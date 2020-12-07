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Нажми на кнопку — получишь ООО

Второе полугодие ускорило создание компаний
причин регистрировать бизнес через банк:
Не нужно платить госпошлину за регистрацию бизнеса.
Экономия времени на дорогу и подачу документов в налоговую инспекцию.
Не нужно самостоятельно готовить пакет документов, необходимых для регистрации бизнеса (заявление о регистрации, устав, решение о создании ООО).
Нет необходимости повторно приходить в банк для открытия расчетного счета. Счет можно будет открыть в мобильном приложении, не выходя их дома.
Средства криптографической защиты, используемые при регистрации бизнеса, сертифицированы ФСБ и защищены от взлома.
Более 78,5 тыс. ООО и ИП было зарегистрировано на территории СЗФО за 11 месяцев 2020 года. Во втором полугодии бизнес активизировался: ежемесячно в среднем регистрируется на 20% больше компаний, чем в первом. Если в первом полугодии в месяц в среднем регистрировалось 6482 ООО и ИП, то во втором — 8300. Причем ИП регистрируются в 2 раза больше, чем ООО. Так, в ноябре зарегистрировано 2576 ООО и 5341 ИП (по данным СПАРК).
Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
«Сегодня несравнимо проще зарегистрировать бизнес, чем это было несколько лет назад. Все действия можно совершить, не выходя из дома или офиса. Или прийти один раз в банк, где наши сотрудники помогут провести все процедуры для регистрации бизнеса и последующего открытия счета. Чтобы загрузить все документы и заполнить форму, потребуется всего 20-30 минут. Клиенту не нужно идти в налоговую и оплачивать госпошлину».

Как зарегистрировать бизнес через банк

Онлайн
Через сайт «Деловая среда» (совместный проект Министерства экономического развития РФ и ПАО Сбербанк).
В офисе банка
На Северо-Западе зарегистрировать бизнес можно в 55 офисах Сбербанка, из них 25 находятся в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Для получения услуги через офис банка клиенту нужны российский паспорт, ИНН и СНИЛС, смартфон и Сбербанк ID. В офис необходимо прийти всего один раз для подачи и отправки электронных документов в налоговую службу, а открытие счета после регистрации бизнеса осуществляется дистанционно без повторного визита в банк.
Новости компаний.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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