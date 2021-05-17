Природная красота. Как сеть магазинов косметики «Подружка» помогает спасти лес

Материал публикуется специально для сети косметики «Подружка».
* По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия). Подробнее читайте здесь.
** Акцию «Эко-Фестиваль» проводит ООО «Табер Трейд». ОГРН 1037739861851 от 15.09.2003 г., ИНН 7709505477. Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21В. Скидка до 50% действует на выделенный ассортимент товаров. Срок предоставления скидки — с 1 мая по 31 мая 2021 года. Скидка не суммируется с другими акционными предложениями и скидкой по дисконтной карте. Акция не действует в магазине «Подружка», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11.
В период с 1 по 31 мая 2021 года 1 рубль с каждого чека будет перечисляться во Всемирный фонд дикой природы (WWF) на проект «Сохраним первозданные леса». Все перечисленные средства пойдут на работу Лесной программы WWF России по мониторингу сохранности участков лесов в зоне мораторных соглашений и предотвращению их уничтожения в результате антропогенного воздействия, включая незаконные рубки.
Информация об организаторе акции, сроках и правилах ее проведения доступна на сайте podrygka.ru.
*** Cruelty-Free — косметика, которая не тестируется на животных.
**** Vegan — косметика, в которой нет компонентов животного происхождения.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор: Алла Пашова
Корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены сетью косметики «Подружка»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова