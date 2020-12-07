«Сегодня несравнимо проще зарегистрировать бизнес, чем это было несколько лет назад. Все действия можно совершить, не выходя из дома или офиса. Или прийти один раз в банк, где наши сотрудники помогут провести все процедуры для регистрации бизнеса и последующего открытия счета. Чтобы загрузить все документы и заполнить форму, потребуется всего 20-30 минут. Клиенту не нужно идти в налоговую и оплачивать госпошлину».

