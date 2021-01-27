В Петербурге и пригородах в 2021 году станет на 4 школы и 8 детских садов больше
Почти 5 000 детей в Московском, Приморском, Невском, Выборгском, Красносельском районах, а также в Мурино и Кудрово скоро пойдут в новые детские сады и школы. В 2021 году холдинг Setl Group завершит строительство 8 садиков, трех общеобразовательных школ и одной начальной школы, объединенной с детским садом.
Самый большой объект — вторая школа в проекте «GreenЛандия» в Мурино. Здесь будут учиться 1 175 детей. Для них готовятся современные классы, мастерские и помещения для творчества, а во дворе — большое футбольное поле.
В Кудрово, в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц», за парты сядут 1 100 учеников — одновременно в четырехэтажном здании будут учиться 44 класса. Кроме учебных и компьютерных кабинетов здесь появятся мастерские по обработке металла и дерева, а также кулинарные классы. Не обойтись и без спортивного зала, просторной столовой и актового зала с эстрадой.
Детский сад в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц»
Еще одну школу достроят в конце 2021 года в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе: три блока по 2-3 этажа (для начальной и основной школы, старшей и общешкольных помещений) дополнит большая спортивная зона во дворе и футбольное поле.
Также в Московском районе, в ЖК «Статус у Парка Победы», достроят комплекс, объединяющий начальную школу с детским садом — на 285 мест и с бассейном.
Скоро откроют двери для 1570 малышей 8 детских садов, которые холдинг также собирается ввести в эксплуатацию в 2021 году. Для проекта «Солнечный город» на юго-западе города это будут уже пятый и шестой садики, сразу два откроют в квартале «Лондон» в Кудрово, появятся сады и в ЖК «Чистое небо», «Зеленый квартал», «Стрижи в Невском» и «Притяжение».
Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Чистое небо» — застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Лондон» (сдан) — застройщик ЗАО «Развитие территорий «Петербургская недвижимость» ЖК GreenЛандия — застройщик ООО «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Солнечный город» — застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Притяжение» — застройщик ООО «ИТТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Стрижи в Невском» — застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Статус у Парка Победы» — застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Зеленый квартал» — застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф