Столкновение самосвала с автобусом в Петербурге обернулось уголовным делом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП самосвала с автобусом в Петербурге. Об этом 24 декабря вечером сообщает пресс-служба СК.

Грузовой и общественный транспорт не разъехались в Приморском районе Петербурга утром во вторник. Помощь медиков потребовалась пассажирам и водителю автобуса.

«Водитель грузового автомобиля встречного направления движения при совершении левого поворота не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом № 184», — рассказали «Фонтанке» в ПАТ. ДТП попало на видео .

«Сообщается, что пострадали четверо пассажиров, они доставлены в больницу. Отмечается, что водитель „Камаза“ не уступил дорогу поворачивавшему автобусу. По данному факту ГСУ СК России по Петербургу проводится проверка», — говорится в сообщении СК.