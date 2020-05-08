Пять углов, две кухни и один ЖК
Где найти необычные планировки в Петербурге?

Пять углов, две кухни и один ЖК

Где найти необычные планировки в Петербурге?
Квартира с двумя кухнями. Гостиная «пять углов». «Трансформер», где из одной комнаты можно сделать две. Это место обитания не героев романа в будущем: жилье в новом комплексе в Петербурге способно подстраиваться под владельцев.
— Мы намеренно вбросили провокацию: предложили клиентам квартиры нестандартной формы, — говорит представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп», директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит» Андрей Кириллов. — При этом проектировщику была поставлена задача: сделать так, чтобы все планировки были функциональными. На мой взгляд, это получилось.
Андрей Кириллов, представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп», директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит»
— Мы намеренно вбросили провокацию: предложили клиентам квартиры нестандартной формы, — говорит представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп», директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит» Андрей Кириллов. — При этом проектировщику была поставлена задача: сделать так, чтобы все планировки были функциональными. На мой взгляд, это получилось.
— Наша идея заключается в том, чтобы квартира оставалась удобной и комфортной для покупателя, даже если у него расширяется семья, появляются новые интересы или меняются жизненные обстоятельства, — добавляет руководитель проектов «Мегалит-Охта Групп» Денис Казберов.
Денис Казберов, руководитель проектов «Мегалит-Охта Групп»
— Наша идея заключается в том, чтобы квартира оставалась удобной и комфортной для покупателя, даже если у него расширяется семья, появляются новые интересы или меняются жизненные обстоятельства, — добавляет руководитель проектов «Мегалит-Охта Групп» Денис Казберов.
ЖК «Приморский квартал»* разрушает стереотипы о том, как должна выглядеть семейная квартира. Помимо привычных планировок здесь представлены дизайнерские, каждую из которых можно серьезно видоизменить: все зависит от того, для кого покупается квартира.
Шеф-квартира
Ничего похожего в Петербурге нет. На 109 квадратных метрах можно реализовать сразу четыре сценария, в зависимости от потребностей, увлечений и состава семьи: ведь за одной входной дверью располагаются, по сути, сразу две квартиры, функционал которых позволяет распорядиться пространством по своему усмотрению.

Шеф-квартира

Ничего похожего в Петербурге нет. На 109 квадратных метрах можно реализовать сразу четыре сценария, в зависимости от потребностей, увлечений и состава семьи: ведь за одной входной дверью располагаются, по сути, сразу две квартиры, функционал которых позволяет распорядиться пространством по своему усмотрению.

«Три поколения»

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Шеф-квартира, 109 кв. м. «Три поколения».
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Уникальный формат для жизни супружеской пары вместе с родителями. Одна половина квартиры отдана молодой семье с малышом, вторая — бабушке и дедушке. При этом у каждого поколения своя кухня-гостиная, спальня, ванная и даже лоджия. Две хозяйки будут чувствовать себя комфортно, имея личное пространство. Вместе с тем бабушка всегда будет рядом и сможет взять на себя заботу о внуке. Для кроватки младенца в просторной родительской спальне найдется достаточно места.
Опыт показывает, что подобные квартиры очень даже востребованы. Всегда хорошо, когда пожилые родители рядом: можно о них позаботиться. А бабушка и дедушка часто будут видеть внука.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»

«Двое детей»

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Шеф-квартира, 109 кв. м. «Двое детей».
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Если задачи взять к себе пожилых родителей нет, то от второй кухни можно отказаться, превратив помещение в просторную детскую. Или две, если разделить пространство мобильной перегородкой: у сына и дочери будет по уютному уголку. Убрав перегородку, брат с сестрой получат простор для совместных игр.
Эту же комнату можно превратить в рабочий кабинет или роскошную гостевую со своим санузлом.
Все планировки, которые вы видите, реализуемы. Мы хотели не просто нарисовать «красивые картинки», а сделать так, чтобы клиент мог заказать проект и воплотить его. Каждый дизайн нами рассмотрен и проанализирован, поэтому даже перенос «мокрых зон», то есть кухонь, осуществим на законном основании.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»

«Увлеченный профессионал»

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Шеф-квартира, 109 кв. м. «Увлеченный профессионал».
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Третий сценарий: вторая кухня превращается в мастерскую, где члены семьи работают или занимаются хобби. От обычной комнаты такую мастерскую отличает наличие воды, естественного света из окна и лоджии, вентиляции. Идеальный вариант для творчества!
А еще одну из предполагаемых двух кухонь можно использовать как место для приема гостей. Друзья не будут видеть ваши кастрюли и не почувствуют лишних запахов стряпни.
Представленные дизайны разработаны по авторскому проекту. Многие из решений можно назвать остроумными: например, когда лоджия превращается в кабинет для хобби, а подоконник — в гигантский рабочий стол для школьников.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»
Двухкомнатная с двумя эркерами
В квартире площадью 65,4 квадратных метра вы не будете чувствовать себя в четырёх стенах, ведь стен в эркерных комнатах пять. Эта необычная планировка практичнее, чем кажется на первый взгляд: в дополнительные углы можно поставить мебель, освободив много места в центре комнат.

Двухкомнатная с двумя эркерами

В квартире площадью 65,4 квадратных метра вы не будете чувствовать себя в четырёх стенах, ведь стен в эркерных комнатах пять. Эта необычная планировка практичнее, чем кажется на первый взгляд: в дополнительные углы можно поставить мебель, освободив много места в центре комнат.

«Семья с одним ребенком»

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Двухкомнатная с двумя эркерами, 65,4 кв. м. «Семья с одним ребенком».
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Эркер позволит поставить в детскую большой письменный стол — в полтора раза длиннее обычного. А в гостиной пятый угол вместит столик перед телевизором.
Еще одно достоинство планировки — просторные места для хранения. В коридоре и в спальне помещаются две больших гардеробных общей площадью почти 8 квадратов. Если в таком количестве гардеробных нет потребности, одну можно убрать, увеличив спальню почти на 4 кв. метра.
Выбор планировки зависит от того, с какой целью покупают жилье. Стандартные квартиры, отвечающие определенным параметрам, предпочитают инвесторы. Ведь они приобретают недвижимость для дальнейшей аренды или перепродажи. Дизайнерские квартиры все-таки не рассчитаны на это: они создаются для жизни конкретной семьи. Мы предлагаем широкую вариативность, чтобы человек мог подумать и понять, нужна ли ему жилплощадь с необычной геометрией или стоит выбрать более консервативный вариант.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»

«Семья с двумя детьми»

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Двухкомнатная с двумя эркерами, 65,4 кв. м. «Семья с двумя детьми».
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Если в семье появляется второй ребенок, то жилье можно трансформировать. В этом случае гостиная «переезжает» в центр квартиры, на ее месте появляется родительская спальня. Комната справа превращается в просторную детскую на две кровати. Сюда поместятся и внушительная игровая зона, и большой письменный стол на двоих. Из детской есть выход в собственную душевую, а рядом в коридоре — второй туалет.
В гостиной за счет перераспределения места получаем еще почти 6 метров кухонной зоны. Стол или барная стойка отделяет кухню от гостиной. Места хватит не только для семьи из 3–4 человек, но и для гостей.
В уютной родительской спальне с эркером в светлый угол хорошо встанет трюмо или маленький рабочий стол для ноутбука. Через проходную гардеробную супруги попадут в просторную ванную.
Пока дом не сдан, клиент может обратиться к дизайнеру, который разрабатывал планировки.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»
Однокомнатная в башне
Базовая планировка включает просторную комнату в «форме бриллианта» и функциональную кухню (общая площадь 42,9 кв.м). Но это только один из трех возможных вариантов.

Однокомнатная в башне

Базовая планировка включает просторную комнату в «форме бриллианта» и функциональную кухню (общая площадь 42,9 кв.м). Но это только один из трех возможных вариантов.

«Молодой специалист»

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Однокомнатная в башне, 42,9 кв.м. «Молодой специалист».
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Планировка по проекту идеальна для молодой женщины или мужчины, которые днем трудятся в офисе, а дома, как и многие из нас, бывают только по вечерам и в выходные. Большая комната, вместительная кухня и сразу две лоджии!
Однокомнатный трансформер — одна из самых востребованных позиций у покупателей. Причем изменения возможны не в одном направлении, а сразу в трех: раскрытие пространства, создание стандартной однокомнатной и превращение ее в двухкомнатную.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»

«Любитель дружеских посиделок»

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Однокомнатная в башне, 42,9 кв.м. «Любитель дружеских посиделок».
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Квартира адаптируется под нужды владельца, который еще не обзавелся семьей и любит принимать гостей. Отсутствие стены между комнатой и кухней максимально «раздвинет» помещение. Образовавшуюся общую комнату можно условно разделить на зоны кухни-столовой и гостиной. Раскладной диванчик у телевизора ночью превращается в спальное место.
Часто наши клиенты — молодые ребята, которым хочется создать лофт, «тусовочную» зону, где было бы комфортно компании из 3, 4, 5 человек. Специально для них создан этот вариант.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»

«Молодая семья»

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Однокомнатная в башне, 42,9 кв.м. «Молодая семья».
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Рассмотреть планировку
Пространство для приема гостей и приватную зону стоит разделить, если квартира подстраивается под нужды молодой семьи. «Разведя» спальню и кухню-гостиную, фактически получаем двухкомнатную квартиру, куда войдет даже гардероб. При этом переделка происходит не в ущерб общей зоне: она по-прежнему удобна для дружеских посиделок и общения.
Вариант лофта хорош для юных владельцев. Повзрослев, многие хотят уединения. А уж если в семье появляется малыш, выделение отдельной комнаты или хотя бы алькова для кроватки необходимо. Планировка однокомнатной в башне позволит, не меняя квартиры, как минимум до 3-4 лет ребенка прожить здесь всем вместе. А потом купить квартиру большей площадью, двух- или трехкомнатную в нашем же комплексе. У нас много таких примеров в предыдущих проектах.
Андрей Кириллов, директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит», представитель объединенного застройщика «Мегалит-Охта Групп»

Выбираем и покупаем онлайн

Выбираем и покупаем онлайн

Дизайнерские планировки — не единственное, хотя и важное, достоинство ЖК «Приморский квартал». Остальные преимущества покупки квартиры в этом комплексе перечисляет руководитель проектов «Мегалит-Охта Групп» Денис Казберов.
Локация
Жилой комплекс располагается в престижном Приморском районе. В пяти минутах — станция метро «Пионерская», рядом также «Черная речка». В непосредственной близости — сквер у места дуэли А.С. Пушкина, а недалеко от северных корпусов находится Удельный парк. К услугам новоселов будет вся развитая инфраструктура района: медучреждения, торговые центры, кинотеатры, заправки и т.д. В «Приморском квартале» будут и свои магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, отделения банков.

ЖК «Приморский квартал» состоит из 13 жилых корпусов высотностью от 12 до 25 этажей. В комплексе также предусмотрены три детских сада и школа. К услугам автовладельцев — надземные и подземные паркинги.
Застройщик и проектировщик
Строительство ведут две известные в Петербурге компании — «Мегалит» и «Охта Групп», объединившие усилия для реализации масштабного проекта. Облик жилого комплекса сформировали специалисты «ЛенНИИпроекта», который тоже в особом представлении не нуждается после долгих лет работы в городе.

Однотипных домов в жилом комплексе нет: если вы будете стоять между двумя корпусами, то с одной стороны будет кирпичный фасад, с другой — керамогранит. Вы никогда не потеряетесь и не будете ощущать себя в замкнутом пространстве.
Индивидуальные проекты входных групп
Продумывая облик парадных, дизайнеры ставили перед собой задачу обеспечить максимально понятный путь к лифтам. Для этого проектировщики решили «прорезать» холлы смелой навигационной линией вдоль пола и потолка, разделив пространство на главное и второстепенное (зону ожидания с почтовыми ящиками, доступ в колясочную и к консъержу).

Благодаря использованию керамогранита, стилизованного под дерево, отделке под мрамор и графичному черному цвету дизайнерам удалось сделать парадные одновременно по-домашнему уютными и минималистично-стильными.
Устройство по принципу амфитеатра
Высотность домов снижается по мере движения от периметра к центру квартала. Это сделано для того, чтобы закрыть жилой комплекс от шума магистралей и впустить максимум света в дома и на площадки для отдыха.
Широкий выбор квартир — от студий (от 22,7 кв. м.) до пятикомнатных двухуровневых (144,48 кв. м.)
Можно приобрести жилье на любой стадии готовности. Первые четыре корпуса уже принимает госкомиссия: ключи покупателям передадут в ближайшее время. Дома остальных трех очередей будут сдаваться в 2021-2023 годы.
Надежный застройщик, сдающий все в срок без задержек
Партнеры «Мегалит» и «Охта Групп» присутствуют на рынке недвижимости более 16 лет и имеют в своих портфелях внушительные списки построенных объектов жилой и коммерческой недвижимости.
Различные варианты оплаты
Для удобства покупателей разработано несколько платежных планов с разными условиями предоставления. Также немаловажно, что «Приморский квартал» аккредитован по ипотеке в ведущих банках России.

Холлы в ЖК «Приморский квартал»

Холлы в ЖК «Приморский квартал»

— С 1 апреля мы запустили услугу по дистанционной продаже квартир в ЖК «Приморский квартал». Клиенты, которые первыми воспользовались этой возможностью, уже получили зарегистрированные договоры долевого участия. Электронная регистрация сокращает время оформления сделки. Сейчас средний срок онлайн-регистрации договоров Росреестром составляет всего 7 рабочих дней.
Денис Казберов, руководитель проектов «Мегалит-Охта Групп»
Покупатели ЖК «Приморский квартал» могут выбрать на сайте понравившуюся квартиру, бесплатно забронировать ее, получить консультацию менеджеров отдела продаж и подать заявку на ипотеку. Цифровая подпись поможет оформить все необходимые документы, не выходя из дома.
Следить за ходом строительства также можно онлайн.
Покупка квартиры в новом комплексе в Приморском районе — выгодное вложение средств. Это жилье станет частью вашей семейной истории, подстраиваясь под самые разнообразные нужды.
ВЫБРАТЬ КВАРТИРУ
Материал подготовлен специально для компании «Мегалит-Охта Групп»

*ЖК «Приморский квартал», застройщик «Мегалит-Охта Групп», проектная декларация на сайте.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры и планировки предоставлены пресс-службой компании «Мегалит-Охта Групп»
Фотографии: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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