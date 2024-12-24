В Анненкирхе встретили Рождественский сочельник, последний перед уходом на реставрацию

В лютеранской церкви Анненкирхе на Кирочной вечером 24 декабря прошло богослужение Рождественского сочельника. После проповеди пастора петербуржцы зажгли свечи и поздравили друг друга с наступающим праздником.

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Это Рождество в Анненкирхе станет последним перед масштабной реставрацией, которая начнется летом 2025 года и продлится около двух лет. Автором проекта является столичный архитектор Сергей Кузнецов. Концепция согласована экспертами КГИОП и представителями Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

Источник: «Фонтанка.ру»

Ранее «Фонтанка» показывала рендеры и говорила с самим архитектором как о его проекте, так и о Петербурге в целом.