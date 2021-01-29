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«Проект Parkolovo уникален по характеристикам: мы создаем комфортную, безопасную и дружественную среду в духе "европейского города-парка" и вписываем ее в современный контекст культурной столицы. В соответствии со своими интересами и потребностями житель мегаполиса найдет здесь все, что ему необходимо для жизни, отдыха и работы. Каждая деталь в проекте продумана до мелочей — от квартир с большой кухней-гостиной и местом для обустройства рабочего кабинета до парка-бульвара с зонами культурного притяжения».

— Директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов