«С запуском проекта в Московском районе Euroinvest Development начинает строить в Петербурге. Это логичный запланированный шаг для компании, успешно реализовавшей несколько объектов в очень конкурентных районах Ленинградской области. На примере iD Murino и iD Kudrovo мы фиксируем стабильно высокий спрос на жилье разработанного нами формата 3iD. Сейчас будем развивать идею клубных кварталов не только в области, но и в более «центровых» локациях, а соответственно, и в других классах жилья. Принципы общие, а наполнение разное в зависимости от сегмента. В связи с этим у iD-кварталов появится градация — iD Collection для жилья от «бизнес плюс» до «премиум», iD Select для проектов от «комфорт плюс» до «бизнес» и iD Urban — для класса «комфорт». Помимо iD Collection Moskovskiy на финальной стадии проектирования у нас сейчас находится несколько довольно крупных объектов разной классности. О них мы объявим дополнительно», — отметил Станислав Данелян, генеральный директор Euroinvest Development.

