Локация
Жилой комплекс располагается в престижном Приморском районе. В пяти минутах — станция метро «Пионерская», рядом также «Черная речка». В непосредственной близости — сквер у места дуэли А.С. Пушкина, а недалеко от северных корпусов находится Удельный парк. К услугам новоселов будет вся развитая инфраструктура района: медучреждения, торговые центры, кинотеатры, заправки и т.д. В «Приморском квартале» будут и свои магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, отделения банков.
ЖК «Приморский квартал» состоит из 13 жилых корпусов высотностью от 12 до 25 этажей. В комплексе также предусмотрены три детских сада и школа. К услугам автовладельцев — надземные и подземные паркинги.