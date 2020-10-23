Стрит-спортсмены сразились в баттле

Оператор Tele2 устроил тест-драйв своему мобильному интернету. Участникам проекта Urban Battle, экстремалам, предложили откатать программу в самых красивых местах своих городов, стримя заезды на скорости 4G. Сильнейшие команды получили награды: общий призовой фонд баттла составил 3 млн рублей.