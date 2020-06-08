— Поговорим немного о цифрах. Как изменилось поведение клиентов, перебравшихся в «домашние офисы» и уехавших из города на дачу? Как выросли показатели по голосовой связи и мобильному интернету?

— Наверное, не секрет, что в последние несколько лет у всех операторов голосовой трафик не растет и даже показывает снижение. Начало самоизоляции показало достаточно серьезный рост обычных звонков. Я, конечно, связываю это с беспокойством клиентов за близких, друзей и знакомых. Когда начались рабочие дни, клиентам пришлось решать по телефону много деловых задач. Использование мобильного интернета также выросло. И если его органическая динамика — плюс 40% в год, то в период самоизоляции этот процент был выше. Еще увеличилось количество подключений к широкополосному проводному интернету: если раньше многим было достаточно мобильного интернета, то теперь стали более востребованы высокоскоростная сеть и телевидение.