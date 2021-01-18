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Резиденция на Московском. Как поселиться в доме с колоннадой и SPA в центре города
Жить в центре Петербурга, но в современном доме. Быть в шаге от «открыточных» видов, но в однородной социальной среде. Если вы не знали, как совместить это, предлагаем изучить клубный жилой комплекс ID Collection Moskovskiy у метро «Фрунзенская». Он наверняка удивит вас.
Адрес:
Количество домов:
Класс:
Этажность:
Срок сдачи:
Стоимость квадратного метра:
Застройщик:
Московский проспект, 72
2
Бизнес
9-10
IV квартал 2023 года
от 220 000 рублей
Euroinvest Development
ID Collection Moskovskiy. Главное о проекте

Резиденция на Московском. Как поселиться в доме с колоннадой и SPA в центре города

Жить в центре Петербурга, но в современном доме. Быть в шаге от «открыточных» видов, но в однородной социальную среде. Если вы не знали, как совместить это, предлагаем изучить клубный жилой комплекс ID Collection Moskovskiy у метро «Фрунзенская». Он наверняка удивит вас.

ID Collection Moskovskiy. Главное о проекте

Адрес: Московский проспект, 72.
Количество домов: 2
Класс: Бизнес
Этажность: 9-10
Срок сдачи: IV квартал 2023 года
Стоимость квадратного метра: от 220 000 рублей
Застройщик: Euroinvest Development
Продажи ID Collection Moskovskiy* стартовали в октябре 2020 года. Среди десятков новых проектов петербургских девелоперов этот жилой комплекс явно выделяется. Выводя его на рынок недвижимости Северной столицы, застройщик подчеркивает: перед нами не просто дом, а пространство, которое максимально подстраивается под нужды каждого. Престижный район, авторская архитектура, продуманные планировки, дизайнерские входные группы, уединенный зеленый двор-сад с современным благоустройством, передовые инженерные технологии — жильцы ощутят себя словно в собственной резиденции в центре Петербурга. А SPA-клуб на эксплуатируемой крыше дома — особая роскошь, которая, впрочем, будет доступна каждому жителю комплекса.
До Невского — рукой подать. Клубный дом ID Collection Moskovskiy находится в непосредственной близости от станции метро «Фрунзенская». Это тихий квартал, примыкающий к Московскому проспекту. До исторического центра города можно при желании дойти пешком. Прогулки по Невскому проспекту, встречи с друзьями в ресторанах на Рубинштейна, развод мостов в белые ночи, посещение мировых музеев — все это доступно и рядом. Впрочем, как и поездки в петербургские пригороды южного направления: Пушкин, Павловск, Гатчину. Деловые люди, безусловно, оценят близость как к Московскому вокзалу, так и к международному аэропорту «Пулково».
До Невского — рукой подать. Клубный дом ID Collection Moskovskiy находится в непосредственной близости от станции метро «Фрунзенская». Это тихий квартал, примыкающий к Московскому проспекту. До исторического центра города можно при желании дойти пешком. Прогулки по Невскому проспекту, встречи с друзьями в ресторанах на Рубинштейна, развод мостов в белые ночи, посещение мировых музеев — все это доступно и рядом. Впрочем, как и поездки в петербургские пригороды южного направления: Пушкин, Павловск, Гатчину. Деловые люди, безусловно, оценят близость как к Московскому вокзалу, так и к международному аэропорту «Пулково».
15 минут на автомобиле
25 минут на автомобиле
Все необходимое для комфортной жизни. Уединенный двор-сад для неспешных прогулок, современный паркинг, детский сад на территории, галерея маркетов, сервисы первой необходимости — в комплексе предусмотрена качественная инфраструктура под ключ. При этом большим преимуществом расположения резиденции Euroinvest Development является то, что рядом с ним уже есть все необходимое для комфортной жизни — магазины, учебные заведения, спортивные центры, музеи и кинотеатры.
Что рядом?
продуктовые магазины →
образовательные учреждения →
детские клубы →
салоны красоты →
фитнес-клубы →
стоматологические клиники →
рестораны →
косметология →
досуг →
Наведите, чтобы узнать подробнее
  • «ВкусВилл» (400 м)
  • Prisma (700 м)
  • «Лента» (1 км)
  • гимназия «Северная Венеция» (200 м)
  • лицей №373 (600 м)
  • школа №307 (700 м)
  • детский клуб «Таинственный остров» (200 м)
  • подростково-молодежный клуб «Нева» (300 м)
  • подростково-молодежный клуб «Пифагорка» (800 м)
  • «Лифтинг Рум» (150 м)
  • Mollis Lux (200 м)
  • Katerina Schur make-up studio (200 м)
  • «СТ Фитнес» (100 м)
  • JammFit (300 м)
  • Ftstudio (600 м)
  • «Чистое дыхание» (200 м)
  • Time (200 м)
  • «Меди» (500 м)
  • Tone (200 м)
  • Manneken Pis (300 м)
  • BrewCrew (1,5 км)
  • Faces (200 м)
  • «Эво клиника» (200 м)
  • Kosmet (300 м)
  • «Люмьер-Холл» (700 м)
  • «КАРО Фильм» (800 м)
  • «Планетарий №1» (900 м)
  • «Гранд макет Россия» (2 км)
Царство ампира. Не в каждом доме даже премиум-сегмента есть колоннада и собственный сад. А в ID Collection Moskovskiy они будут. Жители комплекса всегда смогут неспешно прогуляться вдоль ряда колонн, объединяющего два корпуса ансамбля. Рискнем предположить, что галерея станет новой достопримечательностью квартала.

Кстати, об архитектуре. Не секрет, что Московский проспект — одна из самых красивых магистралей Петербурга. Неповторимый облик этой улицы сформировали здания в стилях ар-деко и сталинского ампира, многие дома признаны историческими памятниками. Авторы новой резиденции возле «Фрунзенской» отдают дань этим архитектурным направлениям, неизменным в своих актуальности и элегантности.
Как будет выглядеть
ID Collection Moskovskiy
Фасады отделают благородным камнем светлых природных оттенков. Первые два этажа украсят пилястрами с тонким орнаментом и карнизами.
Панорамные французские окна темных тонов дополнят изящными декоративными решетками балконов.
Облик парадных сформируют высокие арки с декоративными элементами и двустворчатые двери.
Весь дизайн-концепт комплекса будет построен на четких линиях, игре глянцевых и матовых фактур, выверенности пропорций.
Свой SPA. Жемчужиной проекта станет панорамная всесезонная SPA-зона на эксплуатируемой кровле одного из корпусов. Мечта каждого: качественно отдыхать, не покидая пределы дома.

Чем заняться в панорамном SPA-комплексе на кровле дома?

Погреться в сауне
Провести время в бассейне-джакузи
Пообщаться с друзьями
Полюбоваться Петербургом с высоты птичьего полета
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО SPA-КОМПЛЕКС
Семейные квартиры. В клубном комплексе на Московском, 72, не будет студий и однокомнатных квартир — все планировки начинаются с двухкомнатных. В трех секциях разместится всего 173 квартиры. Покупатели могут выбрать между вариантами компоновки «спальня+спальня» и «гостиная+спальня». Что особенно порадует хозяек — нигде нет маленьких кухонь. Во многих квартирах есть выделенные места под гардеробные, существуют также варианты планировки с террасами.
Просторные лобби — редкость в Московском районе. В резиденции всего три парадных, поэтому входные группы для владельцев квартир и их гостей прорабатывались с особенной тщательностью. Просторные и светлые вестибюли с дизайнерской отделкой, 6-метровыми потолками и местами для консьержей — редкое предложение в Московском районе.

Островок спокойствия в центре мегаполиса. Совершенно особую атмосферу в iD Moskovskiy создадут зеленые lounge-зоны и променад под сенью колоннады. Рискнем предположить, что последняя станет местной достопримечательностью.
Просторные лобби — редкость в Московском районе. В резиденции всего три парадных, поэтому входные группы для владельцев квартир и их гостей прорабатывались с особенной тщательностью. Просторные и светлые вестибюли с дизайнерской отделкой, 6-метровыми потолками и местами для консьержей — редкое предложение в Московском районе.

Островок спокойствия в центре мегаполиса. Совершенно особую атмосферу в iD Moskovskiy создадут зеленые lounge-зоны и променад под сенью колоннады. Рискнем предположить, что последняя станет местной достопримечательностью.

Как провести вечер, если вы
живете в ID Collection Moskovskiy?
5 возможных сценариев

Спуститься во двор, забрать ребенка из детского сада и поехать на прогулку в Пушкин.
Закончить насыщенный рабочий день, подняться на верхний этаж и расслабиться с друзьями в SPA-комплексе.
Пригласить любимого человека на ужин в панорамном баре.
Закончить все домашние дела и отправиться за новым образом в салон красоты на первом этаже комплекса.
Купить авиабилеты, домчать до Пулково и устроить незабываемый уикенд в Москве, Калининграде или Казани.
Клубный образ жизни. Euroinvest Development — компания-новатор. Она не просто строит качественные дома, а формирует образ жизни клиентов. Покупатели квартир становятся членами ID Клуба для жильцов: знакомятся, общаются, интересно проводят свободное время.
Надежный застройщик. Строительную компанию Euroinvest Development учредил известный на Северо-Западе многопрофильный холдинг «Евроинвест». У новой бизнес-структуры есть все слагаемые для успешного развития — и, прежде всего, собственные земельные участки. Компетенции застройщика — комплексное инженерное обеспечение территорий, теплоэнергетика, коммерческая недвижимость, проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, венчурный фонд. Ранее девелопер возводил дома в ближайших к Петербургу районах Ленинградской области. Сегодня Euroinvest Development «выходит в город» и сразу стартует с проекта бизнес-класса. И это только начало: в ближайших планах компании — еще один крупный проект в том же Московском районе. На четырех гектарах на пересечении Благодатной и Сызранской улиц появится клубный квартал iD Park Pobedy**.

Euroinvest Development. О компании

Год создания: 2017
Учредитель: инвестиционный холдинг Euroinvest
Земельный банк: 700 га
Опыт: более 450 000 квадратных метров недвижимости в проектировании и строительстве
Реализованные проекты: жилые комплексы iD Murino, iD Kudrovo.
Надежный застройщик. Строительную компанию Euroinvest Development учредил известный на Северо-Западе многопрофильный холдинг «Евроинвест». У новой бизнес-структуры есть все слагаемые для успешного развития — и, прежде всего, собственные земельные участки. Компетенции застройщика — комплексное инженерное обеспечение территорий, теплоэнергетика, коммерческая недвижимость, проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, венчурный фонд. Ранее девелопер возводил дома в ближайших к Петербургу районах Ленинградской области. Сегодня Euroinvest Development «выходит в город» и сразу стартует с проекта бизнес-класса. И это только начало: в ближайших планах компании — еще один крупный проект в том же Московском районе. На четырех гектарах на пересечении Благодатной и Сызранской улиц появится клубный квартал iD Park Pobedy**.
Год создания:
Учредитель:

Земельный банк:
Опыт:



Реализованные проекты:
2017
инвестиционный холдинг Euroinvest
700 га
более 450 000 квадратных метров недвижимости в проектировании и строительстве
жилые комплексы iD Murino, iD Kudrovo.
Euroinvest Development. О компании
Станислав Данелян, генеральный директор Euroinvest Development.
«С запуском проекта в Московском районе Euroinvest Development начинает строить в Петербурге. Это логичный запланированный шаг для компании, успешно реализовавшей несколько объектов в очень конкурентных районах Ленинградской области. На примере iD Murino и iD Kudrovo мы фиксируем стабильно высокий спрос на жилье разработанного нами формата 3iD. Сейчас будем развивать идею клубных кварталов не только в области, но и в более «центровых» локациях, а соответственно, и в других классах жилья. Принципы общие, а наполнение разное в зависимости от сегмента. В связи с этим у iD-кварталов появится градация — iD Collection для жилья от «бизнес плюс» до «премиум», iD Select для проектов от «комфорт плюс» до «бизнес» и iD Urban — для класса «комфорт». Помимо iD Collection Moskovskiy на финальной стадии проектирования у нас сейчас находится несколько довольно крупных объектов разной классности. О них мы объявим дополнительно», — отметил Станислав Данелян, генеральный директор Euroinvest Development.
ВЫБРАТЬ КВАРТИРУ
Материал подготовлен специально для Euroinvest Development.

*ID Collection Moskovskiy — Застройщик ООО СЗ ЕВРОИНВЕСТ МОСКОВСКИЙ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

**Клубный квартал iD Park Pobedy — Застройщик ООО СЗ ЕВРОИНВЕСТ БЛАГОДАТНАЯ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

 Жилой квартал «iD Мурино» — Застройщик ООО «Евроинвест Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов
Рендеры предоставлены компанией Euroinvest Development
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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