Специалисты Агентства недвижимости «КВС» решают любые задачи, связанные с покупкой и приобретением жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, а также предоставляют полный комплекс услуг по юридическому сопровождению сделки. Оценить оптимальную рыночную цену, прорекламировать объект на ведущих площадках, проверить чистоту сделки и оформить все документы — это задача агентства.



Клиенты Агентства недвижимости «КВС» могут воспользоваться удобными схемами обмена старого жилья на новое: «Экспресс-продажа», «Квартира как первый взнос», «Полгода на продажу».

