила на специализированных порталах и знала, что происходит в отрасли. Однако отбор квартир все равно доверила агентству.
Переезд через две недели
— Нам организовали около десяти просмотров. Студия, в которой я сейчас живу, мне сразу очень понравилась своей нестандартной планировкой. Она не квадратная, как обычно бывает, а вытянутая, с двумя большими окнами и балконом по всей длине. Здесь очень много света и воздуха. В основной комнате есть две ниши: для кухни и для спальной зоны.

Моего бюджета хватило бы либо на эту приличную студию с готовым ремонтом, либо на однокомнатную квартиру без ремонта в менее комфортном районе. Разумеется, мы выбрали студию. Она находилась в новостройке, которую сдали в эксплуатацию пару лет назад. Предыдущий собственник в ней не жил, там даже никто не был прописан. Сделку заключили в 2018 году, и через две недели после оформления документов я переехала.
Александра
Александра с самого начала не рассматривала студию как квартиру на всю жизнь. Скорее всего, года через два она переедет еще раз, но пока не решила, куда именно. Сейчас девушка учится на пятом курсе и планирует поступать в магистратуру. На этом этапе студии ей вполне достаточно, а плюсов у такого жилья, по словам студентки, больше, чем минусов.

— Квартиру легко убирать, потому что площадь небольшая. Радует очень низкая стоимость коммунальных услуг: летом — примерно 1300–1500 рублей в месяц, зимой — максимум 3500. И не копится всякий хлам, ведь его некуда положить.
С момента возникновения и сами студии, и отношение к ним покупателей постепенно менялись. Так, вышли из моды совсем уж миниатюрные. Теперь чаще всего встречаются варианты площадью около 30 кв.м. Появились студии с лоджиями, в которых можно оборудовать изолированную рабочую зону. Но, пожалуй, главное изменение в том, что удачное расположение и комфортная жилая среда становятся важнее количества квадратных метров. Выбирая студию, мы обращаем внимание на то, насколько комплекс в целом удобен для жизни: выгодное ли расположение, насколько развита транспортная и социальная инфраструктура, достаточно ли лифтов, хватит ли на всех жильцов парковочных мест, как устроены дворы и т.д.
Больше, чем квадратные метры
— У современного покупателя нет потребности в большой квартире. Он охотнее выберет дом с просторным лобби или кофейней на первом этаже, где можно провести время за работой или встретиться с друзьями. Ему нужны спортзал, бассейн и подземная парковка. Многим моим клиентам уже не нравятся густонаселенные районы с транспортными сложностями. Они предпочитают заплатить больше и жить в комфортной городской среде с готовой инфраструктурой.

Клиент смотрит на все: от фасада до планировки, от количества лифтов до наличия парковки — даже если нет своей машины. Замечает, есть ли во дворе ландшафтное озеленение. Ждет, что в доме будет вся необходимая «коммерция» — магазины, пекарни, кафе, без которых мы уже не представляем повседневную жизнь.
Олег Шепелев, риэлтор
Сегодня застройщик продает не квадратные метры, а образ жизни. Он создает «на пустыре» комфортное пространство, которое позже тысячи людей назовут своим домом. Это требует дополнительных вложений, но дает проекту преимущество перед конкурентами.
Какой интерьер подойдет для квартиры-студии
— Планируя дизайн пространства, нужно четко понимать свои жизненные приоритеты. От того, как часто вы готовите, зависит, много ли места займет кухня. Любите принимать гостей? Нужно выделить зону для посиделок и, может быть, танцев. Важен комфорт спального места? Лучше выбрать не диван, а кровать. Решите, нужен ли вам домашний офис, актуальна ли игровая зона — детская или для взрослых: скажем, с приставкой или караоке. Только подробно расписав сценарий жизни в студии, стоит приступать к проектированию.
Наталья Корогодова, интерьерный критик
Грамотно организуйте системы хранения
— Вообще для маленьких квартир это самое главное, но важно не переусердствовать и не превратить студию в склад или шкаф. Жить в кладовке может только сильный духом. Поэтому освобождаем от систем хранения и прочих предметов все на уровне глаз. Ниже может быть и английский комод — длинный, по периметру комнаты, и кровать с большим ящиком. То же касается кухонной зоны: навесные полки удобны, но «съедают» пространство. Если вещей немного, можно придумать красивое открытое хранение — вешалки-рейлинги, декоративные крючки. Продумайте подсветку и зеркала — это тоже расширяет пространство.
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Образец кухни в квартире-студии
Образец кухни в квартире-студии
Создайте второй уровень
— Существует множество оригинальных планировочных решений для студий. Часть из них предполагает строительство «антресолей» со спальным местом наверху. Внизу размещают кухонную зону или гардеробную.
Система хранения в студии
Система хранения в студии
Выбирайте любимые цвета
— Я не буду советовать использовать в оформлении только светлые оттенки — цветовосприятие очень индивидуально. Кому-то нравится светлая однотонность, растворяющая границы помещения и предметов. Кто-то предпочитает яркие акценты и контрасты, будоражащие воображение и разгоняющие кровь. Кто-то любит темную уютную берлогу, куда приятно возвращаться вечером после работы. Мы разные, и это прекрасно.
Образец квартиры-студии
Образец квартиры-студии
ЖК «Шекспир»
Как выбрать студию, в которой можно жить с комфортом
Обратите внимание на расположение жилого комплекса.
Количество студий не должно превышать 20% от числа квартир.
Убедитесь, что пространство студии правильно организовано.
Студентам и их родителям стоит присмотреться к новым жилым комплексам в Выборгском районе с поэтическими названиями «Шекспир» и «Байрон»*. Первый, расположенный на улице Руднева, уже полностью построен, его скоро введут в эксплуатацию. Второй возводится вдоль улицы Кустодиева, сдача запланирована на конец 2023 года. В каждом из них есть студии, но их не так уж много — не более 20% от всех квартир. Жильцам верхних этажей не придется ждать подолгу лифтов, так как их целых три на этаже с шестью квартирами, два из них — грузовые. А между домами можно разместить несколько футбольных полей: на этом пространстве будут располагаться зеленые рекреационные зоны и детские площадки. Так что стоит поспешить — тем более, что в сентябре этого года застройщик предлагает скидки (в том числе и для иногородних). **
Где купить студию в сентябре 2021 года
Главное о ЖК «Шекспир» и «Байрон»
Станция метро «Проспект Просвещения» — в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 минутах на общественном транспорте. До центра можно доехать за 20 минут, до въезда на КАД — за 5.
Магазины и поликлиники — в шаговой доступности. Внутри жилой зоны — торгово-развлекательный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами, рядом — скверы, сады и парки.
Внутреннее благоустройство общего двора площадью более двух гектаров включает зоны отдыха для детей и взрослых, дорожки для велосипедов и скандинавской ходьбы, скейт-парк, площадки для занятий спортом и выгула собак.
Новые дома по своему уровню близки к бизнес-классу, в том числе благодаря высоким потолкам и наличию трех скоростных лифтов в каждом подъезде. Предусмотрены два охраняемых подземных паркинга — на 500 и 547машино-мест.
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»

* ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

**Сроки акции: с 1 сентября по 20 сентября 2021 года. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефону 305 33 55 или 8 (800) 505 05 35 (бесплатный звонок из городов РФ).

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Л1»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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