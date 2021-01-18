До Невского — рукой подать.
Клубный дом ID Collection Moskovskiy находится в непосредственной близости от станции метро «Фрунзенская». Это тихий квартал, примыкающий к Московскому проспекту. До исторического центра города можно при желании дойти пешком. Прогулки по Невскому проспекту, встречи с друзьями в ресторанах на Рубинштейна, развод мостов в белые ночи, посещение мировых музеев — все это доступно и рядом. Впрочем, как и поездки в петербургские пригороды южного направления: Пушкин, Павловск, Гатчину. Деловые люди, безусловно, оценят близость как к Московскому вокзалу
, так и к международному аэропорту «Пулково»
.