В Петербурге и пригородах в 2021 году станет на 4 школы и 8 детских садов больше

Еще одну школу достроят в конце 2021 года в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе: три блока по 2-3 этажа (для начальной и основной школы, старшей и общешкольных помещений) дополнит большая спортивная зона во дворе и футбольное поле.



Также в Московском районе, в ЖК «Статус у Парка Победы», достроят комплекс, объединяющий начальную школу с детским садом — на 285 мест и с бассейном.



Скоро откроют двери для 1570 малышей 8 детских садов, которые холдинг также собирается ввести в эксплуатацию в 2021 году. Для проекта «Солнечный город» на юго-западе города это будут уже пятый и шестой садики, сразу два откроют в квартале «Лондон» в Кудрово, появятся сады и в ЖК «Чистое небо», «Зеленый квартал», «Стрижи в Невском» и «Притяжение».



Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

