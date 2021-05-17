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Природная красота. Как сеть магазинов косметики «Подружка» помогает спасти лес

Природная красота. Как сеть магазинов косметики помогает спасти лес

Через 80 лет в России могут исчезнуть первозданные леса*. Почему так важно их сохранить, вы узнаете в этом материале. А еще мы расскажем, как можно помочь в спасении. Оказывается, нужно всего лишь сходить в магазин.
Через 80 лет в России могут исчезнуть первозданные леса*. Почему так важно их сохранить, вы узнаете в этом материале. А еще мы расскажем, как можно помочь в спасении. Оказывается, нужно всего лишь сходить в магазин.
Почти половину площади нашей страны занимают разные виды леса. Когда смотришь на них из иллюминатора самолета, думаешь, что эти бескрайние просторы вечны. Считать так — ошибка. Большая часть российских лесов давно освоена, а в первозданном виде сохранилась только пятая часть. Последние нетронутые уголки дикой природы хранят редкие виды растений и животных, регулируют водный режим планеты, замедляют процесс изменения климата.
К сожалению, Россия — один из мировых «лидеров» по скорости и масштабам утраты первозданных лесов. При этом климат у нас становится все теплее, а опасные природные явления — засухи, ураганы, наводнения — чаще и интенсивнее. И происходит это в том числе из-за вырубки, влияющей на состав атмосферы.

Сохранение существующих лесов важно еще и потому, что дело нельзя поправить посадкой деревьев. Их исчезновение означает разрушение целых экологических систем. Животные и растения теряют природный дом, меняется уровень грунтовых вод, состав почв. И молодой лес, посаженный на месте первозданного, не восстанавливает нарушенный баланс, а всего лишь восполняет ресурсы древесины.
Бьюти-индустрия на страже леса
Помочь в сохранении первозданных лесов России может каждый. Для этого достаточно… сходить за покупками. В течение мая 1 рубль с каждого чека сети магазинов косметики «Подружка» будет направлен на проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Стражи леса: Сохраним первозданные леса России вместе». Собранные средства пойдут на:
▸ сбор и анализ данных снимков из космоса;
▸ выведение ценных участков лесов из освоения;
▸ привлечение природоохранных организаций и экоактивистов к наблюдению за сохранностью лесов;
▸получение защитного статуса ценных участков леса.
Узнать подробнее можно на странице, посвященной проекту
«Подружка» — первый федеральный бьюти-ритейлер, который сделал шаг к сохранению дикой природы в таком масштабе. И отчисление средств на экологический проект — не единственная «зеленая» инициатива сети. До 31 мая в рамках «Эко-Фестиваля» покупатели получат скидку до 50%** на выборочный ассортимент товаров с ярлыками «Эко», Cruelty-Free***, Vegan****, «Перерабатываемая упаковка». Важный штрих: все рекламные материалы, использованные в рамках «Эко-Фестиваля», отправят на переработку.

Вот лишь несколько эко-товаров, которые можно купить со скидкой в рамках фестиваля:
Пилинг-гель скатка для лица
Esfolio с экстрактом алоэ вера
Минеральная грязь Мертвого моря
для тела Sea of Spa
Твердый шампунь для волос Faith in Nature
с маслами кокоса и ши
Зубная паста Dentamentin Eco Bio
для восстановления зубной эмали с экстрактом лакрицы
КУПИТЬ ЭКО-ТОВАРЫ
Время пополнить косметичку
И, конечно же, «Подружку» невозможно представить без топ-брендов, востребованных у петербурженок. Проверьте, есть ли в вашей косметичке необходимые средства для ухода и макияжа:
Бустер для лица A`Pieu
с AHA и BHA-кислотами и гликолевой кислотой
Увлажняющая сыворотка для волос
Kharisma Voltage
Увлажняющая сыворотка для лица
It's Skin Power 10 Formula

О «Подружке»

«Подружка» — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии. Компания была основана в 2005 году и работает в формате «дрогери» — торговых точек у дома, где можно найти товары повседневного спроса.

«Подружка» успешно развивалась в Москве и Московской области, а в 2013 году пришла в Санкт-Петербург. Сегодня сеть насчитывает более 250 магазинов, которые представлены во многих городах: Ярославле, Рязани, Краснодаре, Владимире, Воронеже, Костроме, Нижнем Новгороде, Орле, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону. В каждом из них есть пункт выдачи заказов с сайта. В 2017 году запущен федеральный интернет-магазин с доставкой в любой город России. Также для удобства в магазинах работает пункт выдачи заказов с сайта.

В «Подружке» покупателя ждут не только всемирно известные бренды, но и уникальные эксклюзивные марки. Невероятное количество масок для лица, самые яркие новинки декоративной косметики, а также все, что нужно для повседневного использования, собрано здесь. Компания одной из первых открыла российским покупателям товары из Кореи и считается экспертом в этом сегменте.
Теперь сеть — еще и пионер экологических инициатив. Стать «Стражем леса» вместе с «Подружкой» можно до конца мая.
Материал публикуется специально для сети косметики «Подружка».


* По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия). Подробнее читайте здесь.


** Акцию «Эко-Фестиваль» проводит ООО «Табер Трейд». ОГРН 1037739861851 от 15.09.2003 г., ИНН 7709505477. Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21В. Скидка до 50% действует на выделенный ассортимент товаров. Срок предоставления скидки — с 1 мая по 31 мая 2021 года. Скидка не суммируется с другими акционными предложениями и скидкой по дисконтной карте. Акция не действует в магазине «Подружка», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11.

В период с 1 по 31 мая 2021 года 1 рубль с каждого чека будет перечисляться во Всемирный фонд дикой природы (WWF) на проект «Сохраним первозданные леса». Все перечисленные средства пойдут на работу Лесной программы WWF России по мониторингу сохранности участков лесов в зоне мораторных соглашений и предотвращению их уничтожения в результате антропогенного воздействия, включая незаконные рубки.

Информация об организаторе акции, сроках и правилах ее проведения доступна на сайте podrygka.ru.

*** Cruelty-Free — косметика, которая не тестируется на животных.

**** Vegan — косметика, в которой нет компонентов животного происхождения.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор: Алла Пашова
Корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены сетью косметики «Подружка»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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