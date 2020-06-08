Билайн завершил масштабную программу обновления сети в Петербурге и Ленобласти, которая продолжалась два с половиной года. Но времени почивать на лаврах нет: компания уже запустила новый крупный проект «СуперСити» — оснащение современной связью новых микрорайонов, главных трасс региона и тоннелей метрополитена. Как клиенты ощутили изменения на практике и что их ждет в ближайшей перспективе, «Фонтанке» рассказал директор региона «Запад» компании «Вымпелком» Дмитрий Глотов.
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«Дачный» трафик как экзамен для оператора
— Дмитрий, период самоизоляции стал настоящим испытанием для мобильных операторов: активность пользователей выросла в разы. Как Билайн пережил этот бум?
— Техническая служба работала в усиленном режиме. Мы делали все необходимое, стремились к тому, чтобы клиенты не почувствовали никакого дискомфорта, чтобы они всегда были на связи. И я хочу сказать огромное спасибо коллегам — мы прошли испытание с честью. Никаких проблем в сети пользователи не заметили. Это первый момент.
Во-вторых, свои плоды дали труды предыдущих лет: замена устаревшего оборудования на современное и строительство новых базовых станций, которые мы ведем со второй половины 2017 года. Безусловно, начиная их, мы не могли себе представить, что наша сеть будет подвержена такому стресс-тесту, как в конце марта 2020 года. Но оба перечисленных мной момента позволили, скажем так, пройти проверку боем.
— Кстати, а как сейчас обстоит дело с нагрузками? Снижается ли активность пользователей?
— Постепенно возвращается к своему нормальному, органическому росту. Но остается выше, чем обычно в это время года.
— Поговорим немного о цифрах. Как изменилось поведение клиентов, перебравшихся в «домашние офисы» и уехавших из города на дачу? Как выросли показатели по голосовой связи и мобильному интернету?
— Наверное, не секрет, что в последние несколько лет у всех операторов голосовой трафик не растет и даже показывает снижение. Начало самоизоляции показало достаточно серьезный рост обычных звонков. Я, конечно, связываю это с беспокойством клиентов за близких, друзей и знакомых. Когда начались рабочие дни, клиентам пришлось решать по телефону много деловых задач. Использование мобильного интернета также выросло. И если его органическая динамика — плюс 40% в год, то в период самоизоляции этот процент был выше. Еще увеличилось количество подключений к широкополосному проводному интернету: если раньше многим было достаточно мобильного интернета, то теперь стали более востребованы высокоскоростная сеть и телевидение.
— А предпочтения своих абонентов вы анализировали? Что «качали» петербуржцы?
— Безусловно, наиболее популярны у наших пользователей социальные сети и мессенджеры — это примерно 50% трафика. Около 35% пришлось на видеостриминг (YouTube и другие приложения, которые позволяют просматривать видео). Абоненты активно смотрели кинофильмы, в том числе и на Билайн ТВ, которое работает на любом формате экранов — хоть на телефоне, хоть на телевизоре. Ну и, безусловно, в лидерах — видеозвонки в разных программах, будь то Zoom, Skype или WhatsApp. Мы зафиксировали интенсивный всплеск интереса к такому формату общения, и вполне понятно, почему.
* По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению голосового и интернет-трафика пользователями оператора в Петербурге, давшими согласие на обработку данных (февраль-апрель 2020 года).
— Какие-то еще интересные особенности вы заметили?
— Заметный рост активности мы наблюдали в районах коттеджных поселков и садоводств в Ленобласти, куда люди переехали для того, чтобы спокойно перенести бремя самоизоляции. В городе с детьми даже на улицу было не выйти.
— Получается, в центре Петербурга трафик чуть просел, а «дачный», напротив, резко вырос, да? Как компания решала эту задачу — обеспечить хорошее качество услуг за городом?
— Мы многое сделали за последние два года, когда модернизировали сеть. Билайн не просто менял оборудование: компания построила две тысячи станций нового поколения, фокусируясь на высокоскоростном интернете 4G. Мы развивали это направление в том числе и в Ленинградской области, концентрируясь на крупных населенных пунктах, дачных поселках: там услуга высокоскоростного мобильного интернета серьезно востребована, потому как не везде есть возможность подключиться через провод. Если говорить про географию, то мы работали над качеством связи во всех районах области, а в последний год сделали упор на Всеволожском, Выборгском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Будем и дальше продолжать эту работу.
— То есть, вы хорошо подготовилась к пиковым нагрузкам?
— Такое ощущение, что мы знали о них. Но на самом деле мы ориентируемся на запросы наших клиентов, а они растут высокими темпами. И да, программа модернизации помогла нам улучшить качество как голосовой связи, так и 4G интернета, который доступен 96% наших абонентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И что важно, он доступен на скоростях, которые позволяют клиентам просматривать видео в стандарте HD — в высоком разрешении. Это как раз то, чего хочет абонент, когда смотрит тот или иной контент.
Интернет во дворах-колодцах, на трассе М-11 и в тоннелях метро
— Часто бывает так: звонишь знакомым, живущим в дореволюционных домах Петербурга, и связь пропадает. Неужели толстые стены действительно «не пропускают» сигнал? И как с этим быть, если в историческом фонде обитает почти миллион человек?
— Реальность такова, что дома старой постройки, дворы-колодцы с толстыми стенами — определенная преграда для радиоволн. В Петербурге много кафе и ресторанов находятся в полуподвальных помещениях, где окна расположены на уровне земли, и там тоже возникают проблемы со связью. В рамках модернизации мы плотно застраивали город базовыми станциями, работающими на частоте 900 МГц — это диапазон, для которого толстые стены не препятствие. Улучшение проникающей способности нашей голосовой сети как раз и решает проблему старого жилого фонда.
— Другая противоположность — быстро растущие микрорайоны на окраинах нашего мегаполиса. Какое качество связи будет у новоселов? Строит ли Билайн вышки для них?
— Конечно, строит. Мы этим занимались и в предыдущие периоды, и сейчас. Город активно застраивается: появляются совсем новые микрорайоны, а существующие, такие как Мурино и Кудрово, еще больше разрастаются. В тех локациях, где уже большое количество жильцов, мы ставим дополнительные базовые станции для того, чтобы клиенты не чувствовали перегрузок. Также мы разворачиваем технологию MassiveMIMO* в местах большой концентрации трафика для того, чтобы наша сеть могла справиться с нагрузкой. Это даст достаточную емкость для того, чтобы клиенты могли пользоваться высокоскоростным интернетом.
Мы намерены прийти в каждый микрорайон новой жилой застройки: наши пользователи, привыкшие к высоким скоростям, не должны испытывать никаких неудобств после переезда.
— О нестабильной мобильной связи на трассе М-11 СМИ, в том числе «Фонтанка», уже писали. Как решается эта задача — покрыть крупные транспортные артерии качественной связью, чтобы путешественники всегда оставались на связи?
— Абсолютно согласен с вами по поводу новой трассы Москва-Петербург. В начале года я уже дважды путешествовал по ней и да, местами ловил себя на мысли: а что ты будешь делать, если элементарно колесо спустит? Поэтому для нас это очень важный проект, мы отдаем себе отчет в том, что качественная связь на скоростной дороге должна быть.
Сейчас идет уже предфинальная стадия работ. Думаю, что к середине лета (или чуть позже, из-за ситуации с коронавирусом) мы эту задачу решим: как с точки зрения уверенного голосового покрытия, так и с точки зрения доступности высокоскоростного интернета на всей протяженности М-11. Если говорить про географию, то мы со стороны Западного региона решаем вопрос по Ленинградской и Новгородской областям, а наши коллеги из Московского региона встречным курсом идут по Московской и Тверской областям.
2,5 года шли работы по модернизации сети. 3,7 млрд рублей — общая сумма инвестиций. Построено 2000 новых базовых станций LTE, 1600 новых станций второго и третьего поколения.
— Есть ли какие-то новости для пассажиров метро? Когда петербуржцы получат бесперебойную связь в подземке?
— Здесь хочется так сказать: клиенты становятся все более требовательными. Мы все хотим пользоваться услугами связи абсолютно везде. Сеть Билайна есть на всех станциях, вестибюлях и эскалаторах петербургской подземки. Теперь настала очередь перегонов. Этот проект реализуется совместно с двумя другими операторами, и здесь тоже существуют определенного рода сложности. Первая — специфика самого объекта. В метрополитене есть четкие процедуры, требования — в какое время, с какими интервалами можно работать, — там существует система допуска и т.д. Существенные коррективы внес и период ограничений, в котором мы до сих пор живем. Делаем все необходимое для того, чтобы сохранить тот темп, который мы наметили. Думаю, до конца года 9-10 перегонов сдадим: речь идет о станциях в центре города, где самая высокая загрузка.
Вообще сложившаяся ситуация все больше и больше показывает нам, что связь (как в повседневной жизни, так и в моменты чрезвычайных ситуаций) — очень важная составляющая нашей жизни. Еще три месяца назад никто не мог представить, что нам придется с друзьями, знакомыми, коллегами большую часть времени общаться в аудио, видеоформате. Мы будем развивать сеть, чтобы она могла и пиковые нагрузки проходить, и быть повсеместной. Чтобы наши абоненты могли пользоваться и голосовой связью, и мобильным интернетом там, где им необходимо.
Материал подготовлен специально для ПАО «ВымпелКом»
MassiveMIMO (Multiple Input Multiple Output)* — мульти-антенные решения для обеспечения расширения емкости сети оператора.
Интервьюер: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: freepik.com Фотографии также предоставлены пресс-службой компании ПАО «ВымпелКом» Дизайнер: Екатерина Елизарова