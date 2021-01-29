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Какие квартиры мы покупаем?

Выбор петербуржцев в 2020 году
Минувший год был отмечен строительным бумом. Несмотря на кризис, петербургские компании активно возводили дома, а покупатели приобретали квартиры, пользуясь льготной ипотекой. Рассказываем о выборе горожан в цифрах на примере одного из самых крупных застройщиков города — компании «Л1».
120 000 рублей — средняя стоимость квадратного метра жилья в домах комфорт-класса
157 000 рублей — средняя стоимость квадратного метра жилья в домах бизнес-сегмента
7,5% — средний рост цен за квадратный метр в 2020 году
30% — рост продаж компании «Л1» в 2020 году
5 000 000 рублей — средний чек на приобретенную квартиру
22% — доля трехкомнатных в общем объеме купленных квартир. Рекорд для «Л1»!
80% продаж — ипотека (рост в 5 раз к предыдущему году)

Справка

В условиях сложной эпидемиологической обстановки строительство всех объектов компании «Л1» не останавливалось ни на один день. Задержек по срокам ввода домов в эксплуатацию нет ни по одному объекту. Как результат — стабильно растущие продажи и прочное место среди застройщиков региона, что отмечают эксперты в сфере недвижимости.
ХОЧУ НОВУЮ КВАРТИРУ
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».

Автор: Анастасия Коренькова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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