Застройщик и проектировщик

Строительство ведут две известные в Петербурге компании — «Мегалит» и «Охта Групп», объединившие усилия для реализации масштабного проекта. Облик жилого комплекса сформировали специалисты «ЛенНИИпроекта», который тоже в особом представлении не нуждается после долгих лет работы в городе.



Однотипных домов в жилом комплексе нет: если вы будете стоять между двумя корпусами, то с одной стороны будет кирпичный фасад, с другой — керамогранит. Вы никогда не потеряетесь и не будете ощущать себя в замкнутом пространстве.

