Чем интересен новый квартал Parkolovo на севере Петербурга
Обособленный жилой квартал в черте Петербурга: новый район займет площадь 50 га в Парголово
Жилье комфортной высотности: 14-16 этажей
Пешеходный парк-бульвар: модное общественное пространство длиной около 1 км для размеренных прогулок и активного отдыха
Благоустройство каждого двора по индивидуальным ландшафтным проектам: напоминание о русском лесе, реках, полянах или живописных островах
Социальная инфраструктура: три детских сада и школа на 1550 учеников
Крытые паркинги: 4477 машиномест с автоматизированным доступом
Удобная организация пространства: доступная среда, индивидуальные кладовые, велопарковки возле парадных
Торговые галереи: магазины, банки, аптеки, салоны красоты, зоомагазины и другие сервисы в шаговой доступности
Комьюнити-центр в одном из домов: место для праздников, ярмарок и других мероприятий
Транспортная доступность: станции метро «Проспект Просвещения» и «Озерки», ж/д станция Парголово, выезды на Выборгское шоссе, Суздальский проспект, Парашютную улицу, а также на КАД и ЗСД
Справка
Уже открыты продажи в первой очереди Parkolovo — трех корпусах в общей сложности на 1799 квартир. Первые дома будут введены в эксплуатацию в III квартале 2023 года. У покупателей — множество вариантов на выбор: от компактных студий до просторных трехкомнатных. Стоимость предложения — от 3 млн рублей для квартиры с полной чистовой отделкой. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием механизма эскроу-счетов.
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«Проект Parkolovo уникален по характеристикам: мы создаем комфортную, безопасную и дружественную среду в духе "европейского города-парка" и вписываем ее в современный контекст культурной столицы. В соответствии со своими интересами и потребностями житель мегаполиса найдет здесь все, что ему необходимо для жизни, отдыха и работы. Каждая деталь в проекте продумана до мелочей — от квартир с большой кухней-гостиной и местом для обустройства рабочего кабинета до парка-бульвара с зонами культурного притяжения».
— Директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов