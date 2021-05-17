Природная красота. Как сеть магазинов косметики «Подружка» помогает спасти лес

«Подружка» — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии. Компания была основана в 2005 году и работает в формате «дрогери» — торговых точек у дома, где можно найти товары повседневного спроса.



«Подружка» успешно развивалась в Москве и Московской области, а в 2013 году пришла в Санкт-Петербург. Сегодня сеть насчитывает более 250 магазинов, которые представлены во многих городах: Ярославле, Рязани, Краснодаре, Владимире, Воронеже, Костроме, Нижнем Новгороде, Орле, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону. В каждом из них есть пункт выдачи заказов с сайта. В 2017 году запущен федеральный интернет-магазин с доставкой в любой город России. Также для удобства в магазинах работает пункт выдачи заказов с сайта.



В «Подружке» покупателя ждут не только всемирно известные бренды, но и уникальные эксклюзивные марки. Невероятное количество масок для лица, самые яркие новинки декоративной косметики, а также все, что нужно для повседневного использования, собрано здесь. Компания одной из первых открыла российским покупателям товары из Кореи и считается экспертом в этом сегменте.

