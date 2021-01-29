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Когда поможет агентство недвижимости?

Лайфхаки для продавцов и покупателей
Когда надо продать квартиру на вторичном рынке по оптимальной рыночной цене.
Когда хочется среди тысяч квартир на рынке быстро найти подходящую по цене, качеству и другим параметрам.
Когда нужно одновременно продать одну квартиру и купить другую.
Когда хочется обменять вторичное жилье на строящуюся квартиру в новом доме.
Когда покупатель для квартиры уже нашелся, но нужен юрист для грамотного проведения сделки.

Справка

Специалисты Агентства недвижимости «КВС» решают любые задачи, связанные с покупкой и приобретением жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, а также предоставляют полный комплекс услуг по юридическому сопровождению сделки. Оценить оптимальную рыночную цену, прорекламировать объект на ведущих площадках, проверить чистоту сделки и оформить все документы — это задача агентства.

Клиенты Агентства недвижимости «КВС» могут воспользоваться удобными схемами обмена старого жилья на новое: «Экспресс-продажа», «Квартира как первый взнос», «Полгода на продажу».
Знаете ли вы, как продать квартиру, где прописан несовершеннолетний ребенок?
В чем риски самостоятельной покупки и продажи жилья на вторичном рынке?
Что надо знать о продаже квартиры, купленной по военной ипотеке или с использованием средств материнского капитала?
Подробнее о лайфхаках при продаже и покупке жилья
Материал подготовлен специально для ГК «КВС».

Автор: Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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