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Происшествия Столкновение самосвала с автобусом в Петербурге обернулось уголовным делом

Столкновение самосвала с автобусом в Петербурге обернулось уголовным делом

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2 комментария

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП самосвала с автобусом в Петербурге. Об этом 24 декабря вечером сообщает пресс-служба СК.

Грузовой и общественный транспорт не разъехались в Приморском районе Петербурга утром во вторник. Помощь медиков потребовалась пассажирам и водителю автобуса.

«Водитель грузового автомобиля встречного направления движения при совершении левого поворота не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом № 184», — рассказали «Фонтанке» в ПАТ. ДТП попало на видео.

«Сообщается, что пострадали четверо пассажиров, они доставлены в больницу. Отмечается, что водитель „Камаза“ не уступил дорогу поворачивавшему автобусу. По данному факту ГСУ СК России по Петербургу проводится проверка», — говорится в сообщении СК.

Глава ведомства также ждет доклад об обстоятельствах ДТП и результатах расследования.

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ДТП Самосвал Автобус Петербург СК Уголовное дело Бастрыкин
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Комментарии
2
Берлиоз
4 минуты
Так поручил возбудить уголовное дело или проводится проверка?
Гость
10 минут
Опять туземец демонстрирует традиции езды. Давно ли он с мопеда на самосвал пересел? 🥱
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