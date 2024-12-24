Столкновение самосвала с автобусом в Петербурге обернулось уголовным делом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП самосвала с автобусом в Петербурге. Об этом 24 декабря вечером сообщает пресс-служба СК.
Грузовой и общественный транспорт не разъехались в Приморском районе Петербурга утром во вторник. Помощь медиков потребовалась пассажирам и водителю автобуса.
«Водитель грузового автомобиля встречного направления движения при совершении левого поворота не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом № 184», — рассказали «Фонтанке» в ПАТ. ДТП попало на видео.
«Сообщается, что пострадали четверо пассажиров, они доставлены в больницу. Отмечается, что водитель „Камаза“ не уступил дорогу поворачивавшему автобусу. По данному факту ГСУ СК России по Петербургу проводится проверка», — говорится в сообщении СК.
Глава ведомства также ждет доклад об обстоятельствах ДТП и результатах расследования.
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