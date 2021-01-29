В условиях сложной эпидемиологической обстановки строительство всех объектов компании «Л1» не останавливалось ни на один день. Задержек по срокам ввода домов в эксплуатацию нет ни по одному объекту. Как результат — стабильно растущие продажи и прочное место среди застройщиков региона, что отмечают эксперты в сфере недвижимости.