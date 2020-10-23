Стрит-спортсмены сразились в баттле

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Оператор Tele2 устроил тест-драйв своему мобильному интернету. Участникам проекта Urban Battle, экстремалам, предложили откатать программу в самых красивых местах своих городов, стримя заезды на скорости 4G. Сильнейшие команды получили награды: общий призовой фонд баттла составил 3 млн рублей.

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Материал подготовлен специально для Tele2

* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414

Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл».

Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов
Фотографии также предоставлены участниками конкурса «Урбан Баттл», пресс-службой компании Tele2
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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